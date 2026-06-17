“ก๊อตจิ ซี คีน มาร์ค จิงจิง” ร่วมเปิดตัวรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” ชวนรู้ทันกลโกง ต้านภัยทุจริต

รวมพลนักแสดงขวัญใจคนรุ่นใหม่จากจีเอ็มเอ็มทีวี นำโดย ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, มาร์ค ภาคิน, จิงจิง ปริยพิชญ์ พร้อมทัพแขกรับเชิญก๊วนต้านโกง เจนนี่ ปาหนัน, โทมัส ทอม, ดีเจเป้ วิศวะ และอีกมากมาย ร่วมด้วยพิธีกรตัวท็อป ก๊อตจิ ทัชชกร ชวนทุกคนมาแก้กลโกง รู้เท่าทันสถานการณ์ สถานโกง ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” โดย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด ผลิตรายการบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ทางด้านกฎหมายแบบเข้าใจง่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบ
โดยรายการจะพาทุกคนไปเจาะลึกสารพัดรูปแบบการโกงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในซิทคอมจำลองสถานการณ์ สถานโกงจากเหล่านักแสดงวัยรุ่น ได้แก่ เอเจ ชยพล, แซมมี่ ซาแมนท่า และ สุดยอด พัฐสิฏ ที่ขนมุกและเคสชวนอึ้งมาเสิร์ฟกันแบบจัดเต็ม สอดแทรกกฎหมาย พร้อมมีวิธีรับมือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่มาให้ความรู้ แชร์เทคนิคแก้เกมโกงแบบใช้ได้จริง อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกและสีสันให้รายการด้วย NACC Boy และ NACC Girl ตัวละครดิจิทัลสุดพิเศษจากกองทุน ป.ป.ช. ที่จะมารับหน้าที่ถ่ายทอดเกร็ดความรู้ ข้อกฎหมายกันแบบเพลินๆ
ซี เดชชาติ เปิดเผยว่า “รายการ แก้เกมโกง NEXT GEN เป็นรายการที่จะมามอบสาระและเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง หลายสถานการณ์ สถานโกงในรายการเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่บางทีเราอาจเคยเจอ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง ที่สำคัญในแต่ละตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาช่วยอธิบายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบเข้าใจง่าย ทำให้เราได้รู้ทันกลโกงในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องครับ”
คีน สุวิจักขณ์ เปิดเผยว่า “ผมเชื่อว่าใครที่ได้ดูรายการแก้เกมโกง NEXT GEN จะไม่ใช่แค่ได้ความสนุกบันเทิง แต่ยังได้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายจริง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วย หลาย ๆ ข้อกฎหมายอาจเป็นสิ่งที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน แล้วพอได้ฟังคำแนะนำหรือวิธีรับมือการทุจริตในสถานการณ์ต่าง ๆ ก็รู้สึกว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงครับ”
มาร์ค ภาคิน เปิดเผยว่า “รายการนี้เป็นการสอดแทรกความรู้เรื่องกฎหมายผ่านการเล่าเรื่องสถานการณ์การโกงต่าง ๆ ถูกหยิบมาถ่ายทอดในรูปแบบซิทคอม เป็นการนำเสนอเรื่องราวการทุจริตให้เข้าใจง่ายขึ้น อยากฝาก ทุกคนติดตามรายการ แก้เกมโกง NEXT GEN กันนะครับ สามารถแชร์ต่อให้คนรอบตัว หรือคนที่เรา อยากส่งต่อความรู้เรื่องการรับมือกลโกงได้ครับ”
จิงจิง ปริยพิชญ์ เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมรายการในครั้งนี้ เพราะทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทุจริตและกลโกงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน หลายเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจมองข้าม หรือคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่จริง ๆ แล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน รายการ แก้เกมโกง NEXT GEN ทำให้ได้รับความรู้และข้อคิดหลายอย่าง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทัน กลโกงรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นค่ะ”
ก๊อตจิ ทัชชกร เปิดเผยว่า “บางคนอาจมองว่าเรื่องการทุจริตหรือการโกงเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องในระบบ หรือเป็นเรื่องใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมาก ซึ่งในรายการให้ข้อคิดและแนวทางในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ โดยมีการยกตัวอย่างสถานการณ์การโกงให้เห็นภาพชัดมากขึ้น ถ้าใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ ก็อาจนำความรู้จากรายการไปปรับใช้ได้ หรือถ้าต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถติดต่อ ไปยัง ป.ป.ช. ได้เช่นกัน รายการ แก้เกมโกง NEXT GEN จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ได้ว่า การทุจริตนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยค่ะ”
พร้อมเสิร์ฟวิธีการแก้เกมทุจริตไปกับซิทคอมสุดฮาที่ดูสนุก เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายตัวจริง ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -15.30 น. ทางช่อง GMM25 เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนนี้ และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง FACEBOOK / YOUTUBE : GMMTV