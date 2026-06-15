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“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นอีกโมเมนต์ในรายการโหนกระแส วันที่ 15 มิ.ย. หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เปิดบทสนทนาขยี้ประเด็นอดีตของ “ฟารีดา” เกี่ยวกับเส้นทางการประกวดเวทีมิสแกรนด์ งานนี้ทำเจ้าตัวถึงกับออกอาการเขิน อายใบหน้าในอดีตของตัวเอง

หนุ่ม : ประกวดมิสแกรนด์ใช่มั้ย

ฟารีดา : ใช่ค่ะ อายมากหน้าเก่า ประกวดหลายที่มาก ไม่อยากมองเลย อายหน้าตัวเองมาก เป็นรองอันดับ 3 ค่ะ ตอนนั้นหนูอายุ 19-20 ยังเด็กอยู่เลย

หนุ่ม : หนูก็มาไกลแล้วนะ ดีแล้วพ้นช่วงนั้นมาได้

ฟารีดา : ตอนนั้นหนัก 60

หนุ่ม : หนูยังกล้าประกวดนะ

ฟารีดา : มันชอบประกวดอยู่แล้ว

หนุ่ม : เขินมั้ย

ฟารีดา : เขินหน้าตัวเอง

หนุ่ม : อีก 3 ปีกลับมาดูเรื่องนี้ หนูเขินยิ่งกว่าอีกลูก

ฟารีดา : ลบคลิปได้มั้ย

เต๋า ลาดปลาเค้า : ไม่ต้องลบแล้ว ปล่อยไปเลย ลบไปก็เปล่าประโยชน์ เขาแคปไว้หมดแล้ว

หนุ่ม : ทำหน้านี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย สวยกว่าเมื่อก่อน

ฟารีดา : หนูมัดผมด้วย

หนุ่ม : จะมาอีกมั้ย

ฟารีดา : ไม่ค่ะ

หนุ่ม : ไม่มีสาดอะไรแล้วนะ ที่สำคัญอย่าพูดอะไรเรื่อยเปื่อยอีกนะ ชอบพูดเรื่อยเปื่อยเห็นมั้ยมันย้อนกลับมา

ฟารีดา : ค่ะ










“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม
“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม
“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม
“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม
“ฟารีดา” อายหน้าตัวเอง! ถูกขุดรูปเก่าประกวดมิสแกรนด์ “กรรชัย” ลั่นกลับมาดูคลิปวันนี้จะเขินกว่าเดิม