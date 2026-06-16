“ชมพู่ อารยา” เผยไม่เคยบังคับ “แอบิเกล” ว่าต้องให้ใครอุ้ม หลังลูกสาวปฎิเสธไม่ให้นายกฯ “อนุทิน” อุ้ม

“ชมพู่ อารยา” เผยไม่เคยบังคับ “แอบิเกล” ว่าต้องให้ใครอุ้ม หลังลูกสาวปฎิเสธไม่ให้นายกฯ “อนุทิน” อุ้มโดยอ้างว่าตัวเองตัวหนัก บอกวันนั้นบรีฟลูกไปแค่เรื่องสวัสดี และขอความร่วมมือในการทำงาน ส่วนตัวก็ไม่เคยได้ยินลูกสาวพูดแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
มาร่วมงาน Thailand Gala Premiere ภาพยนตร์เรื่อง “Disney and Pixar’s Toy Story 5 ทอยสตอรี่ 5” ในฐานะนักพากย์ สำหรับแม่-ลูก “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” และลูกสาววัย 4 ขวบ “แอบิเกล” โดยช่วงหลังก็ได้สร้างสีสันให้กับโลกโซเชียลมาเป็นครีเอเตอร์ไลฟ์สดทางติ๊กต๊อก โดยชมพู่เผยว่าได้แรงบันดาลใจมากจาก “คุณยายหนิง” แม่ของตนที่ชอบไลฟ์สดทักทายสวัสดีเพื่อนๆ
ชมพู่ : “อย่างนี้เรียกว่าครีเอเตอร์แล้วเหรอ ชิ้นงานแบบนี้นับได้ใช่ไหม มันเป็นช่วงเดียวที่เรามีเวลาคือตอนเช้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเช้านะ บางเช้าถ้าเร่งรีบก็จะไม่ได้ มันก็จะพอมีเวลานิดหน่อย ทำไมไม่ลองไลฟ์ดู เห็นยายไลฟ์เช้าๆ สวัสดีเพื่อนๆ ก็เลยลองบ้าง ได้นะช่วงนี้ อยู่ๆ ก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆ เรามีเวลาตรงนี้แป๊บนึงช่วงเช้า ที่บ้านเราจะตื่นกันค่อนข้างเช้า ถ้าวันไหนไม่มีงานแต่เช้ามันจะพอมีแก็ปนิดนึง
(ติ๊กต๊อกระงับไลฟ์?) ก็จะโดนบ้างอะไรบ้าง บางทีก็อยากไลฟ์คนเดียวเหมือนกันนะ เขาก็จะมาขอ บางวันเราไม่ไลฟ์เขาก็จะมาถามว่าวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอ เขาก็ชอบเล่น เขาอยากจะเข้ากล้อง ก็ไม่เป็นไร ตามสภาพ ขำๆ ตัดก็ตัด มันก็เป็นกติกาของแพลตฟอร์ม ก็ตามนั้น”
บอกหน้าสดตัวเองก็ไม่รอด
ชมพู่ : “6 โมงเช้าก็ไม่รอดเหมือนกันนะ เห็นก็อุ้ยตาย ทำไมเหลืองขนาดนี้ โทนอัปต้องเข้าแล้ว คงไม่มีปักตะกร้า เราไม่ได้จัดสรรเวลามาสำหรับตรงนั้น ก็มีติดต่อมาบ้าง เราอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น”
“แอบิเกล” เผยเมื่อวานไปผัดข้าวผัดกุ้งที่ทำเนียบรัฐบาลมา ด้าน “แม่ชม” บอกไม่เคยบังคับให้ลูกต้องให้ใครอุ้มบ้างหลังลูกสาวปฎิเสธ ไม่ให้ นายกฯ “อนุทิน ชาญวีกูล” อุ้มเพราะว่าตัวหนัก
เกล : “ไปผัดข้าวผัดกุ้ง”
ชมพู่ : “ข้าวผัดกุ้งทิพย์ ช่วงบทบาทสมมติจะถนัดงานการละครอะไรแบบนี้จะชอบ ไม่ได้บรีฟไป ป้าเจี๊ยบก็อาจจะดีลเรื่องสวัสดี ขอความร่วมมือเวลามาอะไร ก็โอเคนะ จริงๆ เมื่อวานท้ายๆ ก็มีโยเยบ้าง เพราะเด็กเขาก็จะมีลิมิตของเขา
(ตอนนายกฯขออุ้มคนชมว่าเกลฉลาดตอบมาก?) ก็ตามนั้น(หัวเราะ) ก็เพิ่งเคยได้ยินคำตอบแบบนี้เหมือนกัน ไม่ได้บรีฟเลย ครั้งแรกที่ได้ยินเขาตอบแบบนี้ อาจจะเหมือนเวลามีคนอุ้มเขา คนก็เซอร์ไพรส์ อุ้มแล้วก็อาจจะพูด เป็นคำพูดที่เขาได้ยินบ่อย ไม่หรอก… ก็แล้วแต่เขา ชมเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจ แล้วแต่เขา ชมไม่เคยบังคับเขาอยู่แล้วว่าให้เขาอุ้มเถอะนะ แล้วแต่เขาเลย”