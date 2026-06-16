“หลิงหลิง” สุดทนพฤติกรรมซาแซง ไล่ล่าประชิดตัวจนหวาดกลัว ถึงขั้นอยากพกอาวุธเป็นครั้งแรกในชีวิต!

“หลิงหลิง” สุดทนพฤติกรรมซาแซง เปิดใจนาทีถูกไล่ล่าประชิดตัวจนหวาดกลัว ถึงขั้นอยากพกอาวุธเป็นครั้งแรกในชีวิต วอนหยุดการกระทำที่น่ากลัว ลั่นไม่ใช่ความรักแล้ว
กรณีกลุ่ม “ซาแซง” สะกดรอย ขับรถไล่ตาม และพุ่งประชิดตัว “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” กลายเป็นดรามาเดือดๆ สไตลิสต์และแฟนคลับออกมาประณามพฤติกรรมดังกล่าว เรียกร้องให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวและหยุดพฤติกรรมสร้างความหวาดกลัวให้ศิลปิน
ล่าสุดได้เจอหลิงหลิง และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” คู่จิ้น “หลิง-ออม” ในงานบวงสรวงซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ (In Love Forever)” ณ ช่อง 3 หนองแขม หลิงหลิงเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหดมากสำหรับตน ถึงขั้นทำให้อยากพกอาวุธเป็นครั้งแรก
หลิง : “โหดมากๆ จริงๆ ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอขนาดนี้ ก็ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่ระวังตัวมากขึ้น เขาเข้ามาใกล้เลย เขาทำงานกันแบบมืออาชีพจริงๆ จริงๆ หลิงสังเกตเขาตั้งแต่ก่อนเข้างานแล้ว เขามีลักษณะไม่เหมือนแฟนคลับเรา เขาใช้แฟลชยิงเข้ามา หลิงก็เห็นแล้ว เราเห็นรอบที่สองคือตอนที่หลิงออกจากงาน หลิงจะลดหน้าต่างลงเพื่อบ๊ายบายแฟนคลับ แล้วเขากะพุ่งเข้ามาถ่ายรูป แล้วก็ออกไปเลย เพื่อตามหลิงไปอีกที่นึง
ซึ่งกลุ่มนั้นมีประมาณ 4-5 คนค่ะ ทำงานต่อๆ กัน เป็นขบวนการเหมือนตามกันเป็นทอดๆ เหมือนเขารู้ว่าเราไปไหนต่อ เพื่อที่จะรอ พอเราทำธุระเสร็จออกมา เขาก็ถ่ายรูป มีสองคนหลักที่พุ่งมาถ่ายรูปอีกสามคนเหมือนยืนเผื่อสมมติเราไปทำอะไรเขา เขาก็จะมีหลักฐาน ว่าไม่ได้เข้ามาขนาดนั้น
พอหลิงขึ้นรถ เขาพุ่งมาถ่ายอะไรไม่รู้ จนหลิงรู้สึกว่ามันน่ากลัวมาก แล้วหลิงรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้หลิงไม่โอเคเลยอย่างมาก ก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียล เพราะหลิงไม่รู้จะทำยังไงแล้ว หลิงได้แต่ระวังตัวเองให้มากขึ้น ปรากฎว่าคนนั้นเขาเคยมางานหลิงเมื่อปีที่แล้วด้วย คนเดียวกัน ใส่ชุดแบบเดียวกัน อย่างแรกก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่คอยสังเกตว่าคนนี้ที่มาที่ไปยังไง แล้วก็ช่วยกันระวังมากขึ้น”
รับกังวลเรื่องความปลอดภัย จนคิดว่าอาจต้องมีอาวุธติดตัว
หลิง : “จริงๆ อันนี้ก็รุนแรงมากสำหรับหลิงแล้ว พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น มันมีเรื่องความกังวลในเรื่องความปลอดภัย ไพรเวซี่ของตัวเอง แต่เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุอยู่ต่างประเทศ เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาได้ไหม ก็อาจต้องมีอาวุธติดตัว (หัวเราะ) แต่จริงๆ มีการ์ดไปแล้ว 2 คนค่ะเพื่อกันไว้ เขาก็ช่วยกัน ที่จีนก็มีคนกันให้เหมือนกันเขาเลยมาใกล้ชิดเรามากขึ้นไม่ได้ มีคุยๆ กันไว้ว่าอาจต้องเพิ่มการ์ด แต่ที่แน่ๆ หลิงต้องมีอาวุธติดตัวแน่นอน”
ออม : “อย่างสเปรย์พริกไทย ใช่ไหม”
หลิง : “เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายเราได้ (เป็นครั้งแรกที่คิดจะพกอาวุธ?) ใช่ เป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ข้างนอก หลิงหาอาวุธก่อนว่ามีอะไรบ้าง เจอพัดลมที่แข็งๆ ภาพที่เขาได้ไปคือหลิงถือพัดลมไว้ ถ้าเขาเข้ามา หลิงต้องทุบหัวเขา วางแผนไว้ในหัว แต่โชคดีที่เขาไม่มา (วิ่งหนีเล็บหลุด?) (หัวเราะ) วิ่งปกติ จนเล็บหลุด แต่ซ้อมไว้ก็ดีเผื่อวิ่งหนี”
ออมเผยไม่โดนกับตัวไม่เข้าใจหรอกว่ามันน่ากลัวแค่ไหน
ออม : “แต่เข้าใจเลยนะถ้าไม่โดนกับตัว ไม่รู้จริงๆ ว่ามันน่ากลัว ออมก็เห็นแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลิงก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกค่ะ เพราะมันน่ากลัวจริงๆ เกิดมาเราไม่เคยเจอคนวิ่งเข้าใส่เนอะ จะวิ่งขึ้นรถอีกก็ไม่รู้ มาเป็นกลุ่มอีก มันน่ากลัวสำหรับผู้หญิงคนนึงมากเลยนะคะ แล้วก็นั่นแหละ อย่าทำเลยค่ะ รักให้พอดี ดีกว่า”
หลิง : “หลิงจำเขาได้ แต่ไม่กล้าคอนเฟิร์ม เราก็ไม่มีหลักฐานไง”
ออม : “รักให้พอดีดีกว่า”
มองแบบนี้ไม่ใช่ความรักแล้ว บอกถ้ามีกฎหมายป้องกันตนด้วยก็จะดีมาก
หลิง : “หลิงว่าอันนั้นไม่ใช่ความรักแล้ว ฝากแฟนๆ ช่วยกันดูแลด้วย ฝากถึงคนที่ตั้งใจทำพฤติกรรมแบบนี้ ไม่ว่าหลิง หรือศิลปินใดๆ ก็ตาม ไม่ควรเจอเรื่องอะไรแบบนี้ ถ้ามีกฎหมายเพิ่มป้องกันเราจะดีมากเลย (หัวเราะ)(ความฮอตเป็นเหตุ?) ไม่รู้ แต่จริงๆ ก็ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ช่วยๆ กันลองหาทางออก เผื่อทำอะไรเขาได้ ถามว่าชีวิตประจำวันต้องระวังไหม เพราะไม่มีบอดี้การ์ด หลิงไม่ค่อยไปไหน (หัวเราะ)”
ออม : “ใช้ชีวิตปกติ แต่พวกเราชอบอยู่บ้านกันมากกว่า มีวันหยุดทีก็อยากนอนแล้ว มักอยู่บ้านกัน”
หลิง : “อยู่บ้าน”
เผยเสียใจ ถูกแอบอ้างชื่อหลอกขายของตามแพลตฟอร์มต่างๆ วอนเลิกหลอกได้ไหม เลิกทำได้แล้ว
หลิง : “ถ้ามีการขายบัตร น่าจะเป็นที่แรกที่ประกาศเลย ก่อนซื้อแนะนำให้คิดดีๆ ก่อน บัตรรีเซลล์ก็มีคนโดนหลอกเงินไปเยอะเลย อยากให้ทุกคนระมัดระวัง และเช็กก่อนซื้อค่ะ เป็นห่วงเพราะเทาที่รู้มาการรีเซลล์ของบัตรแรงมากเลย แล้วแต่ละครั้ง เราไปต่างประเทศก็ไม่ได้เสียแค่ค่าบัตร เสียค่าที่อยู่ ค่าเดินทาง วอนเลิกหลอกได้ไหม (หัวเราะ)”
ออม : “เลิกซื้อบัตรแล้วอัปราคาได้แล้ว ออมก็รู้ว่าห้ามไม่ได้หรอก แต่สงสารคนที่เขาอยากไปจริงๆ แต่เขาไม่ทัน ไม่รู้แนวทางด้วยว่าเขาจะสามารถป้องกันตนเองจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร ก็ได้แต่บอกว่าระวังตัวหรือเช็กให้ดี ก่อนซื้อบัตรรีเซลล์ หรือซื้อของอะไรก็แล้วแต่ จากในโซเชียล”
หลิง : “ของเราไม่ค่อยมีระดมทุนเพื่อขายของอยู่แล้ว อยากให้แฟนๆ ช่วยกันบอกเพื่อนเตือนแล้วกัน ถ้าเจอก็สามารถบอกกัน ช่อง 3 ก็น่าจะออกมาชี้แจงว่าวันไหนเป็นของแท้ อันไหนเป็นของปลอม ก็รู้สึกเสียใจ มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแหละถ้าเจอก็อาจฟ้องได้ แต่อยากใช้สื่อ ณ ตรงนี้ให้เลิกทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะ เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ถ้าหากจับได้ ช่องอาจดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ”
ออม : “จริงๆ ถ้าไม่ได้ออกจากช่องหรือออมเอง หรือบ้านเบสแฟนคลับพวกเรา ก็อยากให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกที จะได้ไม่เกิดการพลาดกัน อย่าทำอีกเลย มันไม่ดีหรอก คนเขาตั้งใจทำจริงๆ เขาเสียใจ แฟนคลับที่เขาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆ เขาก็เสียชื่อนะ ไม่ใช่แค่หนู นึกออกไหมคะ ฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่า ให้ดูออฟฟิเชียลดีกว่า ปลอดภัยค่ะ”
หลิง : (แฟนคลับต้องมีสติ?) ใช่ ให้กลั่นก่อนโอน ว่าคนนั้นเป็นคนเชื่อถือได้หรือเป็นเว็บไซต์ที่เราประกาศ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปกติเรามีการซื้อขายกันอยู่แล้ว”