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"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลับมาทวงบัลลังก์ตัวมัมรับ Pride Month!! สำหรับศิลปินเสียงทรงพลัง “เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ” จากค่าย Tero Music ล่าสุดพร้อมส่งซิงเกิลใหม่ “Spotlight” เพลงแห่งแสงไฟที่จะปลุกความ Shine Bright ในตัวคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง ซิงเกิลนี้มาในดนตรีสไตล์ Pop Dance จังหวะสนุก ๆ ชวนทุกคนให้ขยับไปตามท่อนฮุคที่กระแทกใจ...

เบน เผยเบื้องหลังการทำงานว่า .. “เพลง “Spotlight” เป็นเพลงที่ผมตั้งใจหยิบเอาเรื่องราวในสังคมปัจจุบันมาถ่ายทอด ซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างมี Social Media อยู่ในมือ และหลายคนต้องการที่จะมีพื้นที่ของตัวเอง อยากวิ่งเข้าไปหาชื่อเสียง เงินทอง อยากได้ “Spotlight” เป็นของตัวเองจนบางทีต้องยอมเหยียบข้ามคนอื่น ยอมแลกกับชีวิตและความสุขส่วนตัวไปเพียงเพื่อคอนเทนต์ เราต้องการเปรียบเทียบว่า “Spotlight” เหมือนกับกองไฟกองหนึ่งที่ยั่วยวนให้แมลงตัวเล็ก ๆ บินเข้าไปครับ ส่วนคำนิยาม 'Spotlight' สำหรับผม ก็คือการเป็น “เบน ชลาทิศ” และได้อยู่ในที่ ๆ ผมอยู่แล้วสามารถเป็นตัวเองได้อย่าง 100% ครับ ไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามแสงของใคร เพลงนี้ยังคงได้ Manyx Boy (แมนิกซ์ บอย) มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ผมอีกครั้ง

เพลงนี้เราทำมาเป็น Pop Dance จังหวะสนุก ให้ทุกคนโยกตามกันได้ ด้วยความที่เพลงนี้เราตั้งใจทำมาเพื่อต้อนรับการเฉลิมฉลองในช่วง Pride Month พอดี ในพาร์ทของมิวสิกวิดีโอ ความพิเศษคือผมอยากได้ตัวแม่ตัวมัมในวงการ Drag Queen มาร่วมซีน สร้างสีสันใน MV ด้วยกัน ซึ่งพวกเขาเวลาเมื่อถึงเวลาที่ขึ้นโชว์ เมื่อขึ้นเวทีมีแสงไฟสาดส่องมา เขาก็พร้อมจัดเต็มสร้างความสร้างความสนุกให้กับทุกคนเต็มที่

เรายกกองไปถ่ายกันที่บาร์ The Stranger Bar (House of Drag Queens) ครับ บรรยากาศในกองถ่ายคือทุกคนพลังงานล้นมาก จัดเต็มหน้าผม ชุด ไม่มีใครยอมใคร ยิ่งพอสปอตไลท์ส่องปุ๊บ อินเนอร์แต่ละคนก็คือมาเต็มสุด ๆ ยังไงผมก็ขอฝากเพลง Spotlight ด้วยนะครับ ผมและทีมงานทุกคนตั้งใจกับเพลงนี้เต็มที่มาก ๆ ช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่ากำลังหมดพลัง ลองเปิดเพลงนี้ฟังแล้วมาเพื่อเติมไฟให้กับตัวเองไปพร้อมกันครับ”

ตามชม MV เพลง “Spotlight” จาก เบน ชลาทิศ ได้แล้ววันนี้ทาง MV https://www.youtube.com/watch?v=KCFgBj97nf0 และฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง-ดาวน์โหลด https://benchalatit.lnk.to/SpotLight ติดตามความเคลื่อนไหว เบน ชลาทิศ ได้ที่ https://bio.to/BenChalatit





















"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV
"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV
"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV
"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV
"เบน ชลาทิศ" ส่งเพลงสุดแซบ "Spotlight" รับ Pride Month!! ชวนทุกคนเฉิดฉายในแบบตัวเอง!! พร้อมดึงเหล่า Drag Queen แดนซ์สะบัดใน MV
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