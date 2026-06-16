มาสเตอร์พีซ! “หญิง รฐา” ขอบคุณ “ทนายปีศาจ” ของขวัญในวัย 40 ไม่คิดว่าจะมีบทดีๆ ให้เล่นอีก

“หญิง รฐา” สุดปลื้ม “ทนายปีศาจ” กระแสแรงจนหายเหนื่อย ขอยกให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซในวัย 40 ไม่คิดว่าจะมีบทดีๆ แบบนี้ให้เล่นอีก รับเคยหวั่นคนดูจะติดภาพ “เจ๊ออย” แต่ดีใจที่ทำให้ทุกคนเชื่อในบททนายจิตตรีได้สำเร็จ เผยเลิฟซีน “ตู่ภพธร” เคลียร์สามีตน และภรรยาตู่แล้ว
ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากกับบทบาทของ “ทนายจิตตรี” ในซีรีส์เรื่อง ทนายปีศาจ ที่แสดงโดย “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าหายเหนื่อย เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของตนในวัย 40 เลย คงไม่มีบทดีๆ แบบนี้มาให้เล่นบ่อยๆ แต่ก็แอบกังวลว่าคนจะติดภาพ “เจ๊ออย” จากซีรีส์ เสือ ชะนี เก้ง เหมือนกัน
“ขอขอบคุณสำหรับกระแสค่ะ หญิงขอเป็นตัวแทนของนักแสดงทุกคนเลยนะคะ รวมถึงทีมงานทุกๆ ฝ่าย สำหรับซีรีส์ทนายปีศาจ ก็ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกการชม ทุกรีวิว ทุกเพจค่ะ ขอบคุณค่ะ มันเป็นของขวัญในวัย 40 ของหญิงอันหนึ่งเลยล่ะ ในทุกคำชม จะติหรือชมก็แล้วแต่ในทุกคลิกที่กดเข้าไปดู ในวัยนี้เนอะ มันก็คงไม่ได้มีอะไรบทดีๆ แบบนี้มาให้เราได้เล่นบ่อยๆ แต่เมื่อเราได้มาเราก็พยายามทำมันให้ดีที่สุด แล้ววันนี้พอผลงานมันได้ออกไปแล้ว ก็ดีใจแทนทุกๆ คนเลย มันไม่ใช่แค่หญิงคนเดียว หญิงว่าซีรีส์หรือหนังเรื่องหนึ่งที่มันจะมีองค์ประกอบสำเร็จได้ขนาดนี้มันต้องทั้งบท
ทั้งแคสนักแสดงทั้งหมด ทีมงาน ผู้กำกับ มันเหนื่อยมากค่ะปีที่แล้ว แต่วันนี้ก็หายเหนื่อยจริงๆ
เรื่องนี้มันก็Masterpiece ในวัย 40 ของเรา มันยากอยู่แล้วแหละ ปกติเวลาเราเล่นคาแรกเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้อง แต่อันนี้มันเป็นอาชีพจริงๆ การเข้าใจอาชีพนี้จริงๆ คำศัพท์หรือการพูดในการเป็นทนายจริงๆ มันยากขึ้น แต่มันก็สนุกมากๆ ลืมภาพเจ๊ออยไหม อย่าลืม อย่าลืม (หัวเราะ) เจ๊ออยก็เป็นMasterpiece ในวัย 30 ของหญิงเหมือนกันนะ แต่ถามว่าตอนแรกกลัวคนจะติดภาพเจ๊ออยไหม ก็กลัวนะ คือเจ๊ออยเป็นคาแรกเตอร์ที่ใกล้ตัวหญิงมาก ไม่ใช่แค่ในซิตคอมนะ เวลาคนเจอหญิงข้างนอกหรือว่าคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียของหญิงมันก็จะติดเล่นไปทางเจ๊ออย
ตอนแรกก็มีความกังวลค่ะ แต่ในเวลาเดียวกัน การที่คนเห็นเราเป็นเจ๊ออยมากๆ แล้วถ้าเราทำให้เขาเชื่อว่าเป็นจิตตรีได้ นั่นแปลว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับนึง ซึ่งตอนแรกก็กังวล แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรถ้าคนจะเห็นเราแล้วกลับไปคิดถึงเจ๊ออยบ้าง”
บอกอาจจะมีทนายที่กล้าชนในชีวิตจริง แต่คงไม่มีถึงขั้นจิตตรีแน่ๆ
“คนบอกว่าอยากให้จิตตรีมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จริงๆ เอาจริงๆ มันก็ยาก อย่างที่เรารู้กันอยู่ตามซีรีส์เนอะ หญิงว่าเขาคงหลังแอ่นอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ) จิตตรีอาจจะไม่ได้มีจริงในสังคมขนาดนั้น แต่ว่าอาจจะมีทนายที่กล้าชน กล้าสู้ กล้างัด แต่จิตตรีมันเป็นซีรีส์ มันก็ต้องมีอะไรที่เกินที่ปรุงขึ้นมานิดนึง
หญิงว่าความสำเร็จมันมาจากการที่คนเราเชื่อ เพราะเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอด เพียงแต่มันไม่ได้ถูกเอามาพูดในแง่เอ็นเตอร์เทนเมนต์อย่างชัดเจนมากนัก อย่างที่พี่ไก่ผู้กำกับพูดแหละว่ามันเป็นเหมือนยาขม เหมือนถ้าเราลองทำไปในความเข้มข้นระดับนี้ คนที่เสพเขาจะเปิดรับไหม ซึ่ง ณ วันนี้มันก็มีคนที่เปิดรับอะไรแบบนี้ ส่วนนึงเลยหญิงรู้สึกว่าในความยุติธรรมหรือสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะในโลกหรือประเทศเรา ทุกคนก็อยากได้ความขาวสะอาดแหละ แต่สิ่งแวดล้อมกว่าจะไปถึงความยุติธรรมต่างๆ ที่มันอาจจะไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่เราคิด”
เผยเรื่องฉากเลิฟซีนกับ “ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ” ไร้ปัญหา เพราะเคลียร์คนใกล้ตัวทุกคนแล้ว
“เรื่องเลิฟซีนกับพี่ตู่ จริงๆ ก็ตั้งแต่ตอนให้เริ่มซ้อมบทแล้วค่ะ คือหญิงกับพี่ตู่สนิทกัน เพราะหญิงทำงานกับพี่ตู่หลายครั้งมาก และหญิงก็สนิทกับนุช ก็คือภรรยาของพี่ตู่ ซึ่งหญิงรู้จักกับนุชก่อนที่จะสนิทกับพี่ตู่อีก แต่อีกคนที่เราจะต้องถามก็คือคุณตุลย์ (สามี) พี่ตุลย์ได้ดูตั้งแต่ตอนเป็นบทแล้วค่ะ มันจะมีวาดภาพมาด้วยว่าซีนมันจะประมาณนี้ คือในมุมของการแต่งงานมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน หญิงก็คุยกับพี่ตุลย์แล้วก็ชัดเจนทั้งเรื่องของภาพว่ามันจะไปในทิศทางไหน เช่นกันทางฝั่งพี่ตู่กับนุชก็เหมือนกัน นุชกับหญิงก็คุยกัน พี่ตุลย์กับพี่ตู่ก็คุยกัน นี่ลงHYROX ด้วยกันแล้วพี่ตู่กับพี่ตุลย์ ก็สนุกดี หญิงว่ามันก็ไม่ได้หวือหวามาก แต่ทุกคนบอกว่าอยากเป็นจิตตรีในซีนนั้น”
บอกกระแสทรงผม ทำให้รู้ว่าทนายคนนี้มีความขบถอยู่ในตัวและทำให้ตนอินกับบททุกครั้งที่ใส่วิกทรงนี้
“คือตัวทรงผมเป็นพี่สไตลิสต์เป็นคนคิดค่ะ ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องหยิก คนก็ไม่ค่อยเห็นหญิงทำ แต่พอมันเอาเข้าจริง มันเป็นรูปแบบของเวลาที่จิตตรีเดินเข้าฉากมา แล้วมันชัดเลยว่าคนนี้ขบถ คนนี้ไม่ได้เคารพในกฎ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำอะไร หรือต้องรวบผมตึง ไม่ได้เป็นทนายที่มีรูปแบบความเป็นทนาย มันเป็นสิ่งที่ชัดมาตั้งแต่คาแรกเตอร์แล้วโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำ ก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยทำให้ทุกครั้งที่เราใส่วิกแต่งตัว ก็ทำให้เราเชื่อตั้งแต่วินาทีนั้นว่าคนนี้มันเป็นคนที่ขบถๆ หน่อย ไม่ค่อยทำอะไรที่ตามกฎเกณฑ์สักเท่าไหร่”