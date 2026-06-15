นักร้องสาวคู่กรณี “ฟารีดา” แหกแรง พูดความจริงหรือยัง? ลั่นรอดูจุดจบคนแบบมึง วันนี้ได้เห็นแล้ว!

นักร้องสาวคู่กรณี “ฟารีดา” โฟนอินโต้ต่อยหน้าอีกฝ่าย ซัดแรงพูดความจริงหรืออยัง? ลั่นเคยประการอดูคนแบบมึงชีวิตจะไปจบตรงไหน วันนี้ได้เห็นแล้ว ฟารีดาสาบานให้ตาย ไม่เคยพาดพิงแม่นักร้องสาว วันนี้ขอจบ ไม่ชอบกันก็อย่ายุ่งกันอีก
คู่กรณีโผล่เคลียร์ หลังถูก “ฟารีดา”พาดพิงในรายการโหนกระแสรอบก่อน ซึ่งฟารีดาอ้างถูกอีกฝ่ายต่อยหน้า จนร้องขอให้ “ติณติณ นิวคันทรี่” พาไปเก็บของ และเกิดเรื่องราวมีซัมติงกันจนท้อง ล่าสุดวันนี้ (15 มิ.ย.) สาวคู่กรณี ซึ่งเป็นนักร้องเคยอยู่วงเดียวกับฟารีดา ได้โฟนอินโต้ในรายการ ที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นพิธีกร ฟาดประโยคเด็ด พูดความจริงหรือยัง?
วันนั้นที่คุณบอกคุณโดนต่อยมา คุณเลยชวนติณไป?
ฟารีดา : หนูโดนคนที่บ้านต่อย ไม่ได้โดนคู่กรณีต่อยค่ะ
วันนั้นคุณบอกคนที่ทำงานเก่าต่อย คนนั้นชื่อมะตูม เขาติดต่อเข้ามาว่าเขาอยากจะพูดว่าเขาไม่ได้ต่อย วันนั้นน้องพูดในรายการ?
ฟารีดา : แต่เขาหาเรื่องหนูจริงๆ
ทนายพัฒน์ : เขาต่อยหนูมั้ย
ฟารีดา : เขาจะตบหนู แต่มีคนห้ามไว้
ทำหรือไม่ทำ แล้วมะตูมจะพูดอะไร มะตูมบอกไม่ได้ต่อย แต่วันนั้นน้องบอกว่าต่อย?
ฟารีดา : ให้หนูพูดความจริง
ตกลงที่หนูพูดมาทั้งหมดไม่มีเรื่องจริงเลยเหรอลูก สองคนนี้ให้เขาปิดอะไรไว้หรือเปล่า เขาต้องหันไปถามคุณตลอดเลย?
เต๋า ลาดปลาเค้า : ไม่ครับ ฟาพูดไปเลย มีอะไรก็พูดไปเลย
ฟารีดา : วันนั้นทะเลาะกันจริงๆ แล้วเขาจะทำร้ายร่างกายหนูจริงๆ แต่มีคนห้าม แค่มีปากเสียงกันค่ะ วันนั้นหนูเมามากๆ เมาถึงขั้นไม่มีสติด้วย ถ้าหนูโดน หนูอาจไม่มีแรงสู้เขา แต่วันนั้นมีคนห้าม ก็โชคดีมาก หนูไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้ว มันจบไปแล้ว
เขาติดต่อมาว่าเขาอยากพูด ตกลงต่อยหรือไม่ต่อย?
ฟารีดา : ไม่ต่อยค่ะ
แต่วันนั้นคุณบอกว่าต่อยนะ?
ฟารีดา : ไม่ต่อยค่ะ
อยากบอกอะไรเขามั้ย เขาดูอยู่?
ฟารีดา : ปัญหาหนูกับเขาจบไปแล้ว ไม่อยากให้ขุดคุ้ยหรือด่ากันอีก หนูเห็นทุกอย่างในเฟซฯ พี่ด่าหนูในเฟซฯ หนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้ว ตอนนี้หนูปลงกับเรื่องพี่ไปแล้ว หนูไม่อยากมีอะไรติดค้างคาใจอะไรกับใครสักคน เพราะชีวิตหนูตอนนี้มันหนักมากพอแล้ว หนักจนหนูทำงานไม่ได้เลยตอนนี้
อันนี้หนักจริง หนูก็ไม่น่าแบกตั้งแต่แรก พี่บอกเลย?
ฟารีดา : อยากให้จบกันและไม่ต้องพูดถึงกันอีก หนูเห็นรูปที่พี่เอาเท้ายันหน้าหนูในทีวี หนูเห็น อยากให้จบจริงๆ ไม่ใช่เอาหนูมาแซะในเฟซฯ หนูขอแค่นี้เลย หนูจบเพราะไม่ได้อะไรถึงพี่แล้ว
ต่อสายหาเลย อะไรก็ตามแต่ที่พูดในรายการ อีกฝั่งเขาพร้อมพูด หนูอ้างอิงถึงใครเขาก็พร้อมเปิด ก็ต้องให้โอกาสเขาเหมือนกัน?
ฟารีดา : หนูก็อยากพูดความจริง 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน หนูไม่อยากกั๊กอะไรแล้ว
“มะตูม” เป็นใครจากไหน?
มะตูม : หนูเป็นนักร้องเคยอยู่วงเดียวกับเขาค่ะ เป็นนักร้องในวงเหมือนกัน เหตุคือเขาโพสต์ด่าหนูในเฟซฯ ก่อนนะคะ หนูพยายามติดต่อเขาไปและเคลียร์ว่าทำไมต้องโพสต์ด่า เพราะหนูโตกว่าเขา เขาก็ไม่รับโทรศัพท์ หนูเลยโอเค ในเมื่อโพสต์ด่า โพสต์แขวน มีคนด่าหนูทั้งที่ไม่ได้รู้จักหนู หนูเลยโพสต์ด่ากลับ พอหนูโพสต์ด่าไปเรื่อยๆ เขาเลยไปแจ้งความว่าทำร้ายร่างกายหรือลงบันทึกประจำวันอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วคืนนั้นเราต้องไปร่วมงานกันเหมือนเดิม หนูทำงานจนเลิก ตีสองครึ่งได้เคลียร์กัน แต่บอกเลยว่าวันนั้นไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายหรือหนูจะทำเขา ไม่มีนะคะ ที่เขาบอกว่ามีคนมาห้ามไว้ ตรงนั้นเป็นช่วงที่วงลงแล้ว แล้ววงมี 10 คน คนก็มานั่งตรงนั้นตอนเลิก ไม่มีการห้ามหรืออะไร เพียงแต่หนูยืนชี้หน้าด่าเขา ว่ามึงทำแบบนี้ มึงสมควรเหรอ มีปากเสียงจริง ที่เขาบอกเขาเมามาก เขาไม่ได้เมานะคะ เพราะเขาไม่ได้กินเหล้าอยู่แล้ว ทุกครั้งที่กินเหล้าจะเป็นหนูที่กินแทนเขา วันนั้นเขาไม่ได้เมาค่ะ
ฟารีดา : วันนั้นหนูเมาค่ะ หนูยืนยัน หนูรู้ตัวเอง
กินเหล้าเข้าไปเหรอ?
ฟารีดา : ไม่รู้คืออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นชิงช้า
มะตูม : แล้วแต่เขาเลยค่ะ
ฟารีดา : หนูอยากให้จบคือไม่รู้จะออกมาพูดอะไรกันตอนนี้ หนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้วจริงๆ
มะตูม : แล้วมีโพสต์นึงที่เขาแชร์โพสต์ แล้วบอกว่าโดนครูชื่อย่อแน่งน้อยขังในห้องสมุด ห้องสอบอะไรสักอย่าง แน่งน้อยคือชื่อแม่หนูนะคะ แล้วแม่หนูก็เป็นครูจริงๆ แต่ไม่ได้เป็นครูโรงเรียนที่เขาเรียนนะคะ สิ่งที่หนูไม่พอใจคือเขาเริ่มลากคนในครอบครัวของหนูไปโพสต์อย่างสนุกปาก มันไม่สมควร แล้วที่เขาบอกว่าหนูโพสต์ด่าเขา ชีวิตหนูมีอะไรทำอีกตั้งเยอะแยะ ลูกหนู 2 คน หนูไม่เอาเวลามาเสียกับเขาหรอกค่ะ หนูไม่เคยโพสต์ด่าเขาเลย ขนาดหลังมีปัญหากันรอบนั้น เขาก็โพสต์แขวะหนูมาตลอด หนูก็ปล่อยผ่านมาตลอด เพราะรู้สึกว่าคนๆ นี้ป่วยค่ะ จนครั้งสุดท้ายที่หนูไม่ไหวคือเขาเริ่มเอาชื่อคนในครอบครัวหนูไปด่าสนุกปาก ไปแขวะสนุกปากเขาค่ะ
ฟารีดา : หนูไม่รู้เลยว่าแม่พี่ชื่อแน่งน้อย เพราะตอนนั้นหนูอยู่ประถม แล้วมีครูชื่อนี้จริงๆ แต่เขาเกษียณไปแล้ว หนูไม่ได้เอ่ยถึงแม่เขาจริงๆ เขาเกษียณไปแล้ว คุยกับย่าหนูได้ ย่าหนูยังคุยกับครูคนนี้อยู่
มะตูม : เอาง่ายๆ ถ้าในรถหนูมีกล้องวงจรปิด หรือหูหนูมีกล้อง หนูสามารถเอาหลักฐานมาได้หมดเลย เรื่องที่เขาพูดมาแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ความจริงเลยสักเรื่องนะคะ ขออนุพาดพิง นักร้อง ฟ. ที่เป็นพี่ชาย เขาบอกหนูว่าเขาสนิทกับคนนี้เป็นเพื่อนกันกับคนนี้ คือเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใครจะเหนือกว่าเขาไม่ได้ค่ะ เขาจะเหนือกว่าคนนั้นคนนี้ หนูเข้าใจทุกการที่เขาทำนะคะ
ฟารีดา : พี่รู้ได้ไงว่าหนูพูดถึงแม่ หนูยังไม่รู้เลยว่าชื่อแม่พี่ชื่อไร
มะตูม : ไม่รู้สิฟา ฟาทำไรรู้อยู่แก่ใจดี
ฟารีดา : หนูสาบานให้หนูตายเลย หนูไม่รู้จริงๆ
มะตูม : โอเค ถ้าไม่โพสต์ก็ไม่เป็นไร พี่ขอโทษด้วยแล้วกัน อาจเป็นความเข้าใจผิด
ฟารีดา : หนูก็เพิ่งรู้ในรายการนี่แหละว่าแม่พี่ชื่อแน่งน้อย แต่ยืนยันว่ามีครูชื่อนี้จริงๆ ย่าหนูยังคุยกับครูคนนี้เหมือนกัน แต่เขาเกษียณไปแล้ว
มะตูม : อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าพี่เข้าใจผิดไปเองก็ขอโทษด้วย แต่วันนั้น มันไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรนะคะ วันนั้นหนูได้ยินฝั่งนักร้องชายที่เขาอ้างเป็นพ่อของลูกเขา เขาได้ส่งคลิปหน้าบวมไปโดนต่อย หนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปเดียวกับที่เขาส่งให้คนในวงว่าเขาแก้กาวติดขนตาหรือเปล่า เพราะเขาก็มีคลิปหน้าบวมส่งมาให้ที่วงเหมือนกันค่ะ
วันนี้เขาบอกว่าเขามาเพราะอยากพูดความจริงทั้งหมด?
มะตูม : พูดหรือยังความจริง
ฟารีดา : พูดแล้ว แต่ไม่รู้พี่จะเชื่อไม่เชื่อ แต่หนูคุยกับทีมหนูแล้วว่าวันนี้หนูจะพูดความจริง
มะตูม : ยังไม่เห็นสักอย่าง โอเคค่ะ อันนี้คงเป็นความจริงของน้องเขาค่ะ
ทีมบอกใจเย็นๆ?
เพิร์ช : หนูก็เพิ่งรู้ (หัวเราะ)
มะตูม : วันนั้นที่ทะเลาะกัน หนูได้บอกเขานะคะ หนูก็สอนเขานะ หนูมองเขาเป็นน้องคนนึง ตอนเขามาวงแรกๆ หนูเป็นห่วงเขามาก เขาเด็กและยังใหม่กับวงการนักร้องกลางคืน หนูไปรับไปส่งเขาเลยนะคะ แล้วดูสิ่งที่เขาโพสต์ด่าหนู วันนั้นวันสุดท้ายหนูพูดกับเขาว่ากูอยากรอดูชีวิตมึงดิว่าหลังจากนี้ชีวิตมึงจะไปจบที่ตรงไหน คนแบบมึง แล้ววันนี้หนูก็ได้เห็นแล้วค่ะ ว่าเขาไม่เลิกสักที
ตอนนี้จบแล้วนะ?
มะตูม : ค่ะ หนูจบกับเขา ต้องบอกเขาว่าจบกับหนูมั้ย
ฟารีดา : จบค่ะหนูจบตั้งนานแล้วค่ะ ถ้าไม่ชอบกันก็อย่ายุ่งกันเลยดีกว่า ไม่อยากมีปัญหากับใครแล้ว อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ