“วันเดอร์เฟรม x เจคอบ” ข้ามพรมแดนดนตรีไทย-เกาหลี ปล่อยเพลง “Promise” สร้างกระแสร้อนแรง

โลกดนตรีไม่มีพรมแดน ศิลปินชาวไทยมากความสามารถ “วันเดอร์เฟรม” กับ “เจคอบ (Jacob)” สมาชิกบอยกรุ๊ประดับโลก THE BOYZ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประโยคนั้นเป็นความจริง เมื่อทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เพลง “PROMISE (FT.WONDERFRAME)” ในดิจิทัลโซโลอัลบั้มชุดแรกของเจคอบที่ชื่อว่า “j.” จนกลายเป็นการคอลแลบฯ ที่แฟนเพลงสองประเทศต้องจดจำ
ล่าสุด โซเชียล Uprising Entertainment ได้เผยแพร่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของเพลง “Promise” ที่ชวนอบอุ่นใจไม่แพ้ตัวเพลงพร้อมแคปชั่น ‘Making of “Promise” JACOB ft.WONDERFRAME’ ซึ่งหนุ่มเจคอบเองก็ได้แชร์ภาพโมเมนต์สุดพิเศษผ่าน Instagram Story ของตัวเอง (@jakeyjbae) โดยเปิดเผยให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นผ่าน Video Conference ระหว่างเจคอบกับทีมงานวันเดอร์เฟรม แม้สองฝั่งจะอยู่คนละประเทศ แต่เคมีในห้องบันทึกเสียงเสมือนไม่ต่างจากการนั่งอยู่ห้องเดียวกัน สำหรับการร่วมงานกันในครั้งนี้ เจคอบ มองหาศิลปินต่างชาติร่วมงานกัน และได้มารู้จักกับศิลปินไทย “วันเดอร์เฟรม” ก่อนจะทาบทามให้มาร่วมงานกัน
“Promise” คือเพลงที่เล่าเรื่องราวความรักระยะไกล ที่ต่างฝ่ายอยู่ห่างกัน แต่จะ Promise ว่ามันจะมีคุ้มค่าแน่นอนในอนาคต ซึ่งคอนเซ็ปต์ก็ตรงกันที่นักร้องเพลงนี้ทั้งสองอยู่ไกลกัน โดยการทำงานสาว วันเดอร์เฟรม ก็เข้าห้องอัดเพลงจากฝั่งไทย และได้นักแต่งเพลง Kyler Niko ที่เคยทำงานร่วมกันแต่งเพลง “Woke up in Tokyo” ให้สาวๆ BABYMONSTER มาแล้ว และยังเคยแต่งเพลงให้ AESPA, LE SSERAFIM, THE BOYZ และอีกหลายๆ วง ซึ่งผลงานออกมาถูกใจทั้ง วันเดอร์เฟรม และ เจคอบ เป็นอย่างมาก
ทันทีที่เพลง “Promise” ปล่อยออกไป คอมเมนต์ก็ท่วมโซเชียลอย่างรวดเร็ว ทั้งแฟนเพลงชาวไทย และแฟนคลับหนุ่มเจคอบ(THE BOYZ) จากทั่วโลกต่างพากันแสดงความยินดีและรู้สึกดีใจ อาทิ Thank you for making such a wonderful song @wonderframe @jakeyjbae, Thank you for the beautiful song, หนูฟังเพลงแล้วดีมากๆ เลยชอบมากๆ เลย ขอบคุณมากๆ นะคะ, ดีใจที่คุณเฟรมไดร่วมงานกับไอดอลที่เราชอบค่ะ, เสียงฮีลใจมาก...ดีมากเลยค่ะ
และนี่เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้น สิ่งที่ทำให้แฟนๆ ตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือ สัญญาณจากทั้ง “วันเดอร์เฟรม” และ “เจคอบ” ที่บ่งบอกว่าจะการได้พบหน้ากันจริงๆ กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้แฟนเพลงทั้งสองฝั่งพากันตั้งตาคอยว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรตามมาอีกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการปล่อยงานใหม่ หรือช่วงเวลาพิเศษที่ดนตรีจะพาทั้งคู่ไปถึง
ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ได้ที่ Instagram @wonderframe และ @jakeyjbae สามารถฟังเพลง “Promise” จากอัลบั้ม “j.” ของเจคอบได้แล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล https://open.spotify.com/album/1Kiz8kkJ0rlSyeIXqBUCAr?si=ut6XNw_7QVKhE57-kUzgvw