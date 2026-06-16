“เฟย์” ภูมิใจ “บอย ปกรณ์” ทุ่มสุดตัวละครเวที “ฟาง” เคลียร์สัมพันธ์ “หน่อง ธนา” แค่พี่น้อง โสด on sale ยังไม่ sold out

“เฟย์ พรปวีณ์” ภูมิใจสุดๆ ที่ “บอย ปกรณ์” ทุ่มสุดตัวกับละครเวทีเรื่องแรก ชมทำออกมาได้ดีมาก เผยแฟนหนุ่มกังวล พยายามฝึกฝนตัวเองตลอดเวลา ด้าน “ฟาง” เผยความสัมพันธ์กับ “หน่อง ธนา” แค่พี่น้อง บอกฝ่ายชายเป็นคนน่ารัก ใจดี เทคแคร์ทุกคน แต่ไม่มีการมาหยอดอะไร ตอนนี้โสด on sale ยังไม่ sold out
สองสาวพี่น้อง “เฟย์ พรปวีณ์” และ “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” ได้มาร่วมงานรอบ Gala Night ละครเวที Once Again อีกสักครั้ง ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา ซึ่งสาวเฟย์เผยว่าภูมิใจกับหวานใจ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์”มาก เพราะเห็นถึงความทุ่มเท และกังวลกับบทบาทนี้มากๆ แต่ทุกอย่างก็ออกมาดี
“เฟย์ได้มาดูรอบพรีวิวค่ะ ไปดูมาสองรอบ รอบนี้คือรอบที่ 3 ตื่นเต้นมาก คือความที่เป็นละครพูด มันทำให้ทุกคนโฟกัสอยู่ที่นักแสดง 100% แค่เสียงหายใจหรือทุกสิ่งมันได้ยินหมด เพราะฉะนั้นสมาธิต้องดีมากๆ ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผิดนิดหนึ่งก็คือไม่ได้เลย ก็เอาใจช่วยสุดๆ ค่ะ แต่ต้องบอกว่าสนุกมาก เพราะว่า 3 คู่ก็มีเรื่องให้ลุ้นกันคนละแบบ
พี่บอยก็เล่นออกมาเป็นตัวของธนาเลย เพราะว่านิสัยจริงก็จะไม่ได้เหมือนพี่บอยขนาดนั้น ก็รู้สึกทึ่งในคู่พี่บอย พี่นุ่น (ศิรพันธ์ วัฒนจินดา) มาก คือนักแสดงเรื่องนี้เก่งทุกคน แต่ว่าพาร์ตของพี่บอย พี่นุ่น ก็จะมีพาร์ตที่ได้โชว์ในซีนที่ดรามามากๆ มันทำให้เราที่เป็นคนดูสะอื้นตามไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ภูมิใจมากค่ะบอกเขาอยู่ตลอด แต่พี่บอยกังวลมากค่ะ แล้วเขาก็เป็นคนที่คิดว่าทำเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังดีได้กว่านี้ เพราะฉะนั้นเขาเองก็จะคอยฝึกตัวเอง คอยเวิร์กช็อปกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆ ของพี่บอยเหมือนกัน เขาเต็มที่ใส่เต็มพันเต็มร้อยเลยค่ะ
เฟย์ไม่ได้ช่วยต่อบทเลย เพราะว่าเขาจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับมากๆ ต้องการให้เรามาดูแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนเป็นคนดูจริงๆ จะได้รับฟีดแบ็กที่มันเรียลมากๆ จากเรา เฟย์ก็เคยถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเป็นยังไงเหรอ เพราะมันมีสปอยในตัวเทรลเลอร์ใช่ไหมคะ แต่เขาก็ไม่บอก บอกว่าให้มาดูเอง”
ด้าน “ฟาง” เผยถึงความสัมพันธ์กับ “หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์” เป็นแค่พี่น้อง แต่ก็ไม่ขัดถ้าใครจะพายเรือต่อ
“จริงๆ คือเป็นทริปครอบครัวอยู่แล้ว คือครอบครัวเรากับครอบครัวของทางพี่บอย พี่หน่องก็สนิทกันอยู่แล้ว ก็เลยไปด้วยกันค่ะ ถามว่าชาวเน็ตยังพายเรือเชียร์ต่อได้ไหม ก็ไม่ได้ห้ามพาย แต่ว่าจริงๆ แล้วมันยังไม่เห็นฝั่งเลยนะ (หัวเราะ) พายไปไหนกัน ฝั่งอยู่ไหน (หัวเราะ)จริงๆ ครั้งแรกที่ข่าวออกมา พี่หน่องส่งมาหาบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ทำให้เป็นข่าว เพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลย ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร เพราะคอมเมนต์ก็ไปในเชิงที่น่ารัก ทุกคนก็โอเค ก็เลยแซวพี่หน่องกลับไปว่า สงสัยแฟนคลับอยากเห็นพี่หน่องมีแฟนได้แล้วมั้ง
เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะ จริงๆ ที่ทิศทางคนทั่วไปคอมเมนต์ในทางบวก เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สนิทกันอยู่แล้ว ถามว่าไปต่างประเทศด้วยกันมีความเขินไหม จริงๆ มันไม่เขินจนมาโดนถามนี่แหละ (หัวเราะ) แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไร เราสนิทกันเป็นแบบพี่น้อง พี่หน่องเป็นคนน่ารัก เป็นคนใส่ใจ ใจดี ใจเย็นค่ะ เขาใส่ใจทุกคนค่ะ ใส่ใจทุกคนค่ะ เขาก็แกล้งตามปกติค่ะ ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้น ไม่ได้มีมาหยอดอะไรค่ะ เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่อยากเกร็งกับพี่เขาแค่เพราะว่ามันมีข่าว เราก็สนิทกันเหมือนเดิม
กับน้องวันใหม่ น้องก็อาจจะรู้สึกสนิทเพราะว่าเราเหมือนเป็นพี่สาว แล้วน้องกำลังโต เราก็สามารถคุยเรื่องความสวยความงาม ช่วยดูน้องแต่งตัวได้ เราอาจจะเป็นวัยรุ่นเหมือนกันไง เฮียอาจจะโตแล้ว น้องเลยอาจจะไม่ค่อยกล้าคุยหรือเปล่า สรุปก็คือเป็นพี่น้องกันค่ะ หนูยังโสดค่ะ ยังไม่ sold out ค่ะ ยัง on sale อยู่นะคะ (หัวเราะ)”