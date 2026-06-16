“จางป๋อจือ” ชนะคดีอดีตผู้จัดการ ศาลฮ่องกงยกฟ้องเรียกเงิน 12.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

“จางป๋อจือ” คว้าชัยในศาลสูงฮ่องกง หลังถูกอดีตผู้จัดการและบริษัทบันเทิงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 12.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ฐานผิดสัญญารับแสดงภาพยนตร์ 6 เรื่อง โดยศาลยกฟ้องทั้งหมด พร้อมสั่งให้ฝ่ายโจทก์รับผิดชอบค่าดำเนินคดี
จางป๋อจือ นักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกง ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในศาลสูงฮ่องกง หลังถูกอดีตผู้จัดการ หยูอวี้ซิง และบริษัท AEG Entertainment Group Limited ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากข้อกล่าวหาว่าละเมิดสัญญาการทำงาน
คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายโจทก์อ้างว่า จางป๋อจือได้รับเงินล่วงหน้าสำหรับงานภาพยนตร์รวม 42.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุให้เธอแสดงภาพยนตร์จำนวน 6 เรื่อง จึงเรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 12.76 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
หลังการต่อสู้คดีที่ยืดเยื้อ ศาลสูงฮ่องกงมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ให้ยกฟ้องข้อเรียกร้องทั้งหมด พร้อมตัดสินให้ฝ่ายโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินคดีทางกฎหมายของนักแสดงสาว
ระหว่างการพิจารณาคดี จางป๋อจือขึ้นให้การด้วยตนเอง และมีช่วงหนึ่งที่เธอแสดงอารมณ์สะเทือนใจระหว่างการซักค้าน ขณะที่ทีมทนายของเธอโต้แย้งอย่างหนักเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ฝ่ายโจทก์เรียกว่า “สัญญาบริหารจัดการศิลปินแบบเอกสิทธิ์ทั่วโลก” โดยระบุว่าเอกสารดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นภายหลัง และลายเซ็นของนักแสดงสาวถูกปลอมแปลง
ฝ่ายจำเลยยังชี้ว่า สาเหตุที่โครงการภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ได้เดินหน้าต่อ ไม่ได้เกิดจากการปฏิเสธทำงานของจางป๋อจือ แต่เป็นเพราะอดีตผู้จัดการไม่ได้จัดหางานแสดงเพิ่มเติมให้เธอเอง