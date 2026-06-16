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คำพูดเปลี่ยนชีวิต! อดีตดาราเด็กยอมพักงานแสดงเพื่อเรียนหนังสือ ก่อนรียูเนียน “โจวเหวินฟะ” หลัง 32 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



32 ปีที่รอคอย! “โจวเหวินฟะ” โผกอด “เซียะเหมียว” อดีตดาราเด็กคู่จอ กลางงานโปรโมตหนังใหม่

สร้างความประทับใจให้แฟนภาพยนตร์เอเชียไม่น้อย เมื่อซูเปอร์สตาร์ฮ่องกง โจวเหวินฟะ วัย 71 ปี ได้กลับมาพบกับอดีตนักแสดงเด็กคู่จอ เซียะเหมียว อีกครั้ง หลังจากร่วมงานกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง God Of Gamblers Return เมื่อปี 1994 หรือกว่า 32 ปีก่อน

การกลับมาพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมโปรโมตภาพยนตร์แอ็กชันเรื่องใหม่ The Furious ของเซียะเหมียว โดยในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บน Douyin และแชร์ต่อใน YouTube และ Reddit เผยให้เห็นช่วงเวลาที่นักแสดงวัย 42 ปี ยืนรอด้วยอาการตื่นเต้น ก่อนที่โจวเหวินฟะจะเดินเข้ามาและโผเข้ากอดอดีตนักแสดงเด็กทันที ท่ามกลางบรรยากาศสุดซาบซึ้ง

ทั้งคู่เคยร่วมแสดงใน God Of Gamblers Return โดยโจวเหวินฟะรับบท “เกาจิ้น” เซียนพนันในตำนาน ส่วนเซียะเหมียวรับบท “ไห่หยวน” เด็กอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในยุค 90

นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงฮ่องกงรุ่นใหญ่ เหลียงเจียฮุย วัย 68 ปี ซึ่งเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน เข้าร่วมการรียูเนียนครั้งนี้ด้วย โดยทั้งสามคนได้พูดคุย หัวเราะรำลึกความหลัง และโพสท่าจำลองฉากจากภาพยนตร์ที่เคยร่วมงานกัน

ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่พร้อมคลิปดังกล่าว เซียะเหมียวย้อนเล่าถึงช่วงชีวิตในฐานะดาราเด็ก พร้อมเปิดเผยว่า ทั้งมารดาและโจวเหวินฟะต่างแนะนำให้เขาให้ความสำคัญกับการศึกษา แม้จะมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยก็ตาม

สื่อฮ่องกงรายงานเพิ่มเติมว่า โจวเหวินฟะยังเคยมอบเงินจำนวน 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเซียะเหมียวอีกด้วย ก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งกรุงปักกิ่ง และหวนคืนสู่วงการบันเทิงในเวลาต่อมา

เซียะเหมียวโด่งดังอย่างมากจากผลงานในยุค 90 ไม่ว่าจะเป็น The New Legend Of Shaolin และ My Father Is A Hero ที่เขารับบทลูกชายของ หลี่เหลียนเจี๋ย ก่อนจะกลับมามีผลงานต่อเนื่องทั้งซีรีส์และภาพยนตร์หลังเรียนจบ

สำหรับ The Furious ผลงานล่าสุดที่กำกับโดย เคนจิ ทานิกากิ เป็นเรื่องราวของพ่อชนชั้นแรงงานที่ร่วมมือกับนักข่าวเพื่อตามช่วยเหลือลูกสาวที่ถูกลักพาตัวโดยองค์กรอาชญากรรม โดยมีกำหนดเข้าฉายในสิงคโปร์วันที่ 11 มิถุนายนนี้






คำพูดเปลี่ยนชีวิต! อดีตดาราเด็กยอมพักงานแสดงเพื่อเรียนหนังสือ ก่อนรียูเนียน “โจวเหวินฟะ” หลัง 32 ปี
คำพูดเปลี่ยนชีวิต! อดีตดาราเด็กยอมพักงานแสดงเพื่อเรียนหนังสือ ก่อนรียูเนียน “โจวเหวินฟะ” หลัง 32 ปี
คำพูดเปลี่ยนชีวิต! อดีตดาราเด็กยอมพักงานแสดงเพื่อเรียนหนังสือ ก่อนรียูเนียน “โจวเหวินฟะ” หลัง 32 ปี
คำพูดเปลี่ยนชีวิต! อดีตดาราเด็กยอมพักงานแสดงเพื่อเรียนหนังสือ ก่อนรียูเนียน “โจวเหวินฟะ” หลัง 32 ปี