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“รถเมล์” โผล่โต้ไม่ใช่ซาแซง เปิดแชตแฉ “ฟารีดา” ชอบ “โฟล์ค” รอฝ่ายชายอายุ 20 ค่อยรุก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากกรณีของ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ที่เปิดใจกลางรายการ โหนกระแส สารภาพว่า เรื่องที่ตนไปอ้างกับแฟนคลับรายหนึ่งว่าท้องกับ “โฟล์ค ไมค์ ทองคำ” นั้น ไม่เป็นความจริง แต่ทำไปเพราะความหมั่นไส้ส่วนตัว เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองโดนคู่กรณีทับถมและขิงใส่ในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งพาดพิงว่าแฟนคลับรายดังกล่าวเป็นซาแซง

ล่าสุด รายการ Phutta Talk ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์ “รถเมล์” หญิงสาวที่ถูกฟารีดาพาดพิง เปิดใจถึงประเด็นนี้ งานนี้รถเมล์เล่าถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่า รู้จักกับฟารีดาในฐานะแฟนคลับ โดยตนเองชื่นชอบ “ฟอร์ม ไมค์ทองคำ” พี่ชายโฟล์ค ส่วนฟารีดาชื่นชอบโฟล์ค ที่ผ่านมาคุยกันปกติและคอยช่วยเหลือกันมาตลอด ถึงขั้นเคยช่วยประสานงานกับกลุ่มแม่ยกเพื่อหาบัตรเข้างานวันเกิดโฟล์คให้ฟารีดาด้วยซ้ำ ก่อนจะเริ่มห่างกันไปประมาณปีกว่าหลังจากจบงานอินฟลูเอนเซอร์งานหนึ่ง

เมื่อถามถึงแชทเจ้าปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ รถเมล์เผยว่าตนไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของฟารีดาเลย “อยู่ดีๆ น้องก็ทักมาบอกว่า ‘พี่ ฟามีอะไรจะบอก... อย่าบอกใครนะ ความลับระดับโลก มีแค่พี่กับอีกคนนึงที่รู้’ ตอนนั้นหนูยังงงว่าโฟล์คเนี่ยนะ? และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องท้องจริงไหม เพราะอยู่ดีๆ น้องก็ส่งข้อความนี้เข้ามาเอง”
 
ส่วนข้อหาที่บอกว่าตนเป็นซาแซง และชอบอวดเบ่งใส่จนทำให้อีกฝ่ายหมั่นไส้นั้น รถเมล์ปฏิเสธ ยันเป็นเพียงแฟนคลับธรรมดาที่ไปตามงานพร้อมกับกลุ่มแม่ๆ และเพื่อนๆ เท่านั้น คอยซื้อของให้ศิลปินตามปกติเหมือนดาราคนอื่น

ถ้าฟารีดาบอกว่าตนชอบขิงเรื่องหน้าที่การงาน ความจริงตนต่างหากที่ต้องอิจฉาฟารีดา เพราะตนเป็นแค่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการธรรมดาๆ ในขณะที่ฟารีดาเป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นถึงนักร้อง อีกทั้งหากไปย้อนดูหลักฐาน ในแชตส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายฟารีดาที่ทักมาก่อนตลอด
 
ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ รถเมล์ได้ฝากข้อความเตือนสติอดีตคนคุ้นเคยไว้อย่างน่าสนใจว่า อยากให้น้องคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไร รู้จักกันมานานน่าจะรู้นิสัยตนดี ยืนยันว่าตนเองรู้ขอบเขตของการเป็นแฟนคลับ และรู้ขอบเขตของศิลปินเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทางรถเมล์ยังได้เปิดเผยภาพหลักฐานบทสนทนาในแชต ที่ฟารีดาเคยทักมาพูดคุยและออกตัวว่าชอบโฟล์ค รอน้องอายุ 20 ก่อนค่อยรุก เพราะรักไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองอีกด้วย








“รถเมล์” โผล่โต้ไม่ใช่ซาแซง เปิดแชตแฉ “ฟารีดา” ชอบ “โฟล์ค” รอฝ่ายชายอายุ 20 ค่อยรุก!
“รถเมล์” โผล่โต้ไม่ใช่ซาแซง เปิดแชตแฉ “ฟารีดา” ชอบ “โฟล์ค” รอฝ่ายชายอายุ 20 ค่อยรุก!
“รถเมล์” โผล่โต้ไม่ใช่ซาแซง เปิดแชตแฉ “ฟารีดา” ชอบ “โฟล์ค” รอฝ่ายชายอายุ 20 ค่อยรุก!
“รถเมล์” โผล่โต้ไม่ใช่ซาแซง เปิดแชตแฉ “ฟารีดา” ชอบ “โฟล์ค” รอฝ่ายชายอายุ 20 ค่อยรุก!