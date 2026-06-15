“น้องเกล” ปฏิเสธนายกฯ “อนุทิน” ไม่ให้ “ลุงหนู” อุ้ม บอกตัวหนัก “ชมพู่” ยืนยิ้ม

วันนี้ (15 มิ.ย.69) ดาราสาว 4 ขวบ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” และคุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะพรีเซ็นเตอร์ Friend of grab ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส จึงได้เจอกับนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และภริยา “จ๋า ธนนนท์ ชาญวีรกูล”
เมื่อนายกฯ มาถึงบูทได้พูดคุยกับ แอบิเกล ที่เตรียมรับบทเชฟถือตะหลิวโชว์ทำข้าวผัด จึงบอกนายกฯ ให้กระเถิบออกไปหน่อย ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกัน ด้าน จ๋า ธนนนท์ ภริยานายกฯ ได้ถามดาราสาว “รู้จักลุงหนูไหม?” ทำดาราสาวส่ายหน้า ยิ้มเขิน จ๋า ธนนนท์ จึงชวนคุยต่อ “ไหนหนูทำหน้ายังไง ลุงชื่อหนู แล้วหน้าเหมือนหนูไหม” ซึ่งแอบิเกลได้ทำหน้าเป็นหนูเป็นคำตอบ
จากนั้น นายกฯ ก็มาขออุ้มแอบิเกล โดยพูดกับดาราสาวว่า “ลุงขออุ้มหน่อย” แต่แอบิเกลปฎิเสธบอกว่าตัวหนัก นายกฯ ตื๊อต่อ “ไหนลุงขออุ้ม ทดสอบพลังหน่อย” สุดท้าย นายกฯ บอกว่าไม่เป็นไร จากนั้นทั้งหมดจึงถ่ายรูปร่วมเฟรมกัน ก่อนนายกฯ อนุทิน จะจากไปก็ได้จับแก้มแอบิเกลแทนการบอกลา