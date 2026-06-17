"บรูคลิน เบ็คแฮม" โดนสวดยับ! รับเงินโฆษณาล้อดราม่าครอบครัว แฟนๆ ซัดเอาปัญหาพ่อแม่มาหากิน

กระแสตีกลับใส่ "บรูคลิน เบ็คแฮม" หลังรับงานโฆษณา DoorDash ที่ถูกมองว่าจงใจแซวความบาดหมางกับพ่อแม่ "เดวิด" และ "วิกตอเรีย เบ็คแฮม" ขณะที่แหล่งข่าวเผยครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะมองว่าการนำเรื่องร้าวฉานในบ้านมาใช้ขายสินค้าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
"บรูคลิน เบ็คแฮม" กลายเป็นเป้าโจมตีบนโลกออนไลน์ หลังปรากฏตัวในโฆษณาของ DoorDash ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการนำประเด็นความขัดแย้งภายในครอบครัวมาใช้สร้างกระแสและผลประโยชน์ทางการค้า
ในโฆษณาดังกล่าว บรูคลินนั่งอยู่บนโซฟาพร้อมตั๋วฟุตบอลโลก 2026 ก่อนกล่าวว่า "คุณคงสงสัยว่าทำไมผมถึงดูฟุตบอลโลกอยู่ที่บ้าน... มันเป็นเรื่องยาว" ก่อนจบด้วยข้อความ "It's complicated. More soon." หรือ "มันซับซ้อน ไว้เล่าทีหลัง"
เนื้อหาดังกล่าวถูกตีความว่าอ้างอิงถึงความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างเขากับพ่อแม่ "เดวิด เบ็คแฮม" และ "วิกตอเรีย เบ็คแฮม" ซึ่งกำลังเป็นข่าวต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ชาวเน็ตจำนวนมากวิจารณ์ว่าบรูคลินกำลังใช้ดราม่าครอบครัวเป็นเครื่องมือทางการตลาด ขณะที่บางคนตั้งคำถามว่าเขายังคงได้รับความสนใจจากสาธารณะเพราะนามสกุล "เบ็คแฮม" แต่กลับนำความขัดแย้งในครอบครัวมาสร้างรายได้ให้ตัวเอง
แหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวเปิดเผยว่า เดวิดและวิกตอเรียรู้สึก "เสียใจอย่างมาก" หลังเห็นโฆษณาชิ้นนี้ โดยเฉพาะการนำประเด็นอ่อนไหวภายในบ้านมาล้อเลียนต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวทุกคน
ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังบรูคลินไม่เข้าร่วมพิธีรับดาวบน Hollywood Walk of Fame ของเดวิด เบ็คแฮม ขณะที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพ "ฮาร์เปอร์ เบ็คแฮม" น้องสาววัย 14 ปี เดินทางไปยังบ้านของพี่ชายในเบเวอร์ลีฮิลส์พร้อมจดหมาย แต่ไม่ได้พบตัวเขา
ต่อมา ฝ่ายของบรูคลินกล่าวหาว่าภาพดังกล่าวเป็นการจัดฉากโดยทีมประชาสัมพันธ์ของพ่อแม่เพื่อเรียกความสนใจจากสื่อ ขณะที่ครอบครัวเบ็คแฮมปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่น พร้อมยืนยันว่าฮาร์เปอร์เป็นเพียงเด็กสาวที่คิดถึงพี่ชายและอยากคืนดีกับเขาเท่านั้น