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“ทนายตั้ม” เล่าในเรือนจำกอดคอร้องไห้กับ “ดีเจแมน” อยากกลับบ้าน ไม่รังเกียจถูกชวนหนมน้า แต่ไม่ชอบแนวนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกจากเรือนจำได้ “ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด” ก็เดินสายออกรายการ เคลียร์ชีวิตอยู่ในเรือนจำไม่ได้อภิสิทธิ์ vvip ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ ทนายตั้มเล่าว่ามี “ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน” เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจ กอดคอร้องได้ด้วยกัน

“ดีเจแมนอยู่แดน 3 เขาอยู่มา 1 ปี 6 เดือนแล้วตอนที่ผมเข้าไป ตอนที่ผมเข้าไปแรกๆ ผมดิ่งมาก สภาพจิตใจมันแย่มากๆ เจ้าหน้าที่เลยให้ดีเจแมนมาดูแลจิตใจผม พูดแบบไม่อายเลยคือผมกับเขาก็ไปนั่งกอดกันร้องไห้ เขาก็คอยให้กำลังใจผม คอยมาดูแลผม ทั้งๆที่ผมกับเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มันเหมือนคนหัวอกเดียวกัน ไม่อยากให้ใครต้องไปเผชิญชะตากรรมแบบนั้น

คือเราร้องไห้กันทั้งคู่ ทั้งผมทั้งดีเจแมน เขาอยากกลับบ้าน ผมก็อยากกลับบ้าน เขาก็ไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนกัน ในแดน 3 ไม่ใช่แดนที่ใหญ่อะไร มันมีที่อยู่นิดเดียวแคบ คนอยู่กันเกือบ 600 คน เราเลือกไม่ได้จะอยู่กับใครยังไง แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะจัดมา วันนี้เราเป็นผู้ต้องขังด้วยกันแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้

ก็มีนะคนที่อยากจะสร้างชื่อ อยากจะมาเล่นงานผม ผมไม่เคยทำอะไรผิดระเบียบเลยไม่โดนตี กับเพื่อนผู้ต้องขังผมก็เป็นผู้ให้กับเขา ผู้ต้องหาเขาจะรักผม เพราะผมให้คำปรึกษา (มีใครมาจีบ มาหนมน้า?) ก็มีเข้ามาคุยมาล้อเล่น แต่เขารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นหรือไม่เล่น เข้ามาแตะๆ ตัว ผมไม่ไปทำอะไรแบบนั้นแน่นอน เพราะผมไม่ได้ชอบทางนั้น ผมคุยเล่นสนุกๆ ไม่ได้รังเกียจเขา ล้อเล่นกันได้แต่จะให้คบอะไรไม่ไป ไม่มีครับ”






“ทนายตั้ม” เล่าในเรือนจำกอดคอร้องไห้กับ “ดีเจแมน” อยากกลับบ้าน ไม่รังเกียจถูกชวนหนมน้า แต่ไม่ชอบแนวนี้
“ทนายตั้ม” เล่าในเรือนจำกอดคอร้องไห้กับ “ดีเจแมน” อยากกลับบ้าน ไม่รังเกียจถูกชวนหนมน้า แต่ไม่ชอบแนวนี้
“ทนายตั้ม” เล่าในเรือนจำกอดคอร้องไห้กับ “ดีเจแมน” อยากกลับบ้าน ไม่รังเกียจถูกชวนหนมน้า แต่ไม่ชอบแนวนี้