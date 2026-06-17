“กิ๊ก สุวัจนี” หักดิบลดน้ำหนัก 10 กิโลเพื่อลูก ผลเลือดเพอร์เฟกต์จนหมอชม เหมือนคนอายุ 30

“กิ๊ก สุวัจนี” เผยเหตุผลหักดิบลดน้ำหนัก 10 กิโล เพราะอยากอยู่กับลูกไปนานๆ จนหมอทึ่งผลเลือดเพอร์เฟกต์ สุขภาพดีเหมือนคนอายุ 30 คัมแบ็กบทนางร้ายตัวแม่ ไม่หวั่นทัวร์ลง ขอแค่คนดูสะใจ ไม่หวั่นทัวร์ลง ต้องโหดใส่ “หลิง-ออม” ให้รอดูจะมีมีมไหม ชม “ออม” ล้นกับล้นมาเจอกัน เล่นกล้ามเนื้อหน้าเก่ง จนเหมือนเป็นลูกตัวเอง
ห่างหายจากหน้าจอไปนาน ล่าสุดตัวมารดากลับมาแล้ว สำหรับนางร้ายระดับตำนาน “กิ๊ก สุวัจนี ไชยมุสิก” ที่ล่าสุดโดดมาร่วมงานกับผู้จัด-ผู้กำกับคู่บุญอย่าง “ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์”ในละครเรื่อง “วาดฝันวันวิวาห์” งานนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงการทำงานกับสองสาว “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง”และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” พร้อมอัปเดตเคล็ดลับสวยเช้งในวัยเลข 5 ที่ทำเอาคุณหมอยังทึ่ง
“สนุกมาก ทุกครั้งที่มากองจะมีความสุขมากๆ หนึ่งป้าแจ๋วเขามีทีมงานที่เพียบพร้อมอยู่แล้ว ที่สำคัญเรามีความสนิทสนมกับป๋าแจ๋วเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว เคยร่วมงานกันตั้งแต่ไทรโศก ได้มาทำเรื่องนี้ก็ดีใจมากๆ ส่วนน้องหลิงก็เคยทำงานหนึ่งในร้อยด้วยกันมา ก็แฮปปี้ หลิงทำงานง่ายๆ เวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ส่วนน้องออม ก็เป็นคนน่ารัก สไตล์เอเนอร์จี้เหมือนเรา พอล้นกับล้นมาเจอกันก็ยิ่งสนุกเลยค่ะ
คนคาดหวังกับบทที่ได้รับ จริงๆ ก็ไม่ค่อยซีเรียสนะ สายชิลมากกว่า เราทำการบ้านมาดีของเรา ผกก.เขาจะมาตบหน้าตบหลังให้เราเอง ส่วนนักแสดงที่เข้าร่วมมั่นใจว่าสองคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้ว ฉะนั้นหน้างานจะเกิดอะไรขึ้นเราไปแก้กันที่หน้างาน มันเลยทำให้เรื่องนี้เราสนุกไปอีกแบบนึง จริงๆ แล้วน้องสองคนส่งพลังความสดใสมาให้กิ๊กด้วยนะ เวลาเราทำงานเราก็รู้สึกสดใส เป็นวัยรุ่น
เรื่องเจน ไม่มีปัญหาเลย อาจเป็นเพราะก้อย (นฤมล พงษ์สุภาพ) แม่ของออม เราก็สนิทกัน เราเคยเล่นละครด้วยกัน พอมาถึงรุ่นลูกก็เหมือนเรารู้จักออมอยู่แล้วด้วย เพราะเขาเป็นลูกของก้อย อย่างหลิงเราก็เคยทำงานด้วยกัน มันทำให้เวลาร่วมงานแล้วสนุก เหมือนเป็นพี่น้อง เป็นลูกหลานเรา ยิ่งทำงานก็ยิ่งมีความสุข เจอกันยิ่งกว่าโต๊ะไพ่เลยค่ะ (หัวเราะ) เห็นหน้างานตรงนั้นออกมาดูโหดร้าย แต่หลังฉากเราสนุกกันมากเราหัวเราะ บางทีเราก็ช่วยกันเซฟ น้องก็ช่วยเราเซฟ เราก็ช่วยเซฟน้อง ต่างคนต่างช่วยเซฟ เลยทำให้รู้สึกว่าทำงานแล้วสนุกดี บางทีก็มีหลุดหัวเราะกันบ้าง ทั้งที่เป็นซีนอารมณ์ด้วยนะ เราก็พยายามช่วยกัน”
ไม่กลัวทัวร์ลง ต้องโหดใส่ออม เล่นไปตามหน้าที่ ชมออมใช้กล้ามเนื้อหน้าเก่ง เหมือนลูกตน ล้นกับล้นมาเจอกัน ให้รอดูจะมีมีมไหม
“ส่วนที่มองว่ากระแส GL ค่อนข้างแรง ยิ่งไปกระทำออม ก็ไม่กลัวนะ ถ้ากลัวอยากให้เขาเข้าใจในตัวบทมากกว่า ไม่ได้มารังเกียจกิ่งกมล เพราะกิ๊กก็เล่นไปตามหน้าที่ เราเล่นให้สมบทบาทที่สุด ถ้ากิ๊กเล่นไม่สมบทบาท อันนั้นสิน่าจะถอยออกมาแต่สุดท้ายแล้วกิ๊กมั่นใจว่าแฟนคลับของหลิง-ออมจะเข้าใจด้วย เพราะยิ่งดูเขาจะยิ่งมันส์ ยิ่งตบเขาจะยิ่งลุก (หัวเราะ) มันเป็นไปตามบทบาท ก็เป็นประมาณนี้แหละ
ส่วนมีมจะมีไหม อันนี้ต้องดูเอง จริงๆ พูดถึงเรื่องมีม กิ๊กไม่ได้เป็นคนทำนะ แฟนคลับนั่นแหละไปครอปรูปมาแล้วบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ เราเล่นไปก็คือตามอารมณ์ของเรา แต่คนชอบบอกว่าเราใช้กล้ามเนื้อหน้าเก่งมากเลยนะ (หัวเราะ) เขาก็ไปครอปตรงนั้นมาลงมากกว่า แต่กิ๊กว่ามีมเนี่ย น่าจะต้องเป็นน้องนีน (ออม) น่าจะมีมีมเยอะ เพราะปะทะกับกิ๊กเยอะ หน้าเขามาเหมือนกัน กล้ามเนื้อหน้าเล่นเหมือนกันเลย เขาเหมือนลูกกิ๊กเลย เจอด้วยกันคือล้นกับล้นเลย อย่างหลิงเขาจะนิ่งๆ แต่เขาเป็นสายน้ำตานะ ฉะนั้นต้องติดตาม
ได้ทำงานกับเขาสองคน เขาโตขึ้นนะ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เราแฮปปี้มากกับการทำงานกับเขา น้องเตรียมตัวทำการบ้านมาอย่างดีถึงแม้มีผิดพลาดอะไร แต่เป็นหน้ากอง แต่การทำงาน การใส่ใจในตัวละคร เขามีเต็มร้อย พอเราได้ทำงานกับคนที่ทำการบ้านมาดี มีความใส่ใจ กิ๊กก็ทำงานแล้วแฮปปี้ก็ฝากด้วยนะคะ ดูก่อนแล้วทำความเข้าใจกิ่งกมลให้มากๆ ก่อนนะคะ ว่าจริงๆ แล้วเขามีสาเหตุอะไรถึงเป็นแบบนี้ ฝากติดตามด้วยนะคะ วาดฝันวันวิวาห์ค่ะ”
จัดเต็ม เล่นเหมือนตอนอายุ 30 ไม่ได้กลัวเสียชื่อ แต่กลัวคนดูไม่สะใจ
“เล่นกล้ามเนื้อหน้า ไม่มีผลต่อหน้า เหมือนเวลาเราเล่น เราก็เล่นทั้งหน้าทั้งตัว มันเป็นบุคลิกของแต่ละคนมากกว่า เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน อย่างกิ๊กก็มีเอกลักษณ์ว่าเวลาเล่นอาจเล่นทั้งตัว คนก็อาจลุ้นว่าจะเจออะไร ก็เป็นคาแรกเตอร์ของกิ๊ก
วันนี้เล่นเท่ากับตอนอายุ 30 ต้องเท่าหรือมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะคนดูคาดหวังไง ฉะนั้นเราจะไม่ทำให้คนดูผิดหวัง ไม่ได้กลัวเสียชื่อ แต่กลัวว่าเขาจะไม่สะใจเราอยากให้เขามีความประทับใจในการดูด้วย ส่วนเขาคาดหวัง เราก็ไม่เกร็ง ต้องไปตามบทเลย ไม่สามารถแพลนมาก่อนว่าจะทำท่านั้นท่านี้ มันเป็นไปตามบทบาทของเรา”
อยู่บ้านเรียบร้อย ไม่แรงเท่าละคร ลูกเห็นมีมแล้วหัวเราะ บอกเหมือนชีวิตจริง ไม่ใช่การแสดง
“โอ้ย เรียบร้อยนะ เสียงเปลี่ยนเลยตอนอยู่ที่บ้าน มันอาจไม่แรงเท่านั้น แต่มีความฉกรรจ์แบบนั้น (หัวเราะ) เวลาเราดุ เราจริงจัง แต่เวลาใจดี เราก็ใจดีมาก ลูกก็จะชินแล้วกับหน้าตาที่ออกในกล้อง
เวลาเขาเห็นมีมเรา เขาก็หัวเราะนะ เขาชินกับแม่แบบนี้ (หัวเราะ) เขาก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่การแสดงเลยมัม เหมือนชีวิตจริง (หัวเราะถูกใจ) เขามองแล้วเหมือนมัมนะ ไม่ใช่การแสดงนะ มัมไปเล่นตัวจริงเหรอ เพราะเวลาเราดุ เราดุมาก เวลาเราใจดี เราก็ใจดีมากเหมือนกัน”
ไม่ต้องอธิบาย ลูกต้องเข้าใจเรา
“ตอนโซเชียลเข้าถึงลูกก็ไม่ต้องอธิบาย ให้ลูกเข้าใจเอง (หัวเราะ) ลูกต้องเข้าใจในความเป็นเราเอง เพราะเรายังเข้าใจลูกเลย ฉะนั้นลูกต้องสามารถหารายละเอียดของเราเอง ว่าเราเล่นแบบนี้เพราะอะไร เดี๋ยวเขาสงสัยเขาก็มาถามเอง ถ้าลูกตกใจก็ต้องมาถามเราสิ เพราะเราต้องการคำถามจากลูกไง เรามีคำตอบให้ลูกเสมอ
ก็เคยมีคำถามนะว่าทำไมมัมต้องไปเล่นรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ ก็บอกว่าเป็นไปตามบทบาท แต่หลังๆ เริ่มดีขึ้น ก็บอกว่าเฮ้ย มัม ดีมากเลย ต้องแบบนี้เลยนะ เข้าถึงบทบาท เขาก็เริ่มเข้าใจ แต่ตอนเด็กๆ เขาไม่เข้าใจ ทำไมต้องรุนแรง พอโตขึ้นเขาบอกแม่ฟาดไปเลย เขาชอบแบบนี้ กิ๊กว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่เขาแยกแยะได้ และเขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือการแสดงละครนะ ชีวิตจริงเป็นยังไง”
ขอบพระคุณสร้างมีมให้ จนทำให้เหมือนอยู่หน้าจอตลอดเวลา ไม่ได้หายไปไหน
“ขอบพระคุณมากๆ ค่ะที่ยังเอ็นดู ทำให้กิ๊กได้อยู่บนหน้าจอให้คนได้เห็นเสมอ จริงๆ ก็ต้องขอบคุณหลายคน ขอบคุณชาวโซเชียลต่างๆ บางทีกิ๊กเปิดไปดูก็ชื่นใจ เพราะเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้ว แต่คนก็ยังดูอยู่ มันเหมือนไม่ได้หายไปจากวงการอย่างนี้เราต้องคิดเงินเขาเพิ่มนะ เพราะหน้าเราออกหมดเลย ตามสื่อต่างๆ”
ขำๆ เบะปาก ล็อกปาก ต้องไปจดลิขสิทธิ์ ลั่นเล่นจัดเต็มไม่ห่วงสวย
“ต้องไปจดลิขสิทธิ์นะ นี่ได้เยอะแล้วนะ จริงๆ (หัวเราะ) เบะปาก ล็อกปาก เขวี้ยงของ ทำร้ายร่างกายคนอื่น เชื่อไหมว่าเราไม่เคยแอ็กติ้งหน้ากระจก ไม่เคยเลย หลายคนอาจคิดว่านักแสดงอาจทำต่อหน้ากระจก กิ๊กเอาหน้างานเลย กิ๊กไม่ได้ห่วงสวย แต่พอไปเล่นจะถามว่าเท่านี้ได้ไหมป้าแจ๋ว ถ้าป้าแจ๋วบอกว่ามากขึ้นกว่าเดิม ฉันก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง แต่ถ้ามันดีอยู่แล้ว ป้าแจ๋วก็จะบอกว่าเอาแบบนี้นะ แต่ไม่เคยเล่นหน้ากระจก เพราะถ้าเล่นหน้ากระจก จะเหมือนว่าเรามีการเตรียมพร้อมเกินไป เตรียมเรื่องบทไว้ดีกว่าแล้วมาหน้างาน มันต้องเห็นตัวจริงไง อ๋อ นังนีนเหรอ มันก็จะมาเอง ไม่มีการเตรียมพร้อมมาจากบ้าน หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยวออกไปก็ไม่แคร์ ให้มันเป็นแบบนั้นไปเลย ไม่สวยก็คือไม่สวย”
อายเด็กรุ่นใหม่ชมสวย เคล็ดลับออร่า ดูแลสุขภาพ
“วันนี้สวย อุ้ย (หัวเราะ) อย่าพูดอย่างนี้ เขาเรียกปรุงจืด เจอนักข่าวหลายคนที่ไม่ได้เจอมานาน บางคนเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็มาทักว่าพี่กิ๊กทำอะไรสวยจังเลย อันนี้อายจริง (หัวเราะ) เวลาเด็กรุ่นใหม่มาชมเรา เขาไม่เคยเห็น ก็แสดงว่าเด็กรุ่นใหม่ยังใส่ใจเราอยู่นะ เวลาเขาบอกว่าสวยก็มีลอยนะ (หัวเราะ) เพราะอายุเรา เราต้องดูแลสุขภาพ มันเป็นช่วงเวลาพอดีที่กิ๊กดูแลสุขภาพ ดูแลเรื่องอาหารการกิน เรื่องการพักผ่อน ทุกอย่างเลยเป็นออร่า เห็นไหม อย่าพูด (หัวเราะ)”
หักดิบลดน้ำหนักเพราะอยากอยู่เลี้ยงลูกนานๆ
“กิ๊กมาหักดิบตัวเองตอนรู้สึกว่าเวลาเลี้ยงลูก แล้วรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยง่ายอย่างนี้ ทำไมเรี่ยวแรงไม่มี พูดกับลูก เล่นกับลูกไม่สนุกเลย ตั้งแต่วันนั้นกิ๊กดูแลสุขภาพ ซึ่งกิ๊กไม่ได้ลดวูบเดียว 10 กิโล กิ๊กค่อยๆ ถ้ากิ๊กลดความอ้วนได้ คนทั้งโลกทำได้หมดเพราะกิ๊กมาช้ากว่าคนอื่นเขามาก ใช้เวลานานกว่าคนอื่น กว่าจะลงตัวที่อย่างนี้ได้ ใช้เวลานานมาก
หลายคนที่มีรูปร่างท้วม รูปร่างใหญ่โตเหมือนกิ๊กสมัยก่อน สู้ต่อไป ออกกำลังกายนี่เป็นส่วนย่อยนะ อาหารสำคัญที่สุด อาหารต้องกินแต่พอดี ออกกำลังกายแต่พอดี เวทนี่สำคัญ ส่วนเทคโนโลยีเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องนั้น เราอยากให้ออกด้วยธรรมชาติมากกว่า อะไรที่อยู่กับธรรมชาติ กิ๊กว่ามันดีอยู่แล้ว จำคำกิ๊กไว้เลย ถ้ากิ๊กทำได้ คนทั้งโลกก็ทำได้ เพราะกิ๊กหนักมาก อาการใหญ่โต”
แฮปปี้หมอทักข้างในเหมือนคนอายุ 30
“มีเรื่องลูกนี่แหละที่ทำให้กิ๊กสามารถหักดิบตัวเองได้ คืออาจต้องหาว่าตัวเองทำเพื่ออะไร ถ้านึกไม่ออกก็มีเป้าหมายก่อน แล้วจะเริ่มทำได้ กิ๊กว่าน่าจะเป็นแบบนั้น ตอนนี้แฮปปี้มากนะ รู้สึกคล่องตัว เรื่องสวยงามเป็นอันดับสองเลย แต่สุขภาพร่างกายกิ๊กดีมาก ไปตรวจเลือดมา ทุกอย่างดี เพอร์เฟกต์ หมอบอกว่าคุณเหมือนอายุ 30 กว่าเลยนะ (หัวเราะ) อันนี้คือดีใจมาก เพราะข้างในเซลล์เราเหมือนคนอายุ 30 กว่า แต่จริงๆ เราอายุมากกว่านั้น แสดงว่าโอเค ฉันยังอยู่กับลูกได้อีกนาน มันมีเป้าหมายที่จะทำต่อไป สุขภาพดีเพื่อลูก แต่พอคนชมว่าสวยจริง เราก็รับคนเดียว (หัวเราะ)”