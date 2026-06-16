“แม่หมอเกตุเวย์” เจาะรายละเอียดฉากห้องพระใน “ทนายปีศาจ” คือศาสตร์กลับ กันของกลับเข้าตัว

กำลังเป็นที่วิจารณ์และพูดถึงกันอย่างมาในโลกโซเชียลถึงซีรีส์เรื่อง “ทนายปีศาจ” กับฉากห้องพระของ “บิ๊กอนันต์” รับบทโดย “กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี” นายตำรวจยศใหญ่ผู้ทรงอิทธิพล ที่เลือกวางพระพุทธรูปทุกองค์ในห้อง ไม่ว่าจะบนหิ้ง ชั้นวาง หรือโต๊ะหมู่บูชา หันหลังให้ตัวเขาทั้งหมด รวมถึงปักธูปหัวกลับด้วย
ด้าน “แม่หมอเกตุเวย์” แม่หมอชื่อดังตัวท็อปที่มีคนดังในประเทศใช้บริการ ได้เผยถึงเรื่องราวของการวางพระพุทธรูปหันหลัง หรือการปักธูปหัวกลับ พิธีกรรมเหล่านี้เรียกว่าศาสตร์กลับ
“เคยได้ยินเรื่องศาสตร์กลับไหม เห็นซีนนี้แล้วโคตรจะขนลุก เห็นว่าเขาตั้งพระพุทธรูปหันหลังให้กับตัวเองหมดทั้งห้องพระเลย พิธีกรรมอะไรแบบนี้ คนมีสีหรือผู้มีอิทธพลมักจะใช้เป็นศาสตร์กลับเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้โดนของที่คนอื่นส่งมาทำร้ายตัวเองหรือแม้กระทั่งป้องกันสิ่งที่ตัวเองส่งไปทำร้ายคนอื่นไม่ให้ตีกลับมาหาตัวเอง
และที่สำคัญคนเหล่านี้ก็มักจะคาดหวังในการพลิกชะตาชีวิตของตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยที่ลืมไปว่าตัวเองคือคนร้าย สวดมนต์ไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ก็จะปักธูปกันตามปกติ
แต่มันจะมีการปักธูปกลับหัว มันเป็นการเชิญวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไม่มีใครทำบุญให้มารับของเซ่นไหว้จากเรา ซึ่งก็ไม่ได้ให้ฟรีๆ ต้องทำงานแลก การปักธูปแบบนี้ก็เหมือนเป็นการสะกดวิญญาณผีเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้มาหลอกหลอน มาทำร้ายหรือแม้กระทั่งไม่ให้มาทวงคืนความยุติธรรม คนชั่วจึงชอบใช้ศาสตร์นี้เพราะผีจะตามไปเช็กบิลไม่ได้ การเลี้ยงผีพวกนี้พอถึงเวลาที่พวกเขาเอาคืนบางคนเป็นบ้า บางคนเสียสติ บางคนหมดตัวครอบครัวพัง อย่าหาทำ
อย่าตัดสินใจเพียงชั่วพริบตาเดียวเพื่อหาทางลัดให้ตัวเองสุขสบาย มีชีวิตที่ดี ได้ในสิ่งที่หวัง แต่สิ่งที่ตามมาคุณจะรับมือกับมันไม่ไหว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าพึ่งอภินิหารเวทมนต์คุณไสย”