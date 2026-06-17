found & found ประกาศผู้ชนะโครงการ “found your CREATURE” เปิดพื้นที่ร่วมสร้าง Brand Mascot สะท้อนเสน่ห์ความงามสไตล์ J/K Beauty

found & found ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงาม แบรนด์ชั้นนำจาก ญี่ปุ่น – เกาหลี ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม “found your CREATURE MASCOT DESIGN CONTEST” เวทีประกวดออกแบบมาสคอตที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมถ่ายทอดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาคาแรคเตอร์ตัวแทนแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ เข้าถึงง่าย และสามารถสะท้อนตัวตนของ found & found ในฐานะ Beauty Destination ที่รวบรวมแรงบันดาลใจด้านความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลีไว้ในที่เดียว โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และนักออกแบบจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างคึกคัก
สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ชนะได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ปาระมะศิลป เจ้าของผลงาน “คิตซึเนะจัง (Kitsune)” คาแรคเตอร์ปีศาจจิ้งจอกน้อยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์ found & found โดยหยิบยกตำนาน “คิตสึเนะ” หรือปีศาจจิ้งจอกของญี่ปุ่นที่มีความเชื่อมโยงกับความงาม ความลึกลับ และการแปลงกาย มาผสานเข้ากับชุดฮันบก เครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีที่เป็นสัญลักษณ์ของความงดงามและช่วงเวลาอันน่าจดจำในชีวิต จนเกิดเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ สดใส และจดจำได้ง่าย
สำหรับคาแรคเตอร์ “คิซึเนะจัง” โดดเด่นด้วยดวงตาที่มีประกายรูปดาวและหัวใจ สื่อถึงความหลงใหลในความสวยงาม หูจิ้งจอกขนาดใหญ่ที่พร้อมรับรู้ทุกเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมกิ๊บสีชมพูอันเป็นเอกลักษณ์ และชุดฮันบกผูกโบว์สีน้ำเงินที่สะท้อนความสดใสในแบบฉบับของ found & found โดยคาแรคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้เป็นเพื่อนคู่คิดด้านความงาม ผู้คอยค้นหาและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนอยู่เสมอ
นายเกียรติศักดิ์ ในฐานะผู้ออกแบบ กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้ตั้งใจออกแบบคาแรคเตอร์ที่สามารถสะท้อนตัวตนของ found & found ได้อย่างชัดเจน ทั้งในมิติของความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลี ความน่ารัก เข้าถึงง่าย และสามารถต่อยอดใช้งานได้จริงในหลากหลายรูปแบบ จึงเลือกนำตำนานคิตสึเนะของญี่ปุ่นมาผสานกับชุดฮันบกของเกาหลี จนเกิดเป็น ‘คิซึเนะจัง’ คาแรคเตอร์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการค้นพบความมั่นใจและการดูแลตัวเองในแบบที่เป็นตัวเอง รู้สึกภูมิใจมากที่ผลงานชิ้นนี้ได้รับเลือก และขอขอบคุณ found & found ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมดี ๆ แบบนี้”
ด้าน นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ ORHW กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกผลงานที่ร่วมส่งเข้ามา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากจะเป็นการค้นหา Mascot ตัวแทนของ found & found ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ผ่านการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างตัวตนของแบรนด์ไปพร้อมกัน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล สามารถถ่ายทอดบุคลิกของ found & found ออกมาได้อย่างโดดเด่น ทั้งในแง่ของความน่ารัก ความร่วมสมัย และความเป็น J/K Beauty ที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร โดยหลังจากนี้ แบรนด์จะนำแนวคิดและคาแรกเตอร์ ‘คิซึเนะจัง’ ไปศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาต่อยอดในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจต่อยอดสู่การใช้งานด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ของแบรนด์ในอนาคต”
ทั้งนี้ สามารถติดตามการเดินทางของ “คิซึเนะจัง” เพื่อก้าวสู่บทบาทใหม่ของแบรนด์ในอนาคต รวมทั้งข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ได้ผ่านช่องทาง Facebook, Instagram, LINE OA และ TikTok ของ found & found