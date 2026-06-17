“จุ๋ย วรัทยา” เปิดโหมด คุณแม่แชร์ประสบการณ์ลูกป่วยชวนคุณแม่ลูกเล็ก เตรียมรับมือ RSV ช่วงหน้าฝน

เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่เป็นที่สุด สำหรับคุณแม่ จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ที่ก่อนหน้านี้ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน “น้องพีร์เจ” เคยติดเชื้อไวรัส RSV ต้องแอดมิทรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้ว พอมาถึงลูกสาวคนเล็ก “น้องเจเพิร์ล” คุณแม่เลยไม่ขอเสี่ยง ตัดสินใจพาไปรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV ตั้งแต่ยังเล็ก แม้ลูกจะแข็งแรงดีไม่ป่วยก็ควรพาเสริมภูมิไว้ โดยเฉพาะตอนนี้เข้าช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ แม่จุ๋ยยังอัปเดตพัฒนาการของลูก ๆ ว่า อยู่ในวัยน่ารัก สดใส และพัฒนาการดีขึ้นตามวัย เป็น “พี่ชายสายร้อง” และ “น้องสาวสายลุย” จนกลายเป็นขวัญใจของลุงป้าน้าอาแฟนคลับ ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ชื่นใจสุด ๆ
จุ๋ย วรัทยา กล่าวว่า “น้อง ๆ มีพัฒนาการตามวัยเลยค่ะ อย่างคนโตเขาจะชอบกิจกรรมที่เป็นร้องเต้น ชอบกิจกรรมเข้าจังหวะ ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เป็นยุค 90 เพลงที่เขาจะได้ก็จะเป็นยุค 90 แล้วก็ชอบกีฬา พวกฟุตบอล บาสเก็ตบอล ค่ะ ส่วนลูกสาวคนเล็กเขาจะเป็นสายลุย ถ้าพี่เล่นอะไรน้องก็เล่นด้วย เป็นเด็กที่อึด ถึก สู้มาก ไม่ค่อยกลัวใคร แล้วเราก็เรียนรู้ว่าตอนคนโตเราอาจจะประคบประหงมมากเกินไป คนนี้เลยปล่อยมากขึ้น ให้เขาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง
ส่วนงานในวงการบันเทิง ทั้งคู่ยังอยู่ในวัยที่สนุกกับการทำงานหน้ากล้องกับพ่อแม่อยู่ ซึ่งเวลาทำงานเราก็จะรู้ลิมิตว่าลูกเราทำอะไรได้บ้าง แต่เมื่อโตขึ้นและต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงต้องใช้ทักษะวิชาชีพที่ตรงสายงานจริง ๆ เอาจริง ๆ จุ๋ยไม่ได้ให้ลูก ๆ อยู่ในโซเชียลมีเดียมากนัก เพราะเวลาอยู่กับลูกเราก็อยากเล่นกับลูกเต็มที่ และก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ เพราะก่อนหน้านี้ลูกคนโตเคยป่วยเป็น RSV ถึง 2 รอบ ตอนนั้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ 2 วัน ถือว่าป่วยหนักที่สุดเลยค่ะ มีไข้ มีน้ำมูก และมีอาการไอเยอะ ยังโชคดีที่ไวรัสยังไม่ลงปอด แต่ลูกของเพื่อนจุ๋ย อยู่โรงพยาบาล 7-8 วัน ไข้ขึ้นถึง 40 องศา แล้วนอนซมมาก ๆ
ตอนนั้นจุ๋ยคุยกับพุฒสงสารลูก อยากจะป่วยแทนเลย เพราะเวลาที่เขาป่วยเราทรมานใจมาก ๆ พอมาถึงลูกคนเล็กเราก็รับมือได้ขึ้นมาก ๆ พอหาข้อมูลและปรึกษาคุณหมอ จุ๋ยเลยตัดสินใจพาเขามารับภูมิคุ้มกัน RSV ที่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่น้องอายุประมาณ 6 เดือน เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV สำหรับเด็กทารกแรกเกิด – 8 เดือน
จุ๋ยมั่นใจในภูมิคุ้มกันที่มีงานวิจัยรองรับทั่วโลก เชื่อถือได้ มีการใช้จริงในหลายประเทศทั่วโลกค่ะ ตอนนี้เขาก็แข็งแรงมาก อาจจะมีติดหวัดจากพี่ชายบ้าง แต่ความเซนซิทีฟกับหลอดลม หรือปอด จะน้อยกว่า นอกจากนี้เวลาจุ๋ยกับพุฒออกไปทำงานข้างนอก แล้วต้องเจอคนเยอะ ๆ กลับบ้านมาก็จะล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าเลย หรืออย่างพี่ชายเวลาไปโรงเรียนก็อาจจะติดเชื้อจากเพื่อนได้ ก็จะให้เขาล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยมาเล่นกับน้อง เพราะเด็กเล็ก ๆ เวลาเจ็บป่วยเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่ เขาบอกเราไม่ได้ว่าเจ็บป่วยตรงไหน ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงที่ RSV เริ่มระบาด ถ้าเป็นไปได้ จุ๋ยแนะนำว่าลองปรึกษาคุณหมอไว้ก่อน เพื่อวางแผนการป้องกันให้ลูกค่ะ”