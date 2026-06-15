“กรรชัย” รับบทคนกลางหาโรงพยาบาลให้ “ฟารีดา” ตรวจ DNA แนะเปลี่ยนชื่อใหม่ เก็บตัวรอคลอดลูก

“กรรชัย” รับบทคนกลางหาโรงพยาบาลให้ “ฟารีดา” ตรวจดีเอ็นเอ หลังไม่ไว้ใจที่ “ติณติณ” เลือก แนะเปลี่ยนชื่อใหม่ เก็บตัวรอคลอดลูก ด้านฟารีดายืนยันภาพอัลตร้าซาวด์ของจริง ไม่ได้ก็อปใครมา
เป็นการสัมภาษณ์ที่ลากยาวหลายชม. เพื่อให้ “ฟารีดา” เคลียร์จบทุกเรื่อง สำหรับโหนกระแสวันที่ 15 มิ.ย. เพื่อไม่ให้มีประเด็นอะไรต่อยอดอีก ซึ่งวันนี้ ฟารีดา สำนึกผิดจริงๆ กราบขอโทษทุกคน พร้อมขอโอกาส โดยช่วงท้ายๆ รายการ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้แนะนำฟารีดาว่าควรเปลี่ยนชื่อใหม่ แล้วเก็บตัวเงียบๆ รอให้ลูกคลอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฟารีดา ชี้แจงหลังสังคมจับผิดเรื่องอัลตร้าซาวด์ ว่าไม่ใช่ของเจ้าตัว
ได้คุยกับติณติณหลังไมค์หรือยัง?
ฟารีดา : มีคุยนัดเวลาไว้แล้วค่ะ หนูอยากให้เขาตรวจที่รพ.ชั้นนำมากกว่า เพราะที่เขานัดหนูมาเป็นคลินิก หนูมาไตร่ตรองและปรึกษาคนรอบตัวหมดแล้ว หนูกลัวมันจะเสี่ยงกับตัวหนูเองและตัวน้องด้วย
อยากให้ไปรพ.ที่เป็นกลาง ไม่ใช่ที่เขาหามา?
ฟารีดา : ใช่ รพ.ใหญ่ดีกว่า ที่เขาหามามันเป็นคลินิก
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่คลินิกหรือไม่คลินิก เขาเป็นคนหามา หนูอยากหารพ.ที่เป็นกลาง ถูกมั้ย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราหาให้ วันนั้นพี่ก๊อทก็พูดถึง ได้ยินมั้ย พี่ก๊อทเขาโกรธมากเลยนะ?
ฟารีดา : หนูฟังอยู่ค่ะ
วันนั้นได้คุยกับติณติณมั้ย?
ฟารีดา : ไม่ได้คุยเลย เขาส่งทีมงานมาทักหนูผ่าน sms ค่ะ หนูก็ไม่รู้ใคร เหมือนส่งโลเกชั่นมา แต่เขามีการโทรมาบอกหนูก่อนแล้วส่งมาทาง sms
เดี๋ยวเราบอกติณติณให้ขอเปลี่ยนรพ.ได้มั้ยที่เป็นกลาง?
ทนายพัฒน์ : ได้เลยครับ เพื่อความสบายใจ
วันนั้นพี่ก๊อทบอกหนูเดินขึ้นไป?
ฟารีดา : มันไม่ใช่ความจริงค่ะ
หมายถึงเขาหรือเรา?
ฟารีดา : หมายถึงสิ่งที่เขาพูดว่าหนูเดินตามไปขึ้น มันไม่ใช่เรื่องจริง
เรื่องเคาะประตูนะ?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ อย่างที่หนูบอกต้นรายการว่าเพื่อนเขาเป็นคนบอกหนูเองให้หนูไปนอนห้องเขา แล้วเขาก็พาหนูขึ้นไปเลย ไม่มีการเดินตาม เคาะค่ะ
ขอร้องคุณผู้ชม อย่าถึงขั้นให้โทรหาย่าเขาเลย ส่งข้อความมาบอกว่าให้โทรหาย่าให้ถามย่า พอเถอะ แค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้ว อีกเรื่อง มาแล้วเคลียร์ให้จบไปเลย มีเรื่องอัลตร้าซาวด์ แล้วมีข้อสงสัย คลิปหนูมั้ย?
ฟารีดา : คลิปหนูค่ะ หนูไปกับคุณพ่อ คุณพ่อหนูมาจากนครปฐม คุณพ่อถ่ายคลิปให้หนูแล้วส่งมาให้หนูในไลน์ หนูก็เซฟไว้ดูค่ะ หนูโพสต์ลงติ๊กต๊อกค่ะ
คนเอามาจับผิดกัน อันแรกเขาบอกว่าหนูท้องกี่สัปดาห์?
ฟารีดา : ถ้าเป็นตอนนั้น 15 ค่ะ
เขาบอกอันนี้เหมือนเด็กกลับหัวแล้ว?
ฟารีดา : ไม่ใช่เด็กกลับหัว คุณหมอเขาซูมให้หนูเห็นชัดๆ มันเลยเหมือนดูตัวใหญ่ แต่จริงๆ ไม่ได้ใหญ่มากค่ะ ไม่ได้กลับหัวค่ะ
เขาถามว่าเรื่องปี 2025?
ฟารีดา : ปี 2026 ค่ะ หนูมีภาพนิ่งด้วยในไลน์
ทีมงานลองแคปแล้วขยายดู เขาสงสัยกันเนี่ย?
ทนายพัฒน์ : สงสัยว่าเอามาจากที่อื่นใช่มั้ยครับ
ฟารีดา : ของหนูเองค่ะ
อันนี้อิแฉเอาไปลง จะได้แย้งกับเขา เพราะประเด็นมันเกิด?
ฟารีดา : หนูไปรพ.พระนั่งเกล้าค่ะ อันนี้พ่อหนูเป็นคนถ่าย แล้วส่งให้หนูในไลน์ หนูเปิดให้ดูเลยดีกว่า ว่าส่งมาจริงๆ ค่ะ 29 เดือน 5 ปี 2026 ค่ะ
แต่อันนี้ 2005?
ฟารีดา : ถ้าอันนี้ไม่ใช่ของหนู มันเป็นเจนเอไอ ไม่รู้ใครทำ แต่ของหนู 2026
เปิดคลิปให้ดูสิ ชีวิตกูเจออะไรวะเนี่ย วันๆ ?
ทนายพัฒน์ : ต้องมาตามความเป็นจริง (หัวเราะ)
ฟารีดา : สักครู่นะคะ
ไม่เป็นไร พี่รอได้ ทำมา 3 เทปแล้ว หนูอยากทำอะไรก็ทำเถอะ เดี๋ยวหนูก็ซื้อไก่ย่างไก่ปิ้งให้ทีมกล้องกินหน่อย เขาเมื่อยแล้วเนี่ย?
ฟารีดา : หนูเซฟจากไลน์คุณพ่อ เป็นคลิปวิดีโอเลย พ่อหนูถ่ายรูปซ้ำไปอีกตรงเป็นพศ.ตรงนั้น ส่งมาในไลน์ด้วย
มันคืออันเดียวกัน?
ฟารีดา : ใช่ แต่ของหนูพระนั่งเกล้า มีการทำเอไอหรือเปล่าไม่รู้ แต่ภาพแอบเหมือนต้นฉบับ
อันนี้ก็พระนั่งเกล้าจริงๆ?
ฟารีดา : หนูมีใบจากพระนั่งเกล้าด้วย
เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย เดี๋ยวจะเทียบให้ดู แต่อันนึงที่เห็นเป็น 2025 อีกอัน 2026 ขึ้นคู่กันเลย เพื่อความเป็นธรรมกับฝั่งนี้ อันไหนเป็นข้อเท็จจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมฟารีดาด้วยนะ เป็นคลิปเดียวกันเลย อันที่อยู่ในโลกโซเชียล น่าจะเป็นอันที่โดนไปเปลี่ยนมามั้ง อันซ้ายมือน่าจะเจนเอไอมา อันนี้ต้องยกประโยชน์ให้เขานะ อันจริงคือมาจากขวามือจากโทรศัพท์เขาเลย เรื่องท้อง บอกเลยว่าท้องจริง?
ทนายพัฒน์ : มีการรับรองแพทย์จริง มีตราประทับรพ.มาจริง
คลิปเมื่อกี้คุณลงเองมั้ยในติ๊กต๊อก?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
แต่คลิปนั้นก็มาจากคุณติ๊กต๊อกคุณนะที่ 2025?
ฟารีดา : หนูก็อปมาจากไลน์พ่อหนูค่ะ ของหนู 2026 ค่ะ แต่มันคือคลิปเดียวกัน
แต่เขาบอกว่ามาจากติ๊กต๊อกคุณ?
ฟารีดา : หนูลบไปแล้ว หนูอยากจบจริงๆ เลยลบทุกอย่างออก แต่มันคืออันเดียวกัน
เอายังไงต่อ?
ฟารีดา : วันนี้อยากมาขอโอกาสสังคมจริงๆ อยากให้จบทุกเรื่อง อดีตคืออดีตหนูยอมรับเพราะหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องอดีต อยากขอโอกาสให้หนูกลับไปใช้ชีวิตปกติ ไม่ต้องหวาดระแวง มีคนตามมาถึงบ้าน และสิ่งที่หนูอยากบอก คือหนูอยากกลับไปทำงานเหมือนเดิม
อาจต้องใช้เวลาก่อน คงไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขอโอกาสวันนี้ อาจไม่ใช่ ณ วันนี้ มันยังเป็นแผลใหม่ๆ อยู่ ถามจริงๆ เลย ถ้าย้อนกลับไปได้คุณจะออกมาพูดเรื่องที่คุณตั้งครรภ์ แฉพฤติกรรมติณติณมั้ย?
ฟารีดา : หนูก็จะไม่พาดพิงคนอื่น ถ้าย้อนกลับไปได้ จะไม่โยงมั่วจนเป็นแบบนี้ค่ะ
รู้ใช่มั้ย คนเล่นโซเชียลสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน อยากพูดอะไร อยากทำอะไร ไม่มีคนมานั่งคอยจับผิด ค้นหาข้อมูล เขาค้นหาได้หมด น่ากลัวนะ โลกออนไลน์เป็นโลกที่น่ากลัวมาก ทำอะไรปุ๊บแป๊บเดียวคนรู้หมด พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้มันย้อนกลับมาหมด ถ้ามันไม่จริงนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงสุดท้ายจะคุ้มครองเราเอง?
ฟารีดา : ค่ะ อยากขอโทษทุกคนจริงๆ ขอโทษทุกฝ่าย ขอโทษพี่หนุ่มด้วยที่ทำให้ปวดหัว (ยกมือไหว้)
ไม่เป็นไร พี่ไม่ปวดหัวหรอก ทำรายการ พี่ชอบ พี่เสืxก?
ฟารีดา : ขอโทษทุกคนจริงๆ ที่หนูพาดพิงจนกลายเป็นวงกว้างขนาดนี้ ตอนนี้หนูยืนยันว่าอยากขอโทษจริงๆ หนูจะไม่พูดถึงใครอีกค่ะ ขอโอกาสสังคมจริงๆ หนูอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้ว
สำหรับผมเอง ต้องบอกงี้ จริงๆ เรื่องฟารีดาเข้าใจได้ โลกออนไลน์จะมีการขุดสืบหาดูข้อมูลต่างๆ นานา มีบุคคลอื่นๆ ที่เขาอาจงง อย่างคนที่คุณกล่าวอ้างเขาเป็นซาแซง แล้วเขาส่งข้อมูลให้ซ้อต่างๆ นานา จนประเด็นเกิดแบบนี้ มันก็เป็นบทเรียนต้องเรียนรู้ วันนี้บอกเลยว่าต้องไม่พูดไปเรื่อย ไม่ไปดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่พูดไปแล้วไม่คำนึงว่าจะมีผลอะไรตามกลับมา แต่คนที่หนูต้องสงสารหรือขอโทษที่สุดคือลูกหนู?
ฟารีดา : ค่ะ หนูก็รู้สึกผิดจริงๆ ด้วย (ร้องไห้) หนูไม่รู้จะมีคนให้โอกาสหนูมั้ย แต่ที่หนูพูดวันนี้ หนูอยากออกมาพูดความจริง แล้วอยากขอโทษทุกคนด้วยใจจริงๆ ค่ะ กับเรื่องที่เกิดขึ้น รวมถึงเรื่องในอดีต บางคนอาจยังคาใจกับหนู หนูขอโทษกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอโทษจริงๆ ค่ะ
ข้อกฎหมายเป็นไงต่อไป?
ทนายพัฒน์ : เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเขาไม่ยอม เขาก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ จากการกระทำของเราเอง อันนี้ก็ไปว่ากัน ไปไกล่เกลี่ยกัน ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน แต่สิ่งที่ดีสุด เราก็ต้องขอโทษจากใจจริงของเรา อาจต้องติดต่อไปทางผู้เสียหายอะไรผ่านมาก็ผ่านไป ขอโทษจริงๆ แล้วจบ กลับมาดูแลตัวเองก่อน แค่นั้นเอง
ไปเปลี่ยนชื่อซะเถอะ เก็บตัวอยู่เงียบๆ สักพัก ค่อยหาลู่ทางใหม่หลังคลอด พี่ว่าดีกว่า ทางนี้ขอให้คนกลางหารพ. ทางติณติณโอเคมั้ย จะได้นัดไปเลยวันที่ 20 มิ.ย.?
ฟารีดา : ขอบคุณค่ะ
ให้สื่อไปด้วย เป็นรพ.กลาง เอามั้ย?
ฟารีดา : ก็ดีค่ะ
ต้องถามทางโน้นด้วยว่าโอเคมั้ย หนูไม่ต้องขอโทษพี่หรอก พี่เป็นคนชอบเสืxกอยู่แล้ว เรื่องแปลกๆ ในชีวิตพี่เยอะ ชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องแปลกๆ แบบนี้หรอก งงเหมือนกันชีวิต?
ทนายพัฒน์ : เป็นตัวแทนหมู่บ้าน ชาวบ้านจะได้แยกไปหลับไปนอน
หนูก็อย่าพูดเรื่อยเปื่อยอีกนะ พอได้แล้ว ทางติณติณบอกว่าแจ้งสื่อได้ เดี๋ยวกำหนดรพ.ให้ จะแจ้งสื่อให้อีกที ทางนี้ยินยอม ทางติณติณยินยอมให้สื่อไปด้วย