ไม่มีเหตุอันสมควร! “แกรมมี่ โกลด์” แถลงยกเลิกพักงาน “ติณติณ NEW COUNTRY”

จากกรณีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับแฮชแท็ก #นักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศก จนนำไปสู่การสั่งพักงานชั่วคราวของ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” สมาชิกวง NEW COUNTRY เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็น ทั้งเรื่องชู้สาว พรากผู้เยาว์ ยาเสพติด และทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ทางต้นสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ได้ร่อนแถลงการณ์ฉบับใหม่ ประกาศยกเลิกการพักงาน และไฟเขียวให้ “ติณติณ” กลับมาลุยงานในวงการบันเทิงและร่วมกิจกรรมของบริษัทได้ตามปกติแล้ว หลังจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าข้อกล่าวหาบางส่วนไม่เป็นความจริง
โดยทางค่ายได้ชี้แจงความคืบหน้าหลังจากสั่งพักงานศิลปินหนุ่มไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นสารเสพติด : ผลการตรวจทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนว่า ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ประเด็นเรื่องผู้เยาว์และยาเสพติด : ผู้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลออกมายอมรับแล้วว่า ข้อกล่าวหาทั้งสองเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันและไม่เป็นความจริง
ประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์ : ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ โดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดนัดตรวจ DNA เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้
ทางต้นสังกัดระบุว่า ติณติณได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจน หากผลตรวจ DNA ออกมาพบว่าตนเองเป็นบิดาของเด็กจริง ก็พร้อมที่จะน้อมรับและรับผิดชอบดูแลตามหน้าที่อย่างเหมาะสมที่สุด
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ทางแกรมมี่ โกลด์ จึงเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะดำเนินการพักงานศิลปินต่อไป จึงมีมติให้ติณติณกลับมาปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ตามปกติ พร้อมขอบคุณแฟนเพลงและสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวสารด้วยความเข้าใจ