ฉีกทุกกฎการประกวด! “THE TOM THAILAND 2569” เวทีทอมแรกของไทย ไม่ขายหล่อ-ไม่สนหุ่น ขอแค่มี “ของ” พร้อมยกระดับศักยภาพทอมไทยสู่ระดับประเทศ ท่ามกลางงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่

วงการประกวดเมืองไทยถึงคราวสั่นสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์ กับการเปิดตัว “THE TOM THAILAND 2569” เวทีประกวดทอมแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ภายใต้แนวคิดสะท้อนคุณค่าของ “คนคุณภาพ” ที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองสังคม และเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กลุ่ม Transman และทอมไทยทั่วประเทศได้ก้าวออกจากกรอบมาโชว์ศักยภาพสู่สายตาคนทั้งประเทศต้อนรับ Pride Month
งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นำโดย คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ก่อตั้งและผู้ถือลิขสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองประกวด คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร (Bern) และ แม่น็อต แม็กซิม ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าไอคอนระดับท็อปของประเทศที่จะมาร่วมเสริมทัพปรับลุค ดึงศักยภาพของผู้เข้าประกวด นำโดย 3 Masters ตัวแม่ตัวพ่อ ได้แก่ แม่อ้วน รีเทิร์น, พี่ป้อม วินิจ บุญชัยศรี และ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พร้อมด้วยทีม Coach สุดสตรองอย่าง ป๋าต๊อบ - ปฏิญญา ควรตระกูล, ปีใหม่ - สุมนต์รัตน์ และ วิว - ปิยวรรณ ชื่นตะโก โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มดเอ็กซ์ จากช่องหมวยมดเอ็กซ์พริตตี้สอนอิ้ง324 และพระเอกหนุ่ม ธนพล เขียวอ่อน รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน
คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ก่อตั้งและผู้ถือลิขสิทธิ์ เผยถึงแรงผลักดันและเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งเวทีนี้ว่า
"ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่ได้ในทุกยุคคือ 'คนคุณภาพ' ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียง แต่คือเรื่องของคุณภาพความคิด การวางตัว และการใช้ชีวิต เล็กมองว่าทอมไทยในสังคมปัจจุบันมีศักยภาพสูงมาก มี 'ของ' ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกเยอะ เวที THE TOM THAILAND 2569 จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถของเพศทางเลือกอย่างแท้จริง และเราต้องการสร้างตัวตน สร้างโอกาสทางอาชีพที่มั่นคง ให้พวกเขามีจุดยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ"
ทางด้าน คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร (Bern) ผู้อำนวยการกองประกวด ได้เปิดใจอย่างลึกซึ้งถึงมุมมองต่อกลุ่มทอมในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์การประกวด
"ถ้าพูดถึงสมัยก่อน ทอมในสังคมไทยมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับและโดนเหยียดหยามบ่อยครั้ง พี่แนนจำได้ฝังใจกับคำว่า 'ทอมแบร์' ที่ชอบแซะกันว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาผู้ชาย หรือมองว่าพวกเราแค่อยากเป็นผู้ชาย ทำกร่าง ทำเป็นเท่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเจ็บปวดสำหรับพวกเรามาก ทั้งที่จริง ๆ แล้วเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเก่ง มีสมอง มีมือมีเท้า และสร้างตัวตนขึ้นมาจากความพยายามได้เหมือนกัน
เกณฑ์คัดเลือกของเรา รูปร่างหน้าตาหรือความหล่อไม่สำคัญเลยค่ะ เพราะความหล่อของแต่ละคนมองไม่เท่ากัน อ้วนหรือผอมก็ไม่เกี่ยว ขอแค่เป็นตัวของตัวเองและมีความตั้งใจ เวทีนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งมาตั้งแต่แรก แต่เราต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพยายามไปกับเรา เราพร้อมจะปั้นคุณให้เก่ง เพื่อให้คุณนำทักษะไปต่อยอดทำมาหากิน เลี้ยงชีพ และกล้าที่จะเดินออกจากกรอบเดิม ๆ ออกมาแสดงให้ครอบครัวและสังคมเห็นว่าหนูทำได้"
ขณะที่ แม่น็อต แม็กซิม ร่วมเสริมทัพถึงรางวัลสุดพิเศษและโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่หลังจบการประกวดที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้เข้าร่วมประกวดไปตลอดกาล
"เวทีของเราเทียบเท่าเวทีประกวดระดับสากลของผู้ชาย ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 100,000 บาท กิฟวอชเชอร์และของรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลสุดเท่ และที่สำคัญเราไม่ได้จบแค่บนเวทีประกวด น็อตและทีมงานวางแผนจะปั้นน้อง ๆ ในรูปแบบบริษัทเพื่อเป็นศิลปินนักร้องทอม 4 ภาค และเราเตรียมโปรเจกต์สร้างซีรีส์และหนังสั้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของทอมในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่สุข สมหวัง หรือบทเรียนชีวิตต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้สังคมเข้าใจชีวิตของพวกเราอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้เรายังเตรียมสร้างชุมชน (Community) ด้วยการจัดกิจกรรม ปาร์ตี้รวมนักร้องดีเจที่เป็นทอม เพื่อสร้างพลังและความเข้มแข็ง พร้อมเชิญชวนทอมที่มีชื่อเสียงมาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ"
เวที THE TOM THAILAND 2569 ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยเฉพาะสปอนเซอร์ที่โดดมาร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อาทิ โรงพยาบาลยันฮี, เคียโฮซาน, ผึ้งหลับ Sleep Like Royalty หลับลึก หลับสบาย ตื่นมาสดชื่น, Burn Tom Diiz, The Knot 6 Sene Mutelu Presented By Crow Clinic Uthaithani, มหาราณีแกรนด์, ลักษณ์ สตูดิโอ, ลักษณ์จามูดี, NAN remover eyebrow, PKT PLOTLOCK Remover Tattoo, อร่อยกะต๊อบ สูตรลับเชฟประจำบ้าน, Lerner และ Code Man deodorant roll on น้ำหอมพรีเมี่ยมนำเข้าจากอังกฤษ ฯ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! เช็กคุณสมบัติและช่องทางการสมัคร
เวที THE TOM THAILAND 2569 เปิดรับสมัครทอมไทยและกลุ่ม Transman ที่มีความฝันและพร้อมจะพิสูจน์ตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 18-40 ปี
เป็น ทอม / ทรานส์แมน (Transman)
มีความสามารถหรือมีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง (ร้อง, เต้น, หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ)
หลักฐานการสมัคร
ประวัติส่วนตัว (Profile)
รูปถ่าย 3-5 ภาพ (ทั้งครึ่งตัวและเต็มตัว)
คลิปวิดีโอแนะนำตัว (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) โดยมีเนื้อหา: แนะนำตัว, เล่าประวัติ อาชีพ ไลฟ์สไตล์, โชว์ความสามารถพิเศษ และบอกเหตุผลที่อยากเข้าประกวดเวทีนี้
ช่องทางการสมัคร
ส่งข้อมูลและหลักฐานการสมัครได้ทาง Inbox เพจ Facebook: TomThailand ทอมไทยแลนด์ https://www.facebook.com/profile.php?id=61589334792332
มาร่วมพิสูจน์ว่า “เพราะความแตกต่างไม่ใช่ข้อจำกัด แต่คือพลังที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่น”
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