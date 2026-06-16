"ไบร์ท วชิรวิชญ์" โผล่ในคลิปไวรัลของ everydaywe.see กวาดยอดวิวทะลุ 70 ล้านครั้งใน 4 วัน แฟนๆ จับตาเสียงร้องปริศนาคล้ายเสียงไบร์ท

กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว หลังคลิปวิดีโอเบื้องหลังของ "ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี" ที่ปรากฏในคอนเทนต์ของ everydaywe.see ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา และสามารถกวาดยอดรับชมจากผู้ชมจำนวนมหาศาล ทั้ง Instagram และ TikTok ภายในเวลาเพียง 4 วัน
โดย everydaywe.see เป็นครีเอเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ในการนำคลิปวิดีโอจากชีวิตประจำวันมาผสมผสานกับงาน CGI และเทคนิคการตัดต่อสุดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับคนดังจากหลากหลายวงการมาแล้วมากมาย
คลิปเบื้องหลังดังกล่าวมียอดรับชมบน Instagram สูงถึง 51 ล้านวิว พร้อมยอดกดถูกใจกว่า 3.1 ล้านครั้ง ขณะที่บน TikTok มียอดรับชม 19 ล้านวิว และยอดกดถูกใจกว่า 1.6 ล้านครั้ง ส่งผลให้ยอดรับชมรวมจากทั้งสองแพลตฟอร์มทะลุ 70 ล้านวิวภายในเวลาเพียง 4 วัน พร้อมคอมเมนต์จากแฟน ๆ ทั่วโลกที่เข้ามาพูดถึงและแสดงความคิดถึงผลงานของไบร์ทกันอย่างล้นหลาม
ด้านคลิปเวอร์ชันเต็มที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงต้นคลิปที่มาพร้อมเพลงประกอบสไตล์อินเตอร์ที่ชวนสะดุดหู และยังมีท่อนภาษาไทยแทรกอยู่ด้วย ซึ่งหลายคนสังเกตว่าเสียงร้องฟังดูคล้ายเสียงของไบร์ท จนเกิดกระแสพูดถึงในหมู่แฟน ๆ และพากันตั้งข้อสังเกตว่าเสียงดังกล่าวใช่เสียงของเจ้าตัวหรือไม่ งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อว่าไบร์ทจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้แฟน ๆ ได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งหรือเปล่า
คลิป everydaywe.see
เบื้องหลัง
https://www.instagram.com/reel/DZUuuWkvk_l/?igsh=MXI1OWI1d3Zhd2J1bQ==
ตัวเต็ม
https://www.instagram.com/reel/DZhkhGOvIuk/?igsh=a2l0MHh0cnk1cHF2