“TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” เปิดฤดูกาลความมันส์ครบรส สนุกสนานเร้าใจกับการแข่งขันวันเมคเรซ 5 สนามทั่วประเทศ พร้อมความบันเทิงจากเหล่าคนดังสุดคับคั่ง

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เตรียมจัดงาน “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” ภายใต้แนวคิด “MAKING EVER-BETTER MOTORSPORTS-BRED CARS” พัฒนาจากสนามแข่ง สู่รถที่ดียิ่งกว่า ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และบุคลากรผ่านสนามแข่งสู่การใช้งานจริง ฉลองครบรอบ 40 ปีของโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย
สำหรับฤดูกาล 2026 ยังคงจัดเต็มความสนุกและเข้มข้นของการแข่งขันรูปแบบวันเมคเรซ ทั้ง 4 รุ่นหลัก ได้แก่ Yaris ATIV Lady One Make Race, YARIS One Make Race, Hilux REVO One Make Race และ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race ซึ่งได้รับความสนใจจากนักแข่งทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่จะร่วมลงสนามแข่งขันจริงอย่างคับคั่ง นำโดย Toyota Racing Star Team อย่าง “มิย่า ทองเจือ” ที่ก้าวสู่ปีที่ 4 ของการแข่งขันที่พร้อมพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ “ป๊ายปาย โอริโอ้” ลงสนามเป็นปีที่ 3 และ “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” เจ้าของตำแหน่งรองแชมป์ประจำฤดูกาล 2025 ที่ปีนี้ตั้งเป้าก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์อย่างเต็มที่เช่นกัน
และอีกสีสันของปีนี้คือ การร่วมลงสนามของเหล่าคนบันเทิงในฐานะนักแข่งใหม่ของรายการอย่าง “แตงโม-ปุณณดา” ลูกสาวคนเก่งของแจ๊ส ชวนชื่น, “ชาช่า รามณรงค์” หลานสาวคนสวยของธัญญ่ารวมถึง “เจมส์ ภูริพรรธน์” นักแสดงหนุ่มที่ลงแข่งต่อเนื่องเช่นกัน
ไฮไลท์กิจกรรมสำคัญปีนี้คือ การแข่งขันรุ่นพิเศษ “YARIS ATIV HEV GR SPORT CHALLENGE CUP” ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสนามที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบเซอร์กิตวันเมคเรซด้วยรถ YARIS ATIV HEV GR SPORT ซึ่งจะมีตัวแทน นักข่าวจากเพจชื่อดัง โค้ก-CokeyP, เจแปน-Carnest และ แบงค์ Streetmetal อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ท็อป ทศพล, ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย, เส้นด้าย–สอดอสไตล์ น้องบิวจาก TGR Academy นักแข่ง Lady OMR มิย่า ทองเจือ และ ชาช่า รามณรงค์ นักแข่งหน้าใหม่ที่จะลงแข่งทั้ง 2 คลาส (ATIV Lady และ Yaris ATIV HEV GR SPORT Challenge Cup)
กิจกรรม TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026 ยังจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงรถยนต์โตโยต้าในรุ่นต่างๆ สนามทดสอบ 4x4 experience ที่จะสร้างประสบการณ์มิติใหม่ไปกับรถยนต์โตโยต้า ในตระกูลขับเคลื่อนสี่ล้อ ให้ทุกคนได้ร่วมขับบนภูเขาจำลองสูงถึง 5 เมตร
ตื่นตากับ GR Performance Show ที่จะนำรถตระกูล GR ทั้ง GR Yaris, GR Corolla, GR 86 มาโชว์สมรรถนะพิเศษในรูปแบบ Gymkhana และความบันเทิง คอนเสิร์ต จากอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินคนดัง ให้ได้สัมผัสทั้งความเร็วและความสนุกอย่างใกล้ชิด
ติดตามชมและเชียร์การแข่งขันและนักแข่งคนดังตลอดฤดูกาล 5 สนามทั่วประเทศ ประเดิมสนามแรกวันที่ 1–5 กรกฎาคม ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี ,สนามที่ 2 วันที่ 29–30 สิงหาคม ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต ,สนามที่ 3 และ 4 วันที่ 24–27 กันยายน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ และสนามปิดฤดูกาลวันที่ 21–22 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
แฟนมอเตอร์สปอร์ตและแฟนบันเทิงติดตามกิจกรรมและรับชมการแข่งขันผ่าน Live Streaming ได้ที่
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