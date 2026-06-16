ห้ามพลาด!Pet
Planetรั กนี้มีหาง
พาไปส่องโมเมนต์สุดคิวท์ "จอย รินลณี" กับ "น้องหนูน้อย"
เพื่อนซี้มีหางวัย 17 ปีในรายการ “PET Planetรักนี้มีหาง” ปักหมุดรอชมความน่ารักพร้อมกัน
อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. นี้ 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
จอย รินลณี นักแสดงสาว
"สุข สวย รวย โสด" กับความสุข
ในสวนผัก และ น้องหมาปอม "คุณหนูน้อย"สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนสุดรัก ความน่ารักของน้องหมาตัวนี้คือ
ชอบกินผักมาก โดยเฉพาะถั่วฝักยาวและผักผลไม้หลายชนิด จนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นน้องหมาสายรักสุขภาพแบบสุดๆ
สามพิธีกรสุดคิวบ์ เอ ไชยา,เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือน
จอย รินลณี ศรีเพ็ญ นักแสดง พิธีกรคนเก่ง ของวงการบันเทิงที่มีไลฟ์สไตล์รักธรรมชาติ
โดยเธอมีคุณแม่ (คุณยายของ“คุณหนูน้อย”) เป็นคู่หูคนสำคัญในการใช้ชีวิต ทำสวนผักแห่งความสุข
"Little Joy Garden" และดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและอยู่ด้วยกันมา
ยาวนานมากกว่า 17 ปี พร้อมเล่าเรื่องของ ไลฟ์สไตล์ การทำสวนผัก พร้อมเมนูอาหารเฮลตี้ของจอย
และน้องหนูน้อย
ติดตามชม ชีวิตแฮปปี้กับคำนิยามความเป็นผู้หญิงที่
"สุข สวย รวย โส ของ “จอย รินลณี
ศรีเพ็ญ” ทางช่อง3
ได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่21
มิถุนายน2569 เวลา16.00 น.
ทางช่อง3HD กด33 และติดตามชมได้ทางyoutube :
Pet Planet รักนี้มีหาง, IG: petplanetonline.th ,
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แอป :ch3plus.com
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