“เพิร์ช - นีโอ” ซัดนัว ปมเงินหาย 1.2 หมื่น อยู่บ้านเดียวกันแต่แค่คนคุย ฝ่ายหญิงน้ำตาแตก “เขาไม่ให้สถานะหนู”

โหนกระแสเดือด “เพิร์ช” ปะทะ “นีโอ บ้านดำ” โต้กันนัวปมเงินหมื่นสอง ฝ่ายหญิงน้ำตาร่วง ถูกกล่าวหาเป็นขโมยทั้งที่ยอมเป็นแค่คนคุย พ้อรัก แต่เขาไม่ให้สถานะหนู ส่วนญาติลั่นพร้อมชนปกป้องหลาน
กลายเป็นอีกประเด็นที่ทำโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ กรณีที่ “เพิร์ช” เพื่อนสนิท “ฟารีดา”เปิดศึกฟาดกับ “นีโอ บ้านดำ” เพื่อนสนิท “ติณติณ นิวคันทรี่ ปมถูกกล่าวหาขโมยเงิน 1.2 หมื่น ไล่ออกจากบ้าน โดยเพิร์ธและ “เต๋า ลาดปลาเค้า” ญาติของเพิร์ช เดินหน้าชนนีโอ ฝ่ายหญิงน้ำตาแตก เผยฝ่ายชายไม่ให้สถานะหนู เป็นคนคุยที่อยู่บ้านเดียวกัน “หนุ่ม กรรชัย”รับหน้าที่พิธีกรในรายการโหนกระแส
กลับมาที่คุณ เรื่องเงินคุณคือยังไง คุณเอาเงินเขามาจริงมั้ย 12,000 บาท?
เพิร์ช : ไม่จริงค่ะ ในช่วงนั้นที่เกิดเหตุการณ์ หนูเข้าใจว่ามันเป็นความเข้าใจผิดค่ะ เพราะว่าเกิดการทะเลาะกัน หนูเก็บของออกจากบ้านเขาแล้วกลับมาที่คอนโดค่ะ ทีนี้ตอนหนูทำงานต่อแล้วไลฟ์สด เขาได้โทรมาเยอะๆ หนูก็ไม่ได้รับสายตอนนั้น ก็เลยมีแชตว่าทำงานอยู่ พิมพ์ได้มั้ย ตอนนี้ไม่ว่าง ซึ่งหนูไม่ทราบว่าเรื่องอะไรค่ะ จนเขาได้ตามกับเพื่อนหนู ทักมาตามจนเพื่อนหนูต้องมาตามในไลฟ์ค่ะ ว่าคุณนีโอได้ทักมาถามว่าตามเพิร์ชให้หน่อย มีเรื่องของเงินหาย เขาได้โทรมาพูดกับเพื่อนหนู จนหนูลงไปคุยกับเขาตามแชตค่ะ
เต๋าโพสต์ว่าใส่ร้ายหลาน ข่มขู่หลานสาวอีก หน้ากล้องพระเอก หลังกล้องใครจะรู้ว่าเป็นไง เป็นคนไปรับหลานมาเอง ข่มขู่หลานสาวผม งานนี้ไม่จบ กู เต๋า ลาดปลาเค้า ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ก็ลองดูได้ ไม่ต้องข่มขู่หลานสาวคุณ เดี๋ยวจัดให้สวยๆ เลย เรื่องใส่ร้ายหลานสาวกูขโมยเงินหมื่นสองเลอะเทอะ พร้อมเจอได้เสมอ เต๋ายังไง?
เต๋า : วันนั้นผมดูโหนกระแส ผมก็อยากรู้เรื่องราวจริงๆ เป็นยังไง ผมก็ดูเล่นๆ ของผม ไม่ได้คิดอะไร พูดไปพูดมา เห็นฟาโต้เถียงกับนีโอ แล้วมีหลุดเรื่องเงิน 1.2 หมื่น ผมก็รู้วันนั้นในโหนกระแส ผมก็โทรหาน้องเพิร์ช เขาบอกว่าเรื่องจบไปตั้งแต่วันที่ 16 แล้ว ผมก็บอกว่าถ้าจบทำไมเขามาพูดได้ล่ะว่าเรามีการขโมยเงินไป เพิร์ชเลยแจ้งรายละเอียดให้ฟัง วันนั้นน่าจะทะเลาะกัน มีปากเสียงกัน เก็บของมาโดยไม่ได้ดูอะไรชัดเจน
เพิร์ช : ตั้งแต่เก็บของกลับมา หนูออกจากบ้านเขาประมาณตีหนึ่งกว่าๆ หนูก็ได้กลับมาทำงานไลฟ์สดที่หนูอยู่ที่คอนโด ประมาณชม. หรือสองชม. เขาได้ทักมาค่ะ
ตกลงคือเราไม่ได้เอาเงินเขาไปนะ?
เพิร์ช : ไม่ค่ะ
เต๋า : แล้วที่ผมโมโห คือเพิร์ชเล่าให้ผมฟังว่า นีโอเหมือนมีการพูดกึ่งข่มขู่หรือเปล่าไม่รู้ พูดว่ามีรุ่นพี่แถวๆ เพิร์ชพักอยู่แถวคอนโด สามารถเอาตร.ไปได้เลย ผมรู้สึกว่าแค่ผู้หญิงคนเดียว ต้องมีรุ่นพี่ มีคนรู้จักเยอะเพื่ออะไร คนเราต้องมีเหตุผลมาคุยกัน คนเคยคุยกัน ทำไมไม่มาพูดดีๆ ทำไมต้องมาข่มขู่ผู้หญิง
เขาข่มขู่ว่าอะไร?
เพิร์ช : เขาบอกว่าเอาอะไรไป พูดมาเดี๋ยวนี้ หนูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกมึงขโมยเงินกูไปใช่มั้ย หนูก็ห๊ะ ตอนนั้นไม่ได้ตีมึนนะคะ หนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนที่หนูกลับมา หนูยังไม่ได้ตรวจสอบของที่หนูเก็บมาเลย หนูกลับมาแล้วขึ้นไลฟ์ทำงานเลย
เราเคยคบกับเขา?
เพิร์ช : เป็นคนคุยค่ะ
เต๋า : เคยอยู่กับเขาใช่มั้ย
เพิร์ช : ใช่ค่ะ แค่เป็นคนคุยค่ะ
แต่ไปอยู่ด้วยกัน?
เพิร์ช : เขาไม่ให้สถานะหนู
คุยกันยังไงเหรอ?
เต๋า : (หัวเราะ) ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มีคลิปติ๊กต๊อกน้องนีโอ ที่เพิ่งดูเมื่อเช้าวันอาทิตย์ เขาบอกแค่คนคุย 6 เดือน อยู่ด้วยกัน แต่สิ่งที่ผมออกมาโพสต์ ผมรู้สึกว่าอยากให้หลานสาวผมได้รับความเป็นธรรม มากล่าวหาว่าหลานสาวผมขโมยเงิน 12. หมื่นบาท ทั้งที่เรื่องจบตั้งแต่วันที่ 16 แล้ว อยู่ดีๆ มาพูดในรายการโหนกระแส ขอโทษนะครับ อยากให้ดูภาพหลักฐานในคลิปติ๊กต๊อกเขา ผมก็แอบตกใจว่าทำไมหลักฐานเป๊ะหมดเลย ผมก็เลยถามหลานว่าไปขโมยของเขาทำไม เพิร์ชบอกไม่ได้ขโมย หนูเก็บของออกมาจากบ้านดำ มาที่คอนโด แล้ว 3 ชม.ก็ได้คุยกัน ได้วิดีโอคอลคุยกัน
เพิร์ช : ในตอนนั้นหนูก็ได้เปิดกล้องกับเขา เขาบอกถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็เปิดกล้อง หนูเลยเปิดกล้องให้เขาดู เขาให้หนูเทของออกจากถุงที่หนูเก็บมา ให้หนูสะบัดผ้า ดึงทุกอย่างออกมา หนูก็ทำตามเขาหมด เพราะเจตนาหนูไม่ใช่จะขโมย หนูแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมด เขาให้หนูหาทุกอย่าง จนหนูไปเจอในกล่องลังที่ปิดไม่สนิท
ตกลงเจอเงิน แต่ไม่ได้เอาเงินไป?
เพิร์ช : ใช่ค่ะ
เต๋า : เจอในวันนั้นเลยครับ
เขาบอกเป็นแค่คนคุย เราก็บอกเป็นคนคุย ในความรู้สึกเราสถานะคืออะไร?
เพิร์ช : หนูก็อยากคบแบบมีสถานะ แต่เขาเองไม่ได้พร้อม หนูก็ยอมรับว่าตอนนั้นด้วยความรัก หนูโอเคกับการไม่มีสถานะ (ร้องไห้)
คุณยืนยันไม่ได้เอาเงินไป?
เพิร์ช : ค่ะ (ร้องไห้)
ร้องอีกคนแล้ว ยืนยันไม่ได้เอาเงินไปนะ?
เพิร์ช : ยืนยันค่ะ
แต่พอคุณโพสต์แบบนั้น แม่เขาจะไปแจ้งความ?
เต๋า : ยินดีให้เขาแจ้งครับ อันนั้น ณ ตอนนั้นผมยอมรับว่าโมโหมากๆ ที่มาข่มขู่ แอบอ้างตร.ทั้งที่เรื่องจบไปตั้งแต่วันที่ 16 แล้วมาพูดในรายการโหนกระแสว่าน้องเพิร์ชขโมยเงิน 1.2 หมื่น ทั้งหมดเป็นการกล่าวหาที่น่าจะจบไปตั้งแต่วันที่ 16
นีโอ อยู่ในสาย เพิร์ชบอกว่าไม่ได้เอาไป?
นีโอ : โอเคครับ ส่วนของวันนี้ และพยาน เขาสามารถพูดปกป้องตัวเองได้เลย เพราะผมก็รับฟัง จะได้แก้ข้อสงสัยไปทีละข้อ เพราะเขาก็มีสิทธิ์แก้ต่างครับ สิ่งที่เขาบอกว่าเรื่องที่เขาโพสต์ข่มขู่ก็เป็นไปตามกฎหมายครับ
ทนายพัฒน์ : ประเด็นเงิน 1.2 หมื่น ตกลงว่าไม่ได้เป็นการขโมย เป็นการเข้าใจผิดกัน ถูกต้องมั้ย
นีโอ : ไม่ครับ มีครับ ผมมีหลักฐานครบทุกอย่าง ไม่ต้องห่วงครับ
หลักฐานว่าเอาเงินไป?
นีโอ : มีหมดเลยครับ จริงๆ แชตที่เขาเปิดก่อนหน้านี้ในตอนต้น มันเปิดให้กว้างกว่านี้ได้ แต่เขาไม่ยอมเปิดครับ แต่ผมมีนะครับ
ทางนี้มีหลักฐานมั้ย?
เพิร์ช : มีครับ มีมากกว่าที่เขาได้เปิดของเขามา ถ้าเขาจะเปิดแชตที่เขาบอกว่ามีกว้างกว่า เขาเปิดได้เลย เพราะมันเหมือนกันค่ะ
เปิดมาเลยทีมงาน รับสาย มีอะไรทำงานอยู่ ค่อยคุยได้มั้ย ไม่ได้ พิมพ์มา รับสาย เก็บอะไรไปจากห้อง ให้โอกาสพูด ตอนนี้คุยไม่ได้ ทำงานอยู่ มีอะไรพิมพ์ไว้ ไม่ ตอบมา เก็บของออกไปหมดแล้วไง ทำไม เก็บอะไรไป เรื่องไม่ใช่ของตัวเอง อยากคุยกันดีหรือให้ใหญ่โตกว่านี้ ถ้าไม่คุยจะได้เตรียมรับสิ่งที่ทำ ยังไง จะไปพร้อมตร. ตึกนี้ เขาโทรหาคุณ คุณบอกทำงานอยู่ อย่าเพิ่งกวน เขาบอกรับสาย แล้วนี่เป็นอะไร?
เพิร์ช : เป็นสลิป พอหนูเจอว่าเงินติดมากับของหนู หนูก็รีบไปหาคืนให้ตอนนั้นเลยค่ะ คืนไปแล้วค่ะ
ติดมาด้วย นีโอสรุปเขาบอกว่าติดมาจริง แต่เขาคืนไปแล้ว?
นีโอ : ไม่มีทางติดไปได้ครับ วันที่ 13 พ.ค.ผมได้มีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นเงิน 12 ใบเทาถ้วน 12 ใบนี้มันอยู่กับผม แล้วผมไม่มีทางลืมเงินที่ผมหามาได้ ไม่มีทางลืมเด็ดขาดเลยครับ อีกอย่างห้องผมสามารถเปิดเข้าออกได้ต้องสแกนนิ้วนะครับ ห้องผมไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไรเลยเพราะไม่ได้มีของเยอะ ผมเอาเงินใส่ลิ้นชักเอาไว้ครับ ลิ้นชักนั้นมีแว่นของเพิร์ช ตั้งไว้อยู่ด้วย ซึ่งกลับมาแว่นของเพิร์ชได้หายไปเหมือนกัน เพราะเขาเก็บของไป แล้วเงินที่อยู่ในลิ้นชักของผมก็หายไปเหมือนกัน มันจะบอกว่าเผลอหยิบไม่ได้ครับ
เข้าใจแล้ว จะเผลอติดไปไม่ได้ เพราะเงินวางอยู่โดดๆ?
นีโอ : ถูกต้องครับ ผมมั่นใจว่าเขาเอาไปแน่นอน เพราะเงินหายวันที่เขามาเก็บของในห้องของผมไป แค่เขาบอกว่ารวบของไป ก็ผิดแล้วนะครับ เขารวบไปทั้งหมดก็ต้องดูด้วยว่าของชิ้นไหนบ้าง ไม่ใช่ว่ารวบไปทั้งหมด ถูกมั้ยครับ
ฝั่งนี้บอกหยิบติดมา แต่คืนไปแล้ว ฝั่งนีโอบอกว่าต้องตั้งใจเอาไป เพราะเป็นเงินสดๆ วางอยู่?
นีโอ : ถูกต้องครับ
เต๋า : ในมุมส่วนตัวผม ถ้าคนจะขโมยของ ถ้าของหาย ในห้องของเขาที่เขาได้คนเดียว ถ้าเพิร์ชจะเอาของ คนขโมยจริงๆ เขาเข้าไปเอาแล้วทำให้ตัวเองโดนโจมตีเพื่ออะไรครับ แล้วหลักฐานในติ๊กต๊อก ผมก็ชอบดูซีรีส์หนังจีน ทุกอย่างเป๊ะมาก หลักฐานวิดีโอคอล ที่เขาลงหลักฐานในติ๊กต๊อกว่าน้องเพิร์ชขโมยเงิน
นีโอ : ที่เขาบอกว่าผมสร้างหลักฐานขึ้นมา
เต๋า : ผมไม่ได้ว่าคุณสร้างหลักฐาน แค่รู้สึกว่าทำไมหลักฐานเป๊ะมากๆ ผมก็ชื่นชมว่าหลักฐานเป๊ะมากๆ ครับ แค่พูดว่าเป๊ะมากๆ ถือว่าดีครับ
นีโอ : ถ้าเขาบอกว่าหลักฐานเป๊ะ เขาบอกมีการสร้างภาพขึ้นมา ผมมีการปรับเวลาออริจินัล มันดูได้เลยครับ ให้ทีมงานเอาขึ้นได้เลย วันเวลาทั้งหมดที่ส่งไป ต้นฉบับมันปรับไม่ได้ ถ้าปรับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ
เขาบอกเขาติดมา แต่นีโอบอกเขาหยิบไป แต่สุดท้ายคืนไปแล้ว พี่ว่าจบเลยดีกว่ามั้ย?
นีโอ : จริงๆ ผมจบแล้วครับ ผมโทรคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำ
แต่วันนั้นนีโอมาออกแล้วพูดออกไป เขาเลยคาใจตรงนี้?
นีโอ : ผมก็อธิบายทุกอย่างให้เขาฟังแล้วครับ
เต๋า : ที่ผมไม่พอใจ คือเรื่องจบตั้งแต่พ.ค. เดือนที่แล้ว ทำไมคุณถึงมาพูดให้เป็นประเด็น ให้หลานสาวผมโดนกล่าวหาว่าเป็นขโมย ซึ่งมันเสียหายมาก ผมไม่โอเค ถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไง
นีโอ : ผมจะอธิบายให้พี่เต๋าฟังนะครับ ว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมา เนื่องจากผมได้บอกเพิร์ชไปว่าถ้ามีการพาดพิงถึงร้านสัก หรือมีการคุยอะไรที่นอกเหนือจากนั้น ผมจะเอาหลักฐานนี้ออกมาชี้เป็นประจักษ์ให้ดู ว่าการเชื่อมโยงแต่ละอย่างที่เขาพาดพิงผมมา พี่บอกเพิร์ชเสียหาย โดนด่าว่าขโมยโน่นนี่นั่น แล้วไม่มองฝั่งผมเหรอ ที่เขากล่าวหาว่าผมเสพยา
เต๋า : ตรงนี้ก็ไม่ได้รับรู้อะไรหรอก เรื่องข่มขู่นีโอพูดจริงหรือเปล่า ผู้หญิงคนเดียวทำไมต้องพูดถึงรุ่นพี่ ทำไมไม่พูดดีๆ คนเคยคุยกัน
นีโอ : ผมไม่ได้ข่มขู่เลยนะครับ ผมทักไปคุยในไลฟ์ บอกให้ตอบไลน์หน่อย มันต้องคุยจริงๆ เพราะผมมั่นใจมาก ถ้าไม่มั่นใจผมคงไม่ออกตัวแรงขนาดนั้นหรอกครับ
เงินคืนไปแล้ว ทางนี้คาใจว่าทำไมต้องพูดแบบนี้ นีโอบอกว่าต้องพูดเพราะมีเรื่องทำให้ร้านเสียหาย ก็จบตรงนี้ดีกว่า?
เพิร์ช : จากประเด็นที่เขาพูดว่าใส่เงินไว้ในเก๊ะ ตอนนั้นหนูคุยในโทรศัพท์กับเขาแล้วว่าไม่มีทางอยู่ในเก๊ะแน่นอน หนูเป็นคนหยิบของออกมา ไม่มีทางปาดแล้วลงมา ถูกมั้ยคะ
พี่รู้สึกว่าเงินคืนไปแล้ว จบไปดีกว่า?
ทนายพัฒน์ : ถ้าข้อเท็จจริงปรากฎ สืบไปสืบมา ลักทรัพย์หรือไม่ ตร.ได้รับฟังเกิดเป็นประเด็นอีกนะ จะมีปัญหาอีก ถ้าจบได้ก็จบเถอะ ไม่ต้องรื้อฟื้น เดี๋ยวจะซวยกันทั้งคู่
เพิร์ช : ประเด็นที่เขาพูดว่าตอนเลิกกัน พาดพิงถึงร้านอีก จะมีหลักฐานตรงนี้ ถ้าเขาจะบอกว่ามีการพูดประเด็นนี้ตอนเลิกกัน ตอนเลิกกันไม่ใช่ตอนที่มาบอกว่าคุณขโมยเงิน เลิกกันก่อนคุณถึงมาหาว่าเราขโมยเงิน
นีโอ : ไม่ใช่นะ
เต๋า : ขอถามคำนึง ทำไมต้องพูดในรายการโหนกระแสว่าขโมย ในเมื่อเรื่องจบไปแล้ว เพิร์ชก็อย่าพูดพาดพิงถึงร้านสักเขา รู้เปล่า แล้วพูดว่าขโมยเพื่ออะไร
เขาตอบไปแล้วว่าเป็นการเท้าความ?
นีโอ : จริงๆ ผมไม่ได้อยากจะพูด ผมจบตั้งแต่วันนั้นแล้ว แต่เขามาพูดเรื่องนี้ ผมก็โฟนอินเพื่ออธิบาย
เพิร์ช : หนูพูดเหรอคะ
ก็จบไปเถอะ นีโอก็ไม่ต้องพูดที่ไหนอีกนะ?
นีโอ : ผมไม่พูดอยู่แล้วครับ
คาใจอะไร?
เพิร์ช : เหมือนเขาได้ชี้แจงในมุมเขาอย่างเดียว หนูไม่มีพื้นที่ในการชี้แจง สิ่งที่เขากล่าวหาว่าหนูเป็นคนโดนไล่ออกจากบ้าน มีเรื่องโดนขโมยเงิน เลยเป็นสาเหตุทำให้หนูแค้น เอาเรื่องร้านสักเขาไปโจมตี
หนูต้องการอะไร?
เพิร์ช : หนูต้องการความเป็นธรรม ว่าหนูไม่ได้ทำ หนูไม่ได้พูดเลย
นีโอ : ใครพูดว่าไล่ครับ ผมไม่ได้พูดเลยว่าไล่เขาออก
เพิร์ช : เพื่อนคุณพูดค่ะ
นีโอ : ก็ไม่ใช่ผมพูดสักหน่อย (หัวเราะ)
เต๋า : อยากให้นีโอลบคลิป 2 คลิปด้วยครับ ที่ปรักปรำพูดเป็นตุเป็นตะ
นีโอ : ที่เขามาขอความเป็นธรรมตั้งแต่เกิดเรื่อง เขายังไม่ขอโทษผมที่พูดพาดพิงเลยนะครับ ผมมีที่เขาไลฟ์สด เขาพูดกันนะครับ
เพิร์ช : ได้ค่ะ เปิดเลย
นีโอ : จริงๆ ผมจบแล้ว แต่น้องเขาคาใจไงครับ
จบเลยดีกว่า น้องคืนเงินเขาไปแล้ว น้องยืนยันว่าไม่ได้ขโมย?
นีโอ : ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้พูดอะไรเพราะมันจบไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว ถ้าเขาออกมาพูดพาดพิงอีก ผมจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูด เพราะเขากล่าวหาผมเหมือนกันว่าผมเสพยา แล้วผมมีหลักฐานมากพอที่จะให้ทุกคนรู้ว่าการพูดครั้งนี้มีหลักฐาน
จบเถอะ?
เพิร์ช : หนูไม่ได้จะว่าอะไรเขาเลยนะ เรื่องเขาเข้าใจผิดก็อีกเรื่องนึง แต่อยากให้กระจ่างว่าหนูไม่ได้เป็นขโมยจริงๆ หนูมาแสดงหลักฐานในส่วนของหนู และมีพยานของหนู
เต๋า : ให้ลบคลิปจะได้แยกย้ายกันไป
เพิร์ช : หนูไม่เคยพูดเลยว่าร้านสักเขาเสพยา ในไลฟ์มีหลักฐานว่าหนูพูดเหรอ หนูพูดมั้ยคะ
นีโอ : เพิร์ชอยู่บ้านดำ 6 เดือน ออกจากบ้านดำก็ไปอยู่กับฟา ในไลฟ์สดเพิร์ธพูดเอง
เรื่องนี้ออกนอกเรื่อง เขาถามว่าลบคลิปให้เขาได้มั้ย?
นีโอ : ลบได้ครับ
จบๆ กันไปเนอะ เคลียร์มั้ย?
เต๋า : เพิร์ชจบเหอะ เชื่อพี่เต๋า
เงินก็คืนไปแล้ว ฝั่งโน้นก็จะลบคลิปให้ ตอนนี้ถูกพิสูจน์ว่าไม่ได้ขโมย เงินคืนไปแล้ว?
นีโอ : ก็โอเคครับ