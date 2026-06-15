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“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นคุณยายป้ายแดงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” หลังจากลูกสาวคนสวย “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกสาว หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักน่าเอ็นดู ณ โรงพยาบาลวิภาวดี

โดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของนนนี่ (@nnnonie) ได้เผยภาพสุดประทับใจจากห้องคลอด ซึ่งมีสามีหนุ่มคอยเคียงข้างและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุแคปชันต้อนรับสมาชิกใหม่ว่า “มาแล้วค่า ลูกคนแรก น้องไอย์ ปลอดภัยแข็งแรงงับ ❤️ ขอบคุณคุณหมอ พริษฐ์ พี่ๆ พยาบาลทุกๆ คนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ คิดถูกมากที่เลือกที่นี่ เพอร์เฟกต์สุดๆ เยย คุณหมอดูแลดีมาก ตั้งแต่วันแรกถึงวันคลอดน้องเลย จะมาอัปเดตเรื่อยๆ นะคะ 15.06.26 อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยน เจ้าความรักของแม่”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนบันเทิงรวมถึงแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม














“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง
“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง
“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง
“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง
“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง
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