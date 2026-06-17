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“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อนักร้องสาว “โบ สุรัตนาวี สุวิพร” หรือ โบ TK
มาในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เปิดใจเล่าย้อนถึงอดีตแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก จนมีที่มาของคำว่าร่างอวตาร โชคร้าย 2 ชั้น รักพัง แถมยังเจอเนื้องอกในมดลูก จนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
“ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้ว โบ หย่ามานานแล้ว แต่งงาน 11 ปี ทุกอย่างดีหมดตื่นมาเช้าวันหนึ่งที่ฉันสดใสของฉันอยู่ดีๆเขาก็สารภาพมาเขามีความรู้สึกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง”

แต่ในระหว่างนั้นมีเราเป็นภรรยาอยู่?
“ใช่ค่ะ เราก็ช็อก”

ก็เลยมีที่มาของคำคำหนึ่งคำว่า “ร่างอวตาร” ?
“เขาบอกว่าเขาสร้างอวตารตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะได้อยู่กับโบ ขอโทษที่ทรยศตั้งแต่วันแรกเลยนะ ยิ่งคำสารภาพเยอะแค่ไหนมันยิ่งแทงเข้าไปข้างในใจเรา พูดอะไรมาปุ๊บน้ำตาเราหยดๆแล้วเขาหันมาพูดกับเรายิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งน่ารำคาญรู้ไหม”

รักพังแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกเอ่ย?
“มันก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาพอตอนที่เราเครียดมากๆเราปวดท้อง สรุปว่ามีเนื้องอกที่มดลูก”

ตอนนั้นเรารับมือกับตัวเองยังไง?
“รับไม่ไหวค่ะ ร้องไห้มันออกมาเลยมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ คือ มันกลั้นไม่ได้แล้วมันก็ไหลๆตลอดเวลา ภาวะจิตใจบาดเจ็บถึงขั้นล้มสลาย มันมีความคิดฆ่าตัวตาย”

และตอนนั้นแหละพระเอกของเราก็เข้ามา?
“เป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่แล้วก็จะมาอย่าคิดมากเดี๋ยว 60 ดธอค่อยมาอยู่กับฉันแล้วกัน จนวันที่เราดีขึ้นคือเขาก็อยู่ด้วยตลอด ก็มาประโยคนี้อีกเดี๋ยว 50 ก็ลองเป็นแฟนกันมั้ย เราก็แบบพูดเล่น แต่เขาก็บอกว่าเอา เราเป็นคนมีแผลเพราะฉะนั้นเธออย่าซ้ำแผลฉัน”

ถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเราเจอกับความรักพังๆมันมีความรู้สึกไหมเอ่ยว่า ไม่ละฉันจะไม่เริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกกลัวตัวเองวนกลับไปเจ็บอีก มันเคยมีความกลัวในจุดนั้นไหม?
“ไม่มีเลยค่ะ คือรู้จักตัวเองแล้ว ค่อยข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่คนที่จะแบบมีความสามารถในการโสดค่ะ”

มีบทเรียนอะไรในเรื่องของความรักครั้งนี้ที่อยากจะบอกกับทุกคน?
“อยากให้แบ่งพาร์ของตัวเองเอาไว้ คืออย่าง โบ ตอนแต่งงานโบคิดว่าเธอกับฉัน หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเผื่อในด้านของตัวเองไว้บ้างสัก 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักเต็มที่นะ 70 เปอร์เซ็นต์ นั้นเต็มที่ไปเลย แต่อีก 30 เผื่อใจไว้หน่อย”

ติดตามเรื่องราวของ โบ สุรัตนาวี ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน31 และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CHANGE2561












“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง
“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง
“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง
“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง
“โบ สุรัตนาวี” เล่าย้อนอดีตสุดช้ำแต่งงานมา 11 ปี ถูกทรยศตั้งแต่วันแรก บทเรียนชีวิตอย่ารักใครเต็ม100 เหลือพื้นที่รักตัวเอง
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