“นนท์ อินทนนท์” แจงจูบ “ฟิล์ม” แค่เพื่อนเล่นกัน! ประกาศหาแฟน ลดสเปกแล้ว แพลนแต่งงานรอแค่ผู้ชาย

“นนท์ อินทนนท์” เผยจูบปาก “ฟิล์ม ธนภัทร” เพื่อนกันเล่นกัน! บอก “เจษ” แอ๊บน้อยใจ เลือกได้ขอเป็น “บอย ถกลเกียรติ” วอนหาแฟนให้หน่อย ลดสเปกแล้ว อยากได้คนมีใจ แพลนแต่ง จดทะเบียนไว้หมดแล้ว เหลือแค่ผู้ชายเข้ามา
ตั้งแต่มีภาพที่ “นนท์ อินทนนท์” นักแสดงอารมณ์ดีจูบปากกับพระเอกหนุ่ม “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ” ออกมา หลายคนก็คาดเดาถึงความสัมพันธ์ว่าคู่นี้เป็นอะไรกันแน่ ซึ่งล่าสุด นนท์ ก็ออกมาเปิดใจว่าเป็นแค่เพื่อนกัน เล่นกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติ
“โสดครับ โสดมากด้วย แล้วก็ประกาศแล้วว่าตอนนี้โสด กับฟิล์มก็เป็นเพื่อนกันครับ เพื่อนกันเล่นกัน เหมือนตามที่เขาพูดไปเลยครับ เป็นเพื่อนกันจริงๆ มันเล่นกันอย่างนี้ได้อยู่แล้ว คือสมมติว่าเราสนิทกับใครมากๆ หรือรู้สึกว่าอยากได้ใครมากๆ ก็อาจจะมีการเล่นกันแบบนี้เกิดขึ้นได้ รู้จักกันมานานแล้วด้วย แล้วจริงๆ เขาก็มาดูเราเล่นละครเวทีรอบที่แล้ว ก็ติดตามผลงานกันมาตั้งแต่นานเนิ่นนาน เวลาไปเจอกันในห้องปาร์ตี้ก็เจอกันตลอด คุยกันตลอด ไม่ได้มีอะไรครับ
ที่เห็นเขาไปเล่นไปดูแมวที่บ้านคือไปถ่ายรายการ ไปโปรโมตสกุณาซ่อนรัก คือเป็นการที่เราใช้พื้นที่สื่อของเราให้เป็นประโยชน์ เราก็อยากให้เขามา ก็เลยติดต่องานเขาไปเลย จริงๆ วันที่มันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เขาก็มาพูดกับเราว่าทำไมไม่ชวนไปรายการเลย เราก็เลยชวนเขามา คิวได้พอดี”
ส่วนกับพระเอกหนุ่ม “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” เป็นเพื่อนที่รู้จักมานานเช่นกัน
“เจษบอกน้อยใจเหรอ โอ้โห หลังไมค์ด่าเลยนะ ไม่ใช่น้อยใจหรอก แอ๊บ ถ้าให้เลือกผู้ชายสักคน ขอพี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) ได้ไหม เป็นบอสเลย จบ เพราะว่ามันครอบคลุมได้ทั้งสองเลย พี่บอยสามารถดลบันดาลให้ได้ทั้งสองเลยนะ แต่ถ้าเอาจริงๆ หนูเลือกเจษ เพราะเป็นเพื่อนกันมานาน รู้จักกันมานาน เราจะนัดเจอกันเดือนละครั้งอยู่แล้ว กับแก๊งเลขาคิม เจอกันตลอด ก็ฝากทุกคนนะครับ วอนตรงนี้ ช่วยหาแฟนให้ด้วยนะครับ อยากมีแฟนจริงๆ ลดสเปกแล้ว ไม่มีสเปกเลย หน้าตาอะไรก็ได้ ขอให้เป็นคนที่ชอบเราจริงๆ อยากจะมาจูบเรา หรืออยากจะมา ปฏิสัมพันธ์ ปฏิสนธิอะไรกับเรา เราไม่เอาแล้ว เราขอเป็นคนที่จริงใจ เป็นคนดีก็ได้ครับ
เราอยากมีคนมาเติมเต็มชีวิตจริงๆ การจูบหรืออะไรมันเป็นผลพลอยได้ สิ่งพวกนี้มันคือของนอกกาย จริงๆ เราอยากได้ใจ ขอคนที่มีใจ ไม่มาล้อเล่นกับหัวใจ เพราะหัวใจมันมีแค่ดวงเดียว ไม่สามารถแบ่งได้หลายห้อง เพราะฉะนั้นหนูขอแค่คนที่มีใจ ให้ใจและก็อยากที่จะเทใจให้กันเข้ามา แต่ตอนนี้ไม่มีจริงๆ คนคุยก็มีเข้ามาบ้าง แต่ไม่มีแฟน คือมันก็ต้องคุยศึกษากันก่อน ก่อนที่เราจะคบใครเราก็ต้องศึกษาก่อน เป็นการทำความรู้จักกันก่อนว่าเราเข้ากันได้ดีไหม เข้ากันลึกหรือเปล่า สุดถึงตรงไหน คุยกันนานหรือเปล่า
คือจริงๆ แล้วไม่ได้อยากมีแฟนเป็นดารา อยากมีแฟนเป็นคนน่ารัก คนหล่อ ชอบคนหล่อแล้วกัน เพราะว่าทั้งสองคนนี้หล่อหมด ถ้าเลือกจริงๆ เราเลือกไม่ได้หรอก จริงๆ หนูก็เลือกมากประมาณนึง คือไม่ได้มั่นหน้าอะไร แต่หมายถึงว่าเราพยายามเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่า เราไม่อยากคบแล้วเลิก สมมติถ้าเขาเข้ามาในชีวิต ก็อยากบอกพ่อบอกแม่ อยากเปิดตัวแบบจริงจังเป็นกิจจะลักษณะ แล้วก็อยากให้เกียรติเขาถ้าเขาไม่อยากเปิดก็ไม่เป็นไร”
วางแผนเรื่องงานแต่ง เรื่องจดทะเบียนไว้หมดแล้ว
“ก็คิดถึงขั้นจดทะเบียนสมรส แต่งงาน และวางแผนไว้แล้วว่าอยากแต่งงานที่ทะเล มีแขก 60 คนนะครับ แล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทๆ เท่านั้น ทะเลอาจจะเป็นแค่หนึ่งที่ แล้วก็จะมาที่ภาคเหนือ จะเป็นการกินหมูกระทะกันที่เชียงราย ม่อนแจ่ม ม่อนอะไร แล้วก็มีงานที่กรุงเทพฯ ครับ โรงแรมดุสิตคิดไว้แล้วว่าแขกประมาณ 1,254 คนประมาณนี้
ตอนนี้ให้แชตจีพีทีทำแพลนไว้ล่วงหน้าแล้ว มีการ์ดล่วงหน้าแล้วว่าจะแพลนไว้มีอะไรบ้าง 1 2 3 4 คิดไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือแค่ผู้ชายที่เข้ามา เข้ามาเถอะ แต่สแกมเมอร์ไม่เอา มิจฉาชีพไม่เอา คนที่จะเข้ามาหลอกให้รีวิว ไม่เอา คนที่เข้ามาขอให้เป็นคนที่จริงใจ แล้วก็รับเราได้ที่เราพูดมาก พูดเยอะ บางทีเราอาจจะขี้บ่นบ้าง แต่ว่าก็ไม่ได้ทุกอย่าง ก็คือเข้ามาได้เลยครับ ฝากด้วยนะครับ อินทนนท์ยังโสดอยู่นะครับ ไม่ได้โกหกครับ”