กรุงเทพฯ จะมีจีฮุนแล้ว!! PARK JIHOON ส่งคลิปอ้อน May ชาวไทย ชวนมาใจฟูไปด้วยกันในแฟนคอนฯ กดบัตร 20 มิ.ย.นี้

May ชาวไทย พร้อมสบตาปิ๊ง ๆ กับ Wink Boy! “พัคจีฮุน” (Park Jihoon) ในแฟนคอนฯ ที่ทุกคนรอคอยกันหรือยัง!?! กับ 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ IDEA LIVE BRAVO BKK งานนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความทรงจำ เต็มไปด้วยบรรยากาศเกินกว่าที่ทุกคนคาดหวังแน่นอน
โดยครั้งนี้ “พัคจีฮุน” จะกลับมาเติมเต็มความคิดถึงให้ May ชาวไทยอีกครั้ง พร้อมโชว์สุดพิเศษสมกับการรอคอยของแฟน ๆ ตลอดหลายปี ก่อนจะไปสร้างช่วงเวลาใจฟูร่วมกันในแฟนคอนฯ เจ้าตัวก็ได้ส่งตรงคลิปสุดน่ารักมาฝากแฟน ๆ พร้อมเผยว่าหัวใจพองโตและตื่นเต้นมาก ที่จะได้มาเจอกันในเร็ว ๆ นี้
“สวัสดีครับ พัคจีฮุนครับ (พูดภาษาไทย) สวัสดีครับ May ไม่ได้ทักทายทุกคนนานแล้วนะครับ ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วในที่สุดผมก็จะไปประเทศไทย เพื่อไปเจอกับ May ทุกคนเลยครับ กับงาน 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK พอคิดว่าจะได้ไปเจอกับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน ก็ทั้งรู้สึกตื่นเต้น คาดหวัง แล้วก็หัวใจพองโตมากเลยครับ ครั้งนี้จะเป็นโอกาสได้ไปเจอกับทุกคนทั้งในฐานะนักร้องและนักแสดงเลยครับ เราจะค่อยๆ เติมเต็มช่วงเวลที่เราไม่ได้เจอกันไปทีละนิดๆ นะครับ เจอกันที่ Idea Live วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ครับ ‘กรุงเทพฯ จะมีจีฮุนแล้วครับ ขอบคุณมากครับ’ (พูดภาษาไทย)”
เจอลูกอ้อนขนาดนี้ May ชาวไทย อดทนรออีกนิดก็จะได้เจอ “พัคจีฮุน” แบบใกล้ชิดกันแล้ว!! แต่ที่ไม่ต้องรอนาน คือช่วงเวลาลงสนามชิงพื้นที่ไปหา Wink Boy ของทุกคน!! โดยงาน 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK จะเปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง mtix.me/reflectbkk บัตรราคา 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Triple Check Thailand ทุกช่องทาง