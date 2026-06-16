ดรามารอบใหม่! “กีฟ ดราภดา” แฉ “เกรซ” ก็แย่งแฟนคนอื่น - ไม่นับญาติเพราะผิดศีล แซะใคร? อวยยศแบบปลอมๆ

เคยตัดพี่ตัดน้อง หลัง “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” เปิดตัวคบ “พอร์ช ศรัณย์ ศิริลักษณ์” แต่ตอนที่ เกรซ ถูก “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ขอแต่งงาน ก็เห็นภาพ “กีฟ ดราภา โสตถิวันวงศ์” พี่สาวร่วมยินดีกับน้องสาว คิดว่าดรามาครอบครัวจะจบไปแล้ว
แต่ล่าสุดศึกรอบใหม่กลับมาปะทุอีกครั้ง หลังจากที่ เกรซ มีภาพกับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” จนถูกจับตามองว่ากำลังซุ่มคบกัน งานนี้ก็มีคนไปเมนต์ในโพสต์ที่กีฟเคยโพสต์สอนน้องเรื่องคู่ชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ก่อนที่กีฟจะเข้ามาตอบกลับแบบเผ็ดร้อน แฉน้องสาวแย่งไฮโซอาร์ตมาจากนางงาม คบซ้อน แชร์ผู้ชายร่วมกับแฟนตัวจริงร่วมเดือน ลั่นกรรมตามทันเสมอ พร้อมชี้เป้าให้ลองไปหาเสิร์จดูข่าว ตอนนั้นนางงามไม่ได้เลิกไฮโซอาร์ต แต่เป็นเกรซที่คบซ้อน
นอกจากนี้ กีฟ ได้เผยอีกว่าอดีตเคยช่วยเหลือเกรซมาตลอด ตั้งแต่เรื่องส่งเสียเงินทอง ไปจนถึงการเคลียร์ปัญหาให้ตอนที่จะโดนรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัยแทนคุณพ่อ แต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอการกระทำแบบนี้ กีฟย้ำชัดเจนว่าตัวเองรับไม่ได้กับเรื่องผิดศีลธรรม และขอไม่นับญาติกับคนแบบนี้อีกต่อไป พร้อมเตือนสติชาวเน็ตที่กำลังสงสารเกรซว่าให้ตื่นจากภาพที่เกรซสร้างขึ้นมาว่าเป็นผู้ถูกกระทำ เพราะความจริงแล้วเกรซเป็นฝ่ายเริ่มทำคนอื่นก่อน นอกจากนี้ กีฟยังได้ตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาจับผิดหรือพยายามปกป้องเกรซว่าจะให้เงียบหรอ ต้องยอมให้มันจบ ให้คนเข้าใจผิดต่อว่ากีฟไปเรื่อยๆ เพื่อ? ... ถ้าอดีตแย่งแฟนคนอื่นผ่านไปปุ๊บ เป็นคนดีเลยแบบนี้เหรอ
พร้อมลั่น ผิดศีลธรรมก็คือผิดศีลธรรม แย่งของเขาก็คือแย่ง ไม่ว่าพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือสนิทสนมหรือโตมาด้วยกัน ทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ควรตักเตือนห้ามปราม ไม่ใช่เข้าข้าง ถือหาง อวยยศแบบปลอมๆ และยืนยันตนพูดความจริงตลอด กลายเป็นดรามาเดือดไม่น้อยเลยทีเดียว