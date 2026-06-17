“หนุ่ม กรรชัย” เผยสิ่งที่คิดไม่เหมือนกัน ระหว่าง “ทราย สมุทร” และคนในตระกูลภิรมย์ภักดี!

ยังได้รับความสนใจจากคนในสังคม กรณี “ทราย สมุทร” ประกาศแตกหักตระกูลภิรมย์ภักดี หลังถูกล่วงละเมิดจาก “มีนา” พี่เลี้ยง และ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชาย โดยไม่มีใครในตระกูลยื่นมือให้ความช่วยเหลือ ต้องขึ้นศาลคดีลูกเนรคุณ เหตุคุณแม่ไปฟ้องศาลเรียกทรัพย์สินที่คุณตามอบให้คืน
ต่อมา “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งในตระกูลภิรมย์ภักดี ติดต่อผ่านตน อยากให้ติดต่อทรายเพื่อพูดคุยถึงเรื่องนี้ ขณะที่ทรายได้เผยว่า ได้พูดคุยกับ “เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริหารของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้เผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 17 มิ.ย. เผยว่าปมระหว่างทรายและคนในตระกูล มีบางอย่างที่คิดไม่ตรงกัน แต่มั่นใจว่าตอนนี้ เต้ กำลังดำเนินการบางอย่างอยู่ เพื่อเคลียร์เรื่องราวทั้งหมด
“กรณีคุณเต้ ตอนแรกผมไม่ได้เอ่ยชื่อ ตัวผมเองไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณเต้ ผมกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ ผมรู้จักต๊อด (ปิติ ภิรมย์ภักดี) กับเต้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันเลย แกมาทักว่าผมเต้เองครับ เสร็จแล้วก็คุยกัน และคุยกันมาถึงเรื่องของทราย ผมก็เลยถามว่าแล้วยังไง คิดว่าจะคุยกันไหม ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะคุยกันนะ เต้บอกว่าเขาตกใจมาก เพราะเขาเองไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย เขาก็งงว่าทำไมทรายไม่ติดต่อเขาตอนแรก
ผมก็ถามทรายนะ ทรายบอกว่าเขากับเต้ไม่เคยติดต่อกันเลย แล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้น สุดท้ายผมเลยถามว่าทรายจะเอายังไง ทางเต้เขาก็มีความจำนงว่าอยากจะเจอ เขาจะไปรวบรวมสายอื่นๆ ที่จะมีการพูดคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหน เขาอยากให้ทรายพูดกับปากเอง
ก็ต้องขออภัยด้วยที่วันนั้นผมต้องไปนั่งอยู่ด้วย ผมก็ลำบากใจ มันไม่ใช่เรื่องในครอบครัวผมไง มันเป็นเรื่องในครอบครัวเขา แต่ว่าสุดท้ายทั้งคุณทรายและคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะ ผมจะได้ฟังไปด้วย เขาคุยกันพี่น้อง
แต่ประเด็นที่เกิดขึ้น ผมเข้าใจทั้งสองมุมเลย สองมุมมีติ่งอยู่นิดเดียวเอง คือคุณเต้หรือที่เราพูดกัน ภิรมย์ภักดีมี 3 สาย 1 2 3 คุณเต้อยู่สายที่ 1 ทรายอยู่สายที่ 3 พอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บ คุณทรายไปสายตามนี้ คุณทรายได้บอกสายที่ 1 คือคุณสันติ คุณสันติเท่าที่ฟังมานะ คุณสันติก็ไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่ 3 เพราะมันแยกกันไปคนละสายแล้ว เขาก็มีเหตุผลอันนึงเขาบอกว่าถ้าเขาไปบอกแม่ทรายว่า เฮ้ย ทำไมลูกไปทำลูกแบบนี้ มีปัญหาแบบนี้ เขาบอกว่าถ้าแม่คุณทรายด่าคุณสันติว่าพี่ตุ่ม มึงไปดูลูกมึงให้ดีก่อนเหอะ คุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไง นี่คือเหตุอีกสายนึงนะ
แต่มุมคุณทราย เขามองว่าคำว่าภิรมย์ภักดีมันคือกลมๆ สายเลือดเดียวกันทั้งหมด เขาไม่ได้แบ่งสาย ผมว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ มันเลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ ผมเชื่อว่าแบบนั้นนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ แต่เท่าที่ผมฟังเขาคุยกัน นั่งสาระแน ขอโทษด้วยที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลย ไม่ใช่เรื่องของผมด้วย
คุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาและคุยกับทุกสาย สายเขาเอง กับสายที่สอง เพื่อมาพูดคุยกับทราย ให้ทรายพูดทั้งหมดเลย เพราะบางคนอาจได้ยินจากฝั่งแม่คุณทรายฝั่งเดียว จะได้ฟังสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้น จะได้คืนความเป็นธรรมให้ทรายได้ ผมเชื่อว่าคุณเต้เริ่มดำเนินการ
พอคุณเต้เริ่มดำเนินการ ก็อาจมีบางท่านได้รับรู้ และติดต่อคุณทรายไปว่า ได้ฟังเรื่องจากเต้แล้วนะ ก็ใจเย็นๆ ไม่ต้องไปพูดอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวมาคุยกัน แต่คุณทรายรู้สึกว่าอย่ามายื่นข้อต่อรองเลย เพราะรู้สึกว่าในสิ่งที่ผมโดนมาตลอด ไม่มีใครรับรู้เลย ถ้าวันนี้จะพูดก็ต้องให้ผมพูด คุณจะแก้ปัญหายังไงก็ต้องแก้ของคุณ มันต้องแยกแบบนี้
ขอโทษนะอย่าหาว่าผมไปรู้อะไรเขานักหนา ผมไปสาระแน ส.ใส่เกือกหรือเปล่า ขอโทษจริงๆ ผมไม่ได้อยากเลย แต่เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วก็ขอบคุณอ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ด้วยที่ดูแลทรายเต็มที่ ตอนแรกผมก็คิดว่าแกจะมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอ แกมาจริงๆ แล้วมาตลอดด้วย น่ารักมาก”