“ก้อย-ตูน-แอน“ ร่วม “Laguna Phuket Marathon 2026” ฉลอง 20 ปีสุดปัง

งานนี้บอกเลยว่าทะเลภูเก็ตที่ว่าสวย ยังต้องยอมหลีกทางให้ออร่าความฮอตของเหล่าซุปตาร์ กับอีเวนต์กีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2569 โดย ซูเปอร์สปอร์ต” หรือ Laguna Phuket Marathon 2026 Presented by Supersports ที่ปีนี้จัดหนักจัดเต็มฉลองครบรอบ 20 ปีแบบอลังการ ดึงดูดนักวิ่งทั้งไทยและเทศกว่า 7,000 ชีวิตมารวมตัวกันที่ ลากูน่า โกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต
แต่ที่ทำเอาสนามวิ่งสว่างวาบไปด้วยแสงแฟลช ก็ต้องยกให้การปรากฏตัวของทัพคนดัง นำทีมโดยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง "แอน ทองประสม" ที่ฟิตร่างกายมาโชว์ความสตรองพร้อมรอยยิ้มสวยๆ ให้แฟนๆ ได้ใจละลาย ในระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.0975 กม.) ทางด้านคู่รักสายสปอร์ต "ตูน บอดี้สแลม" (อาทิวราห์ คงมาลัย) และภรรยาคนสวย "ก้อย รัชวิน" พร้อม “น้องเวลาและน้องทะเล” ก็ไม่พลาดควงคู่กันมาสาดความหวานปนน่ารักของครอบครัวในรายการ 2KM Junior Run ทำเอานักวิ่งรอบข้างฟินไปตาม ๆ กัน
แถมงานนี้ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายรันเนอร์ตัวจี๊ดของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น ทีม Run with Xa (โค้ชษะ, โค้ชเนะ), ทีมเสือเผ่น (โค้ชวิน, โค้ชตูน, โค้ชแก้ว, คุณตอง) และอินฟลูฯ สายสร้างสีสันอย่าง "เอิร์ธ ออสก้า" ที่มาร่วมเรียกเสียงฮือฮาและสร้างคอนเทนต์สุดปังกันตลอดเส้นทาง
นอกจากจะได้ภาพสวย สุขภาพดี กลับบ้านแล้ว งานนี้ทุกคนยังได้บุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า เพราะแคมเปญ "Running Club Affiliate Program" ได้รวบรวมยอดเงินบริจาคจากค่าสมัครกว่า 40,000 บาท มอบให้กับ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อส่งต่อไปยังกองทุน Children First Fund (CFF) สนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสกว่า 400 ชีวิตในภูเก็ตอีกด้วย เรียกว่า หล่อ สวย สุขภาพดี แถมยังใจบุญสุด ๆ
ใครที่พลาดปีนี้ไม่ต้องเสียใจ เตรียมฟิตร่างกายและพบกันใหม่ใน “ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2027 โดย ซูเปอร์สปอร์ต” ปีหน้าได้เลยจ้า ตามไปส่องข้อมูลกันได้ที่ www.phuketmarathon.com หรือ Facebook: Laguna Phuket Marathon
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