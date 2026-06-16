“Once Again อีกสักครั้ง..ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” พร้อมเปิดม่านการแสดง  “บอย - นุ่น - ยูโร - ต้นข้าว - เอม - เพิร์ธ” รวมตัวโชว์ฝีมือสุดจึ้ง!! ถ่ายทอดความสัมพันธ์สุดซึ้ง คนดูยกนิ้วให้

เปิดม่านการแสดงให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้วสำหรับละครเวทีพูด จาก “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” เรื่อง “Once Again อีกสักครั้ง..ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” ครั้งนี้ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ในฐานะผู้อำนวยการผลิต ดึง 2 หญิงเก่งผู้คร่ำหวอดในวงการละครเวที บัว ปริดา มโนมัยพิบูลย์ มารับหน้าที่เขียนบท และหนิง พันพัสสา ธูปเทียน รับหน้าที่กำกับการแสดง นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละคร 3 คู่ กับเรื่องราวในชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังหนึ่ง ที่ต่างช่วงเวลากัน แต่เรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงกันด้วยบทละคร
รวมถึงเทคนิคของละครเวที ทำให้การเล่าเรื่องของคนทั้ง 3 คู่ดำเนินไปได้อย่างเข้าใจง่าย ซึ่งต้องปรบมือชมทีมนักแสดงนำทั้ง 6 คน อย่าง บอย ปกรณ์, นุ่น ศิรพันธ์, ยูโร ยศวรรธน์, ต้นข้าว ชยุตม์, เอม ภูมิภัทร, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ที่ต้องใช้สมาธิในการแสดงอย่างมากในการประคองอารมณ์ นำทีมโดยคู่ของ บอย, นุ่น ซึ่งทั้งคู่ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อมารับบทสามีภรรยาที่มีความฝันร่วมกัน เมื่ออยู่บนเวทีทั้งคู่จึงรับส่งอารมณ์กันได้อย่างเข้มข้น น่าทึ่ง พาผู้ชมไต่ระดับอารมณ์ไปตั้งแต่ฉากชีวิตที่หวานซึ้ง จนไปถึงวันที่ความฝันแตกสลาย บวกกับปัญหาที่สั่งสมไว้ถูกระเบิดออกมา เกิดเป็นฉากดราม่าให้ผู้ชมทั้งโรงละครเสียน้ำตาไปกับฝีมือการแสดงของเขาและเธอ ที่เข้าถึงตัวละครได้อย่างลึกซึ้งจนต้องปรบมือให้ดังๆ
ในขณะที่คู่ของ 2 หนุ่ม ยูโร, ต้นข้าว ตัวแทนของความสัมพันธ์แบบไร้สถานะ ที่ตั้งใจมาเช่าบ้านหลังนี้ไว้เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ แต่ในขณะที่คนหนึ่งจริงจัง อีกคนกลับคิดเพียงแค่ “เซ็กส์เฟรนด์” ทำให้เราได้เห็นการแสดงของพวกเค้าแบบครบรส ทั้งเผ็ด ทั้งฟิน แถมได้เสว! ไปกับฉากแซ่บๆ ของทั้งคู่ แม้จะเป็นละครเวทีเรื่องแรก แต่ทั้งยูโรและต้นข้าวก็ทำได้ดีน่าชื่นชมทีเดียว และคู่ของ เอม, เพิร์ธ ที่รับหน้าที่ถ่ายทอดมุมมองของเพื่อนที่แอบรักเพื่อน เอมกับเพิร์ธก็สวมบทเป็นคู่ซี้ที่แชร์ความรู้สึกทั้งในยามสุขยามทุกข์ ร่วมกันได้อย่างน่ารักเข้าขา และมีการแสดงที่เป็นธรรมชาติแต่เฉียบคมในทุกซีน ทำให้คนดูได้ยิ้ม ได้หัวเราะ และอินตามไปกับทุกอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
เชื่อเลยว่า..ครั้งหนึ่งในชีวิต หลายคนต้องอยู่ในสภาวะเป็น “แอบรักเพื่อน” มาก่อนชัวร์! Once Again จึงเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งที่เรียบง่าย แต่แปลกใหม่ในการนำเสนอ และสามารถทัชใจผู้ชมได้ในหลากหลายมิติ เพราะความสัมพันธ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเวทีเรื่องนี้ อาจเป็นภาพความทรงจำ หรือความรู้สึก..ที่เคยเกิดขึ้นกับใคร? ในแง่มุมไหน? ก็ได้ จึงอยากชวนให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตว่า
หากมีโอกาสอีกสักครั้ง คุณจะเลือก..“เจ็บ” เหมือนเดิม” หรือ “เริ่ม” ใหม่อีกครั้ง “Once Againอีกสักครั้ง...ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก”เปิดแสดงวันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคาเริ่มต้น 600 บาท เปิดขายบัตรแล้วที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง