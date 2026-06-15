“แอน สิเรียม” เลื่อนขั้นเป็นยาย! “นนนี่ นนลนีย์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องไอย์” ปลอดภัยแข็งแรง

กลายเป็นคุณยายป้ายแดงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” หลังจากลูกสาวคนสวย “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกสาว หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักน่าเอ็นดู ณ โรงพยาบาลวิภาวดี
โดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของนนนี่ (@nnnonie) ได้เผยภาพสุดประทับใจจากห้องคลอด ซึ่งมีสามีหนุ่มคอยเคียงข้างและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุแคปชันต้อนรับสมาชิกใหม่ว่า “มาแล้วค่า ลูกคนแรก น้องไอย์ ปลอดภัยแข็งแรงงับ ❤️ ขอบคุณคุณหมอ พริษฐ์ พี่ๆ พยาบาลทุกๆ คนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ คิดถูกมากที่เลือกที่นี่ เพอร์เฟกต์สุดๆ เยย คุณหมอดูแลดีมาก ตั้งแต่วันแรกถึงวันคลอดน้องเลย จะมาอัปเดตเรื่อยๆ นะคะ 15.06.26 อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยน เจ้าความรักของแม่”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนบันเทิงรวมถึงแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม