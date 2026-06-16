ส่องห้องพระ “บิ๊กอนันต์” หรือจะอินสไปร์พระหันหลังมาจากห้อง “บิ๊กโจ๊ก” และ “ประยุทธ์”?

กลายเป็นฉากไวรัลที่ถูกพูดถึงกันในซีรีส์เรื่อง #ทนายปีศาจ ทาง Netflix กับฉากห้องพระของ “บิ๊กอนันต์” รับบทโดย “กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี” นายตำรวจยศใหญ่ผู้ทรงอิทธิพล ที่พระพุทธรูปทุกองค์ในห้องพระไม่ว่าจะบนหิ้ง ชั้นวาง หรือโต๊ะหมู่บูชา ล้วนหันหลังให้ตัวเขาทั้งหมด หรือที่สายมูเรียกว่า “ศาสตร์กลับ”
โดย “ไก่ ณฐพล บุญประกอบ” ผู้กำกับซีรีส์ ทนายปีศาจ ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังผ่านรายการ Talk of The Cloud ว่าฉากที่ชวนขนลุกนี้ไม่ได้นั่งมโนขึ้นมาลอยๆ แต่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพห้องทำงานจริงๆ ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องโชคลางดวงชะตาและสิ่งลี้ลับ
ทีมงานจึงนำดีเทลนี้มาปรับใช้เพื่อสะท้อนบริบทของตัวละคร บิ๊กอนันต์ ข้าราชการระดับสูงที่ก้าวขาเข้าสู่โลกมืด ทำงานอยู่บนความเสี่ยง มีศัตรูรอบทิศและอันตรายรอบด้าน การจัดวางพระพุทธรูปในลักษณะกลับด้าน จึงเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการแก้เคล็ดในแบบของเขาเอง ซึ่งผู้กำกับเปิดกว้างให้คนดูตีความได้หลากหลายรูปแบบ
ชาวเน็ตได้ไปสืบค้นพบข่าวในอดีต พบห้องพระและห้องทำงานของ “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล” หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางพระพุทธรูปในลักษณะหันข้างและหันหลัง และชาวเน็ตยังพบภาพ องคมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก็มีภาพพระพุทธรูปหันหลังติดอยู่หลังโต๊ะทำงานสมัยดำรงตำแหน่งนายกฯ ในปี 2564 อีกด้วย ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาพของพลเอกประยุทธ์นั้น เจ้าตัวเคยเปิดใจเล่าว่าเป็นภาพที่สื่อถึงการปิดทองหลังพระ ไม่ใช่ภาพพระพุทธรูปหันหลัง ตามแบบศาสตร์กลับแต่อย่างใด