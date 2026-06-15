“ฟารีดา” จนมุมโหนกระแส “โฟล์ค - ฟอร์ม ไมค์ทองคำ” สวนกลับปมกุเรื่องท้อง “กรรชัย” สั่งสอน “อย่าพูดไปเรื่อย”

“ฟารีดา” จนมุมโหนกระแส “โฟล์ค -ฟอร์ม ไมค์ทองคำ” สวนกลับปมใช้ที่ตรวจครรภ์เดียวอ้างท้องหลายคน จน “กรรชัย” สอนอย่าพูดไปเรื่อย เจ้าตัวรับผิดคิดน้อย-นิสัยแย่ ด้านนักร้องดังสงวนสิทธิ์จ่อฟ้องให้เป็นบทเรียน
หลังมีการแฉ “ฟารีดา” ไม่ได้ส่งที่ตรวจครรภ์ให้แค่ “ติณติณ นิวคันทรี่” แต่ส่งไปอ้างกับแฟนคลับ “โฟล์ค ไมค์ทองคำ” ว่าท้องกับนักร้องดัง แถมเป็นที่ตรวจครรภ์อันเดียวกัน ทำโซเชียลระอุ “โฟล์ค ไมค์ทองคำ” และพี่ชาย “ฟอร์ม ไมค์ทองคำ” ออกมาโต้กลับเดือด ฟาดยับมีลิสต์รายช่อพ่อเด็กกี่คนกันแน่
ล่าสุดฟารีดาได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแส วันที่ 15 มิ.ย. ด้าน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรดำเนินรายการ ได้โฟนอินสัมภาษณ์ “โฟล์ค-ฟอร์ม” ถึงเรื่องนี้ต่อหน้าฟารีดาเพื่อให้เคลียร์ให้จบ โฟล์ค-ฟอร์ม ยืนยันว่าสาวที่ฟารีดาส่งที่ตรวจครรภ์ให้ ไม่ใช่ซาแซงเหมือนที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง แต่เป็นอดีตทีมงานเวิร์คพ้อยท์
อยู่ในสายกับ “โฟล์ค ไมค์ทองคำ” รู้จักฟารีดามั้ย?
โฟล์ค : รู้จักครับ รู้จักในรายการ เคยเจอพี่เขามาถ่ายรายการครับ คราวนี้เหมือนฟอลฯ ไอจีกันครับ
มีซาแซงมาวุ่นวายกับโฟล์คมั้ย?
โฟล์ค : (หัวเราะ) ไม่มีเลยครับ
หรือมีแฟนคลับมายุ่งหรือชอบเรามากมั้ย?
โฟล์ค : มีครับ แต่ว่าอย่างผมจะไม่ค่อยมีมาก เพราะผมหน้าตาไม่ได้ดีมาก เรื่องซาแซงอยากให้ตัดออกไปเลยครับ
ตอนมีข่าวว่าโฟล์คทำเขาท้อง ตกใจมั้ย?
โฟล์ค : ตกใจครับ ผมงงครับ เพราะผมไม่เคยยุ่งอะไรกับใครเลยในวงการ ถ้าเป็นเรื่องงานผมแยกแยะมาก แล้วก็ไม่หลงตามใครครับ
กับพี่ฟอร์มล่ะ?
โฟล์ค : โห คนนั้นเป็นคนเตือนโฟล์คเลยครับ ไม่ว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องอะไร
เขาเคยเตือนเรื่องฟารีดามั้ย?
โฟล์ค : เคยครับ เขาบอกพี่ฟารีดา มีผู้ใหญ่หลายคนที่เขาทักไปหา แต่ทักไปคุยอยากเข้าหา ผมได้รับฟังมาแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้คุยอะไรลึกซึ้งเลยไม่ได้ปฏิเสธการตอบหรือว่าการคุยครับ
มีอะไรอยากคุยกับเขาหน่อยมั้ย?
โฟล์ค : ไม่รู้ครับ พอพี่ฟารีดาบอกว่าเหมือนเป็นการขิง หมั่นไส้ ผมก็ไม่รู้นะ แต่หลายๆ อย่างที่ผมได้ยินมา ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ แต่หลายคนบอกว่าพี่ฟารีดาชอบผม ซื้อของซื้ออะไร ผมอยากให้เขาพูดความจริงครับ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไง จะบอกว่าหมั่นไส้ก็คงไม่ได้ครับ เพราะเอาชื่อผมไปอยู่ในภาพนั้น ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนโตแล้วจะสามารถเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดมั่วซั่ว มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับ มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับ
อยากพูดอะไรกับเขามั้ย?
ฟารีดา : อันดับแรกที่บอกว่าทักไปหาผู้ใหญ่หลายๆ คน ไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้หนูเป็นคนที่โฟกัสงานมาก แล้วไม่ค่อยคุยกับใครด้วย กลับมาบ้านก็เล่นแต่เกม เลี้ยงแมว ที่บอกว่าคุยกับผู้ใหญ่ หนูไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวด้วยซ้ำ อันนี้คือความจริงค่ะ หนูไม่รู้ว่าน้องได้ยินมาจากใคร แต่หนูพูดยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหนูไม่มีความคิดแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเหตุการณ์นี้หนูก็พลาดเองค่ะ ไม่ได้มีเจตนาจะใส่ร้ายใคร หรือทำให้ใครเสียหาย มันเป็นความผิดหนูล้วนๆ ที่หนูคิดน้อยไปเอง ด้วยนิสัยส่วนตัวที่หนูคุมอารมณ์ตัวเองยากด้วย อันนี้ก็ต้องขอโทษทุกๆ ฝ่ายด้วยค่ะ
โฟล์คมีผลกระทบอะไรมั้ย?
โฟล์ค : เอาจริงๆ ในกระแสโซเชียล ผมอยากให้ทางคนที่เข้ามาเสพข่าว ไตร่ตรองก่อน ไม่ใช่ว่าจะสามารถปรักปรำได้เลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงๆ ผมเข้าใจนะว่าคนภายนอกอาจมองได้หมดทุกทาง อาจมองว่าผมมีอะไรกับเขาแล้ว หรือมีการกิ๊กกัน แต่ผมอยากให้รอฟังความจริงก่อนตัดสิน เพราะเอาจริงๆ สภาพจิตใจผม พอปัญหาเกิดแบบนี้ ผมก็ไม่ได้เป็นคนทำ ผมไม่ใช่คนผิด พอมีคนพูดถึงเยอะๆ แล้วผมไปอ่าน บางทีผมก็รู้สึกมันเยอะไปครับ
คนที่ฟารีดาส่งไปบอกว่าเขาท้อง รู้จักมั้ย?
โฟล์ค : รู้จักครับ พี่คนนี้เขาเป็นพนักงานในบริษัทเวิร์คพ้อยท์ด้วย แต่ตอนนี้เขาออกจากเวิร์คพ้อยท์เพื่อทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เขามีความฝันที่อยากจะเป็น แต่ว่าคนมีชื่อเสียงเหมือนกัน เขาก็ออกมาทำ เขาเคยมางานวันเกิด เจอหน้ากันหลายๆ ครั้ง พี่เขาก็เป็นคนดี สำหรับผมเขาไม่ใช่ซาแซง เหมือนเขาชอบพี่ฟอร์มครับ เขามีขอบเขตของเขา เขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่เคยทักส่วนตัวไปหาโฟล์คเองเลยครับ
แต่ส่วนตัวเรารู้จักเขา และไม่ใช่ซาแซงนะ?
โฟล์ค : ไม่ใช่ครับ
เขาเคยขิงอะไรฟารีดามั้ย?
โฟล์ค : ผมไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะครับ แต่งานวันเกิดเขาก็ไปด้วยกันครับ
ทำไมต้องบอกว่าท้องกับโฟล์ค ไม่เข้าใจ คนนั้นเขาไม่ได้ชอบโฟล์คนี่หว่า?
โฟล์ค : เอาจริงๆ นะ ผมไม่ได้อยากปรักปรำว่าเป็นความจริงนะ แต่ไม่ว่าพี่ชายผมเอง แฟนพี่ชายผมเอง คนโตนะ เขาก็เหมือนพยายาม...อย่างคนมาฟ้อง เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาพยายามช่วยพี่ฟาจีบโฟล์ค เขาเพิ่งส่งแชตมาให้โฟล์คเมื่อคืนนี้ครับ เหมือนกับพี่ไม่รู้เรื่อง เพราะพี่ฟาชอบโฟล์ค เลยช่วยพี่ฟาจีบโฟล์คให้
เดี๋ยวๆ เอาใหม่ คนที่ฟาส่งไลน์ไปหา เขาพยายามช่วยฟาจีบโฟล์คเหรอ?
โฟล์ค : เขาบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ช่วยฟามันจีบเราไปด้วย เพราะฟาบอกว่ามันชอบโฟล์คมาก ชอบมาตลอด นี่เขาส่งให้นะ แต่ผมไม่อยากปรักปรำ เพราะผมไม่รู้ความรู้สึกพี่ฟาจริงๆ ไม่ได้บอกว่าพี่ฟาจะชอบผม แต่หลายๆ คน หรือพี่ชายผมเองก็เคยโทรมา ทักมา หรือเจอกันเขาก็จะแซวเรื่องพี่ฟารีดาครับ
ฟารีดา : หนูพูดความจริงได้ใช่มั้ย
หนู แสดงว่าที่ผ่านมาหนูพูดโกหกหมดเลยเหรอ?
ฟารีดา : ไม่ๆ หนูอยากพูดในมุมของหนูบ้าง คนนั้นเหมือนจะเข้าหาพี่ฟอร์มเหมือนกันด้วย
มันก็ไม่ใช่เรื่องนี้ เขาจะชอบก็เรื่องของเขา ทางโฟล์คก็บอกอยู่แล้วว่าคนนั้นชอบฟอร์ม เขาไม่ได้ชอบโฟล์ค?
โฟล์ค : ใช่ครับ เขาไม่ได้ชอบโฟล์ค
แต่ประเด็นคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนนั้นชอบฟอร์ม ไม่ได้ชอบโฟล์ค แล้วคุณจะส่งไปว่าคุณท้องกับโฟล์ค คุณจะไปขิงเขาเพื่ออะไร จะไปขิงเขาทำไมในเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้ชอบโฟล์ค ถ้าคุณจะขิง คุณต้องบอกว่าคุณท้องกับฟอร์มสิ?
ฟารีดา : ที่หนูหมั่นไส้เขา เป็นเพราะเขาขิงหนูเรื่องหน้าที่การงานด้วยค่ะ
ไม่ใช่ ฟังใหม่ การที่หนูหมั่นไส้คนๆ นึง หนูต้องขิงว่าท้องกับคนที่เขาชอบคือฟอร์ม หนูจะไปขิงว่าท้องกับน้องคนที่มึงชอบนะ ไปขิงทำไม เขาจะกรี๊ด ไม่ไหวก็คงไม่ใช่ แต่ถ้าเขาบอกว่าท้องกับฟอร์มนะ อันนี้เขาอาจจะกรี๊ดถามว่าจริงเหรอวะ แล้วแบบนี้จะขิงอะไร?
ฟารีดา : หนูแค่อยากให้เขาหยุดทับถมหนูด้วย หลายๆ อย่าง หน้าที่การงาน หนูพูดจากใจ
ถอนหายใจเยอะมากเลย?
ฟารีดา : ก็อยากจะขอโทษน้องด้วย ที่ทำไปแบบนั้น เป็นความคิดน้อยของพี่เอง ก็ต้องขอโทษจริงๆ ค่ะ แค่ตอนนั้นหนูแค่โดนเขาขิงเฉยๆ มันคือความจริง
หนูรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบโฟล์ค หนูรู้อยู่แก่ใจ แล้วหนูจะไปขิงว่าท้องกับโฟล์ค แล้วเขาจะเจ็บปวดตรงไหนเหรอ?
ทนายพัฒน์ : มันไม่สมเหตุสมผลครับ
เอาตรงๆ พี่ขอโทษนะลูก อย่าโกรธกันนะ ขอโทษนะ (ยกมือไหว้) พี่ว่าหนูเป็นคนพูดอะไรไปเรื่อย นิสัยหนูเป็นคนแบบนั้น หนูต้องกลับไปแก้นิสัยหนูนะลูก?
ฟารีดา : ค่ะ หนูจะกลับไปปรับปรุงนิสัยหนูเอง
หนูพูดไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่พูดออกไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน หนูอาจคิดว่าหนูพูดได้ บางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงไงลูก กูอยากโชว์ กูอยากพราว หนูเป็นแบบนี้รู้มั้ยลูก?
ฟารีดา : ค่ะ หนูทราบ
มันก็ไม่ได้ผิดนะลูก ไม่ผิดที่จะรู้สึกแบบนั้น แต่ผิดตรงที่หนูไปลากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมามีส่วนเกี่ยวข้อง มันเลยพังเป็นโดมิโน่ไปหมดเลย?
ฟารีดา : จริงๆ หนูผิดเอง ก็ถูกที่พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้ หนูผิดเอง หนูอยากขอโทษทุกคนจริงๆ ตอนนี้ไม่มีคำพูดไหนแล้ว วันนี้หนูออกมาพูดความจริงทุกอย่างด้วย
อาจเป็นความจริงในมุมของหนู แต่อาจไม่ใช่ความจริงในมุมคนอื่นที่เขาฟังแล้วข้อเท็จจริงก็อย่างที่คนอื่นฟัง แม้แต่เต๋าก็คงค้านอยู่ในใจเหมือนกัน ถูกมั้ย?
เต๋า : ครับ
ฟารีดา : เจตนาหนูมีแค่นี้จริงๆ พี่
เขาพยายามบอกว่าส่งไปขิง แต่พวกพี่มองว่าไม่ใช่การขิง แต่การส่งให้คนๆ นี้รู้ว่าท้องกับโฟล์คแล้วนะเว้ย หนูชอบเขาแล้วหนูท้องกับเขาแล้วนะเว้ย พี่เป็นไงล่ะ มันเป็นการพูดไปเรื่อย?
ฟารีดา : ค่ะ
วันก่อนมีคนมาหาพี่ที่สตูฯ แล้วเป็นคนที่หนูเคยทำงานกับเขา เขาเล่าเรื่องหนูให้ฟังหลากหลายเรื่องมาก รวมถึงเรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่มีแค่นี้?
ฟารีดา : หนูรู้จักเขาค่ะ หนูจะตอบความจริงตรงนี้เลย เขาพูดอะไรกับพี่บ้าง หนูจะได้ตอบ
หนูเคยอ้างเรื่องท้องกับคนอื่นอีกมั้ย นอกจาก 2 คนนี้ ก่อนหน้าที่หนูจะท้องจริงๆ?
ฟารีดา : ไม่เคยค่ะ
ถ้าเขามีหลักฐานมาเปิดหนูซวยนะ?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ หนูไม่เคยพูด
นี่เป็นสิ่งที่หนูตอบ วันนี้หนูอาจต้องกลับไปทบทวนเยอะๆ นะสำคัญนะ?
ฟารีดา : หนูผิดเองที่คิดน้อยไป หนูขอโทษทุกคนจริงๆ นะคะ (ยกมือไหว้)
โฟล์คเรื่องนี้จะเอายังไง?
โฟล์ค : ผมไม่รู้เหมือนกัน จริงๆ คือผมอยากให้พี่เขาขอโทษจริงๆ ครับ เอาจริงๆ นะพี่ ตั้งแต่ข่าวออกมา มีน้องผู้ชายทักมา เป็นนักร้องเหมือนกัน เหมือนเขาก็เคยโดนพี่ฟาทักหาเหมือนกัน ผมเลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าพี่เขาจะทำแบบนี้ต่อหรือยังไงหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ แต่ถ้าอยากให้เป็นบทเรียน ผมก็อยากจะดำเนินคดีหรือฟ้องจริงๆ ครับ
โฟล์คอยากฟ้อง?
โฟล์ค : ใช่ครับ เอาจริงๆ พี่ชายผมก็โมโหเหมือนกัน ครอบครัวผมก็รู้สึกไม่ดีครับ
เอาไง?
ฟารีดา : อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของน้องเขาด้วย แต่ว่าหนูขอโทษด้วยความจริงใจไปแล้ว หลายรอบ หนูอยากขอโทษอีกรอบจริงๆ แต่เรื่องทักผู้ชายอีกคนไปนี่ หนูไม่เคยทัก
เขาบอกหนูทักเก่งนะ?
โฟล์ค : เมื่อคืนมีน้องส่งมาให้ครับ ว่าทักน้องชวนไปร้องเพลงเหมือนกัน แต่เอาจริงๆ สำหรับพี่ฟารีดา ผมไม่ได้รู้สึกโกรธเคือง ผมรู้สึกว่าเขาอาจไม่มีสติหรือเปล่า หรือยังไง เรื่องที่ออกมาที่มันเฟกมากๆ มันไม่ใช่ความจริงเลย ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับพี่ฟารีดา ไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน แต่อันนี้เหมือนเขาไม่มีสติในการทำครับ
เขาฟ้องได้มั้ย?
ทนายพัฒน์ : ฟ้องได้ครับ ใกล้เคียงที่สุดในคดีอาญา น่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาท ส่งข้อความดังกล่าวน่าจะทำให้เกิดความเสียหาย น่าจะผิดมาตรา 326 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทางแพ่งโฟล์คสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เหมือนกัน เป็นเรื่องของละเมิดครับ
พี่ฟอร์มว่าไง?
โฟล์ค : เขาก็โกรธครับ
ฟารีดา : ช่วงที่ชวนไปร้องเพลง คือเป็นช่วงที่หนูกำลังอยู่วงดนตรีเก่าค่ะ เขาหานักร้องชาย เจตนาแค่ทักไปแค่นั้นเลย ไม่ได้คิดอะไรมาก ไม่ได้คิดจะจีบหรืออะไรเลย แค่หานักร้องมาแทนเสริมในวงเฉยๆ ค่ะ แต่ตอนนี้หนูไม่ได้อยู่ทีมนั้นแล้ว
ต่อสายหา “ฟอร์ม” เห็นน้องบอกว่าโกรธมาก?
ฟอร์ม : ตอนแรกโกรธมากเลยครับ แต่ตั้งแต่น้องฟารีดาเขาโพสต์ขอโทษอะไรไป ผมก็รู้สึกว่าเย็นลงขึ้นเยอะนะครับ
น้องวนกลับไปหาคนที่เปิดเผยข้อมูล เขาบอกเป็นซาแซง คุณรู้จักเขาใช่มั้ย?
ฟอร์ม : ผมรู้จักครับ มุมซาแซงหรือไม่ใช่ซาแซงเป็นมุมที่พวกผมพิจารณา ผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฟารีดาเลย ผมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดที่น้องที่เขากล่าวอ้างเป็นซาแซงมาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัว เพราะเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นครับ
น้องเขาบอกว่าส่งไปเพื่อขิงเท่านั้น มองว่ายังไง?
ฟอร์ม : ผมว่าขิงเรื่องอื่นที่สร้างสรรค์ได้เยอะกว่านี้ครับ ผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่สมควรเอามาพูดเล่นพูดล้อกันครับ ถ้าวันนึงแชตหลุดมีปัญหากับน้องชายผมด้วย มีปัญหากับครอบครัวด้วย ผมก็มองว่าผมสั่งสอนน้องผมมาดี ไม่อยากให้ไปทำเรื่องแบบนั้นครับ
เรื่องนี้น้องเขาอยากฟ้อง?
ฟอร์ม : ก็เป็นสิทธิ์ของน้องครับ เพราะน้องเขาเป็นผู้เสียหายครับ
คนถูกกล่าวหาเป็นซาแซงเขาติดต่อมาหรือยัง?
ฟอร์ม : ก็คุยกันครับ ก็ขอบคุณเขาที่เขากล้าที่จะมาเปิดเผยข้อมูลด้วย
มีอะไรอยากพูดกับฟา?
ฟอร์ม : ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็โดนเยอะนะครับ ก็อยากให้จำครั้งนี้เป็นบทเรียนในชีวิต ต่อไปนี้จะทำอะไรอยากให้ตั้งสติ และคิดดีๆ ให้นึกถึงผลกระทบต่อตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยครับ
ฟารีดา : อยากขอโทษพี่ด้วย ที่ทำให้มีผลกระทบหลายๆ อย่าง ตอนนั้นหนูคิดน้อยจริงๆ มันเป็นนิสัยแย่ๆ ของหนูด้วย ที่ทำแล้วหนูไม่คิดเอง ก็อยากขอโทษพี่จริงๆ ค่ะ (ยกมือไหว้)
ฟอร์ม : ครับ
โฟล์คสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดี?
โฟล์ค : เดี๋ยวจะลองไตร่ตรองและปรึกษาที่บ้านอีกทีครับ
มีอะไรอยากพูดกับเขามั้ย?
โฟล์ค : ผมไม่ได้อยากจะโกรธอยากจะอะไรนะครับ แต่อยากให้พี่มีสติมากๆ ในการทำอะไรหลายๆ อย่าง ในการพูด อย่างข่าวเรื่องนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะคำพูดพี่เขาไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงแล้วในตอนนี้ครับ ก็อยากให้พี่มีสติมากๆ ครับ
ฟารีดา : ค่ะ
คิดว่าเขาส่งไปเพราะหมั่นไส้น้องที่ถูกกล่าวหาเป็นซาแซงมั้ย หรือคิดว่าเป็นเพราะอะไรในมุมคุณ?
โฟล์ค : ผมไม่รู้เลยครับ จะบอกว่าชอบผมจริงๆ ผมก็ไม่สามารถพูดได้ เราไม่สามารถรู้ใจจริงเขาได้ครับแต่ถ้าเรื่องซาแซง ผมรู้สึกว่ามันก็อาจยังไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นครับ
คิดว่าฟังไม่ขึ้น?
โฟล์ค : ใช่ครับ
ฟารีดา : ก็อยากขอโทษจากใจจริงค่ะ