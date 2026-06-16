จีนล้างบาง “สงครามจัดอันดับนักแสดง” ออกกฎใหม่ห้ามแย่งชื่อขึ้นเครดิต ดาราแถวหน้าอาจเสียสิทธิ์ขึ้นอันดับหนึ่ง

วงการบันเทิงจีนกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังสำนักงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA) ประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขึ้นเครดิตนักแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์ หวังยุติปัญหา “สงครามจัดอันดับเครดิต” หรือที่เรียกกันในวงการว่า “ฟ่านเว่ย” ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งเรื้อรังระหว่างต้นสังกัด ดารา และแฟนคลับมานานหลายปี
ตามกฎใหม่ โปรดักชันจะสามารถใช้สถานะนักแสดงได้เพียง 3 รูปแบบเท่านั้น ได้แก่ “นักแสดงนำ” (Leading Actor) “รับเชิญพิเศษ” (Special Appearance) และ “นักแสดงรับเชิญ” (Guest Appearance) พร้อมห้ามสร้างคำเรียกใหม่หรือดัดแปลงตำแหน่งเพิ่มเติม ขณะที่จำนวนนักแสดงรับเชิญจะต้องไม่เกิน 10 คนต่อผลงาน
ที่ผ่านมา วงการบันเทิงจีนมักใช้คำเรียกพิเศษจำนวนมากเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของดาราระดับท็อปที่ร่วมงานกันในโปรเจกต์เดียว ไม่ว่าจะเป็น “พระเอกอันดับหนึ่ง” “นักแสดงนำพิเศษ” “นักแสดงนำร่วม” หรือ “มิตรภาพรับเชิญ” ส่งผลให้การจัดอันดับเครดิตกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวและสร้างความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในสาระสำคัญของกฎใหม่คือ การเรียงลำดับชื่อนักแสดงจะอ้างอิงตามจำนวนขีดของนามสกุลในชื่อจริงตามกฎหมาย โดยผู้ที่มีนามสกุลเขียนน้อยกว่าจะถูกจัดให้อยู่ก่อน นอกจากนี้ยังบังคับให้ใช้ชื่อจริงตามเอกสารราชการควบคู่กับชื่อในวงการหากมี โดยกฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมนี้
มาตรการดังกล่าวจุดกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เนื่องจากดาราระดับแม่เหล็กอย่าง จ้าวลี่อิ่ง, หยางจื่อ, หลิวอี้เฟย, หยางมี่ และ จางรั่วอวิ๋น ซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ขึ้นเครดิตอันดับแรกจากมูลค่าทางการตลาด อาจถูกจัดให้อยู่หลังนักแสดงร่วมบางคนที่มีอิทธิพลน้อยกว่า เพียงเพราะรูปแบบการเขียนชื่อทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ชมจำนวนมากมองว่ากฎใหม่น่าจะช่วยลดปัญหาสงครามแฟนคลับ การกดดันให้เพิ่มเวลาออกจอ รวมถึงการต่อรองสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของนักแสดง ขณะที่นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องการดึงความสนใจของสาธารณชนกลับไปสู่คุณภาพของผลงาน แทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องลำดับชื่อและสถานะของคนดังเพียงอย่างเดียว