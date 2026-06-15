กว่า 9 ปีแห่งความสำเร็จของไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand) เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ กับเวิลด์ทัวร์ของตำนานราชาเคป็อป ‘BIGBANG’

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) ได้พิสูจน์ศักยภาพในฐานะผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตและแฟนอีเวนต์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พร้อมยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกสู่สายตาแฟนชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบ
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ไอมี่ไทยแลนด์ ได้พิสูจน์ศักยภาพผ่านโปรเจกต์ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่จำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการผสานศักยภาพของศิลปินและทีมงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมในทุกมิติ
ผลงานที่โดดเด่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่
World Tour & Large-Scale Concerts: ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการจัดคอนเสิร์ตของศิลปิน K-POP ระดับโลก อาทิ ศิลปินวง BTS ในทัวร์ WINGS TOUR และ LOVE YOURSELF รวมถึงเวิลด์ทัวร์ของ Jackson Wang, IU และ BamBam ที่ล้วนสร้างสถิติบัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังครอบคลุมความบันเทิงจากทุกมุมโลก ทั้งศิลปินจีนยอดนิยมอย่าง Dylan Wang และ Joker Xue ไปจนถึงศิลปินอินเตอร์ระดับแถวหน้าอย่าง Tyler, The Creator และ Machine Gun Kelly รวมถึงการบุกตลาด J-POP ด้วยศิลปินสุดฮอตอย่าง XG, Ado และ Hatsune Miku ซึ่งทุกโปรเจกต์มาพร้อมโปรดักชันที่ล้ำสมัยและการจัดแสดงที่ยิ่งใหญ่ครบทุกมิติ
Fan Meeting ยอดนิยม: นอกเหนือจากสายศิลปิน ไอมี่ไทยแลนด์ ยังครองความเป็นผู้นำในการจัดงานแฟนมีตติ้งของนักแสดงชื่อดังระดับท็อปที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Lee Jong Suk, Jung Hae In และ Lee Dong Wook ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำสุดพิเศษระหว่างศิลปินและแฟนคลับ ได้อย่างใกล้ชิดและน่าประทับใจ
มากกว่าผู้จัด...ส่งเสริมศักยภาพศิลปินไทยสู่เวทีสากล: อีกหนึ่งความภูมิใจของ ไอมี่ไทยแลนด์ คือการผลักดัน Soft Power ไทยให้ก้าวไกลในระดับโลก ด้วยการบริหารจัดการทัวร์คอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งในต่างประเทศให้กับศิลปินคุณภาพ อาทิ บิวกิ้น-พีพี, เจมมิไนน์-โฟร์ท, วิน เมธาวิน, ปอนด์-ภูวินทร์ และศิลปินอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของ ไอมี่ไทยแลนด์ ในการยกระดับศิลปินไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ
ปัจจุบัน ไอมี่ไทยแลนด์ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากการจัดคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้ง สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Solution Provider) อย่างมีกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งการออกแบบอีเวนต์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร
พร้อมทะยานสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยการขนทัพโปรเจกต์ยักษ์ระดับสากลมาเสิร์ฟแฟนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไฮไลต์ที่ทั่วโลกจับตามองคือ การคัมแบ็กของราชาแห่งเคป็อปในตำนานระดับ World Class อย่าง 'BIGBANG' ที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้เหนือชั้นยิ่งกว่าที่เคย พร้อมจัดเต็มโปรดักชันสุดอลังการให้สมกับการรอคอยแน่นอน รวมถึงบิ๊กโปรเจกต์ล่าสุด ที่เพิ่งประกาศทัวร์สดๆ ร้อนๆ กับงาน “ENJOY THE SHOW WORLD TOUR 2026-2027 IN BANGKOK” ที่พร้อมพาทุกคนไปสนุก และทึ่งกับอัจฉริยะทางดนตรีอย่าง ‘เฮนรี่’ (Henry Lau) แบบเต็มอิ่ม และยังไม่หมดเพียงเท่านี้!
เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมกับทัพศิลปินสุดฮอตที่จะมาบุกเมืองไทย เริ่มต้นด้วยเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงที่สุดในขณะนี้อย่าง 'XG' และบอยกรุ๊ปน้องใหม่สุดสดใส 'TWS' ที่เตรียมตบเท้าเข้ามาระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตใหญ่ปีนี้ ให้แฟนๆ ได้สัมผัสเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับสเตจมาสเตอร์แบบใกล้ชิด ต่อเนื่องความปังไปถึงต้นปีหน้า! สิ้นสุดการรอคอยของแฟนชาวไทย เมื่อหนุ่มๆ 'BOYNEXTDOOR' ประกาศเวิลด์ทัวร์อย่างเป็นทางการ พร้อมปักหมุดแลนดิ้งไทยแลนด์ในเดือนมกราคม 2570 ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย
และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะยังมีบิ๊กโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่เตรียมต่อคิวสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันตลอดทั้งปี! ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตกิจกรรมต่างๆ ของ iMe Thailand ได้ที่ Facebook, TikTok และ YouTube : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th หรือเว็บไซต์ www.imethai.com / ime.co
ผลงานที่ผ่านมา จนถึงผลงานปัจจุบัน ของ ไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand)
2017 LEE JONG SUK FANMEETING “VARIETY” in BANGKOK
2017 FTISLAND LIVE THE TRUTH IN BANGKOK
2017 KimJaeJoong Asia Tour in Bangkok the rebirth of J
2017 IME K-Wave Concert in Bangkok
2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tourin Bangkok
2017 LEE DONG WOOK ASIA TOUR IN Bangkok [FOR MY DEAR]
2017 SF9 BE MY FANTASY in Bangkok
2017 CNBLUE ASIA TOUR [BETWEEN US] in Bangkok
2017 iMe K-Pop Fantival
2017 DREAM THEATER Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour Live in Bangkok
2018 JUNG HAE IN ‘SMILE’ FAN MEETING IN BANGKOK
2018 HEINEKEN PRESENTS SENSATION ‘RISE’ THAILAND
2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF CONCERT
2019 HOTEL DIABLO WORLD TOUR
2019 IU TOUR CONCERT [LOVE, POEM] IN BANGKOK
2022 BILLKIN &PP KRIT : LOST AND FOUND FIRST WORLDWIDE DIGITAL PERFORMANCE
2022 KIM JAEJOONG ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK
2022-2023 NEON COUNTDOWN
2023 SHOOTING STAR FAN MEET IN HONGKONG
2023 SHOOTING STAR FAN MEET IN TAIPEI
2023 BABYMETAL WORLD TOUR IN BANGKOK
2023 SIDE BY SIDE CONCERT TOUR IN HONGKONG
2023 My School President 1st Fan Meeting In Hong Kong
2023 DEW 1st Solo Fanmeet in Taipei
2023 DEW 1st Solo Fanmeet in Hongkong
2023 Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong
2023 SIDE BY SIDE CONCERT TOUR IN TAIPEI
2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK
2023 NEON COUNTDOWN
2024 BILLKIN & PP KRIT ASIA FAN MEETING IN MACAU
2024 BILLKIN TEMPO TOUR IN HONG KONG
2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK
2024 FANSLAND MUSIC FESTIVAL in BANGKOK
2024 WIN HOLIDAY FANCON IN HONGKONG
2024 XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Landing at Bangkok
2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN BANGKOK
2024 SUPER JUNIOR
2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN BANGKOK
2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN BANGKOK
2024 N.Flying LIVE 'HIDE-OUT' in BANGKOK
2024 Joker Xue
2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK
2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in Bangkok
2025 82MAJOR
2025 Ado WORLD TOUR “Hibana” Powered by Crunchyroll
2025 FIND YOUR LOVE in BANGKOK
2025 CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR in Bangkok
2025 MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand
2025 THE BOYZ
2025 HATSUNE MIKU EXPO in Bangkok
2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok 2 shows
2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK
2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK
2026 82MAJOR CONCERT ＜BEBEOM : BE THE TIGER＞ in BANGKOK
2026 XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK
2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN BANGKOK
2026 BIGBANG WORLD TOUR IN BANGKOK
2026-2027 ENJOY THE SHOW WORLD TOUR IN BANGKOK
2027 BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BANGKOK
และอีกมากมาย….