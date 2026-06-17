“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง

เมื่อนักร้องสาว “โบ สุรัตนาวี สุวิพร” หรือ โบ TK
มาในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เปิดใจเล่าย้อนถึงอดีตแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก จนมีที่มาของคำว่าร่างอวตาร โชคร้าย 2 ชั้น รักพัง แถมยังเจอเนื้องอกในมดลูก จนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
“ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้ว โบ หย่ามานานแล้ว แต่งงาน 11 ปี ทุกอย่างดีหมดตื่นมาเช้าวันหนึ่งที่ฉันสดใสของฉันอยู่ดีๆเขาก็สารภาพมาเขามีความรู้สึกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง”
แต่ในระหว่างนั้นมีเราเป็นภรรยาอยู่?
“ใช่ค่ะ เราก็ช็อก”
ก็เลยมีที่มาของคำคำหนึ่งคำว่า “ร่างอวตาร” ?
“เขาบอกว่าเขาสร้างอวตารตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะได้อยู่กับโบ ขอโทษที่ทรยศตั้งแต่วันแรกเลยนะ ยิ่งคำสารภาพเยอะแค่ไหนมันยิ่งแทงเข้าไปข้างในใจเรา พูดอะไรมาปุ๊บน้ำตาเราหยดๆแล้วเขาหันมาพูดกับเรายิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งน่ารำคาญรู้ไหม”
รักพังแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกเอ่ย?
“มันก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาพอตอนที่เราเครียดมากๆเราปวดท้อง สรุปว่ามีเนื้องอกที่มดลูก”
ตอนนั้นเรารับมือกับตัวเองยังไง?
“รับไม่ไหวค่ะ ร้องไห้มันออกมาเลยมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ คือ มันกลั้นไม่ได้แล้วมันก็ไหลๆตลอดเวลา ภาวะจิตใจบาดเจ็บถึงขั้นล้มสลาย มันมีความคิดฆ่าตัวตาย”
และตอนนั้นแหละพระเอกของเราก็เข้ามา?
“เป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่แล้วก็จะมาอย่าคิดมากเดี๋ยว 60 ดธอค่อยมาอยู่กับฉันแล้วกัน จนวันที่เราดีขึ้นคือเขาก็อยู่ด้วยตลอด ก็มาประโยคนี้อีกเดี๋ยว 50 ก็ลองเป็นแฟนกันมั้ย เราก็แบบพูดเล่น แต่เขาก็บอกว่าเอา เราเป็นคนมีแผลเพราะฉะนั้นเธออย่าซ้ำแผลฉัน”
ถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเราเจอกับความรักพังๆมันมีความรู้สึกไหมเอ่ยว่า ไม่ละฉันจะไม่เริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกกลัวตัวเองวนกลับไปเจ็บอีก มันเคยมีความกลัวในจุดนั้นไหม?
“ไม่มีเลยค่ะ คือรู้จักตัวเองแล้ว ค่อยข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่คนที่จะแบบมีความสามารถในการโสดค่ะ”
มีบทเรียนอะไรในเรื่องของความรักครั้งนี้ที่อยากจะบอกกับทุกคน?
“อยากให้แบ่งพาร์ของตัวเองเอาไว้ คืออย่าง โบ ตอนแต่งงานโบคิดว่าเธอกับฉัน หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเผื่อในด้านของตัวเองไว้บ้างสัก 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักเต็มที่นะ 70 เปอร์เซ็นต์ นั้นเต็มที่ไปเลย แต่อีก 30 เผื่อใจไว้หน่อย”
ติดตามเรื่องราวของ โบ สุรัตนาวี ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน31 และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CHANGE2561