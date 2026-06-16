ภรรยาแจงด่วน! อาการสมองเสื่อมของ “บรูซ วิลลิส” ไม่ได้ทำให้สูญเสียความทรงจำ

เอ็มมา เฮมมิง ภรรยาของ บรูซ วิลลิส ออกมาชี้แจงคำพูดที่เคยระบุว่า “สมองของเขากำลังล้มเหลว” โดยยืนยันว่าโรคสมองเสื่อมชนิด FTD ที่นักแสดงรุ่นใหญ่วัย 71 ปีป่วยอยู่ ส่งผลต่อการใช้ภาษาเป็นหลัก ไม่ได้กระทบความทรงจำเหมือนโรคอัลไซเมอร์ และเขายังคงจดจำคนในครอบครัวได้
เอ็มมา เฮมมิง วิลลิส ภรรยาของนักแสดงชื่อดัง บรูซ วิลลิส ออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของสามี หลังคำให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2025 ที่เธอระบุว่า “สมองของเขากำลังล้มเหลว” สร้างความกังวลให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก
บรูซ วิลลิส วัย 71 ปี ถอนตัวจากวงการบันเทิงตั้งแต่ปี 2022 หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะเฟเซีย (Aphasia) ก่อนอาการจะพัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อมส่วนหน้าและขมับ หรือ Frontotemporal Dementia (FTD) ในปีต่อมา
ในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ “The Bossticks” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เอ็มมาอธิบายว่า FTD แตกต่างจากโรคอัลไซเมอร์ที่คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคย โดยโรคของบรูซส่งผลต่อความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารเป็นหลัก ไม่ได้กระทบต่อความทรงจำ
“อาการแบบที่บรูซเป็นส่งผลต่อภาษา ขณะที่ FTD บางชนิดอาจส่งผลต่อพฤติกรรม หรือการเคลื่อนไหวแทน” เอ็มมากล่าว
เธอยังย้ำถึงความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม โดยระบุว่า “เวลาคนถามว่าเขายังจำคุณได้ไหม คำตอบคือได้ เพราะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ เขาเป็น FTD”
เอ็มมาอธิบายเพิ่มเติมว่า หลายคนมักเชื่อมโยงคำว่า “สมองเสื่อม” เข้ากับการสูญเสียความทรงจำเสมอ แต่ความจริงแล้วโรคสมองเสื่อมมีหลายรูปแบบ และ FTD เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 60 ปี ขณะที่อัลไซเมอร์ยังคงเป็นรูปแบบของโรคสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดโดยรวม