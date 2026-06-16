“โบ – เผือก - อาร์ต” ถูกเลย์ออฟ!! 3 หนุ่มต้องกอดคอฝ่าวิกฤต ปั้นบริษัทใหม่กับเด็ก Gen Z  พบเรื่องวุ่นๆ สุดฮา เสียดสีชีวิตคนทำงานได้ในซิตคอม “ใต้โต๊ะทำงาน”

oneD ORIGINAL ร่วมกับ ATIME Media เต็มใจเสนอ ซิตคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” Under The Working Desk ซิตคอมสุดฮาเสียดสีชีวิตวัยทำงาน ที่รับรองว่า..จึ้ง จี๊ด โดนใจทุกตอนแน่นอน จากอดีตคนทำงานมืออาชีพ สู่เจ้าของบริษัทคอนเทนต์ถังแตก! “โช ติงติง ปลื้ม” สามเพื่อนซี้วัย 40+ ต้องร่วมงานกับเด็ก Gen Z เพื่อหาเงินใช้หนี้ 3 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกออนไลน์ ลูกค้าสุดเพี้ยน และวิกฤตชีวิตวัยกลางคนที่ไม่มีคู่มือสอน
โช (ดีเจโบ ธนากร) อดีตครีเอทีฟมือทอง ติงติง(ดีเจเผือก พงศธร) อดีตโปรดิวเซอร์ปากแซ่บ และ พี่ปลื้ม (ดีเจอาร์ต มารุต) อดีตอีเวนต์ไดเรกเตอร์สุดเป๊ะ ต่างถูกบีบให้ออกจาก บริษัท บรีฟเฮียแบงค็อก ที่อยู่กันมาเกินครึ่งชีวิต ทั้งสามจึงต้องพยายามสมัครงานใหม่ ทั้งที่ยังมีไฟอยู่เต็มหัวใจแต่ก็ไม่มีใครรับ!! พวกเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจาก ดีเจพี่อ้อย (ดีเจอ้อย นภาพร) ที่ยอมให้ยืมเงิน 3 ล้านบาท เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจที่คิดว่า “ยังไปรอดในยุคนี้” แต่ไม่ทันไรพี่อ้อยก็กลับมาทวงเงินพวกเค้าทันที แถมยื่นคำขาดให้ใช้เงินคืนภายใน 6 เดือน กลายเป็นแรงผลักดันสุดท้ายที่ทำให้ทั้งสามฮึดสู้ด้วยการสร้างงานเอง!! งานนี้ Gen Y ที่ถูกเลย์ออฟตอน 45 จึงต้องหันมาปั้นบริษัทกับ Gen Zเปิดช่องคอนเทนต์แนวตั้งชื่อ “Under The Working Desk” จากคนที่เคยทำงานอยู่ใต้โต๊ะของบริษัทใหญ่ สู่การมาตั้งโต๊ะเล็กๆ ในห้องเช่าริมถนน ทั้งสามจะปวดเฮดกลุ้มฮาร์ดแค่ไหน? เมื่อต้องปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ของการทำงานที่ไม่ได้มีหัวหน้า..แต่มีอัลกอริทึมแทน
นำแสดงโดยแก๊ง GEN Y สู้ชีวิต ดีเจโบธนากร, ดีเจเผือก พงศธร, ดีเจอาร์ต มารุต ร่วมด้วย ดีเจพี่อ้อย นภาพร พร้อมน้องๆ GEN Z สุดจึ้ง พิกกาพลอย, ชา ชณิฌา เสริมทัพความฮาสุดด้วยเหล่านักแสดงรับเชิญสุดฮาที่จะมาร่วมสร้างความสนุก พร้อมแบกปัญหาวุ่นๆ มาให้แก้แบบไม่พัก อาทิ ดิว วีรวัฒน์, ดีเจดาด้า, มั้ง พงษ์พันธ์, จอร์ด-เบียร์ รับทราบ, แหม่ม กะเทยทำ, กตัญญู สว่างศรี, ดรีม อภิชญา, โอ่ง เลวานดอฟสกี้, เตยดอนเมือง, ดีเจบุ๊คโกะ, เบียร์ บั๊ฟแก๊ก ฯลฯ
ภารกิจปั้นบริษัท กับวิกฤตวัยกลางคนครั้งนี้..พวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง? ตามชมได้ในซิตคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” Under The Working Desk ทุกคืนวันอังคาร เริ่มอังคารที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน31 และดูย้อนหลังทางแอป OneD ที่เดียว เวลา 22.00 น.