“ฟารีดา” ร่ำไห้เคลียร์ดรามา สามเบรกยังไม่รู้เรื่อง จน “กรรชัย” ฟาดโกหก! เสียงอ่อยรับสาเหตุส่งที่ตรวจครรภ์อ้างท้องกับ “โฟล์ค”

“ฟารีดา” ออกโหนกระแสอีกครั้ง ร่ำไห้ขอโอกาสจากสังคม “หนุ่ม กรรชัย” ต้อนถามทำไมส่งที่ตรวจครรภ์ซ้ำกับ “ติณติณ” อ้างท้องกับ “โฟล์ค” สามเบรกยังไม่รู้เรื่อง จน “กรรชัย” ฟาดโกหกออกรายการ ขอให้พูดความจริง ก่อนฟารีดาสารภาพ ทำไปเพราะหมั่นไส้แฟนคลับ อ้างชอบขิงใส่ อยากเอาชนะ
ยังไม่จบ สำหรับกรณี “ฟารีดา”นักร้องสาว ถูกเพจ “ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ”แฉว่าส่งที่ตรวจครรภ์อันเดียวกับที่ส่งให้ “ติณติณ นิวคันทรี่” ส่งให้บุคคลหนึ่ง โดยอ้างท้องกับ นักร้อง ฟ. ต่อมา “โฟล์ค ไมค์ทองคำ”และ “ฟอร์ม ไมค์ทองคำ”พี่ชายของโฟล์คได้ออกมาจวกยับ ว่าหากติณติณไม่โดน อาจเป็นโฟล์คที่โดนเองหรือไม่ อีกทั้งโซเชียลยังขุดแหลกอีกหลายๆ ประเด็น จนฟารีดาออกมาขอโทษโฟล์ค ทำไปเพราะคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ วอนโซเชียลจบ หยุดขุดอดีต
รายการโหนกระแส วันที่ 15 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ ฟารีดาที่มาขอโอกาสอีกครั้งในรายการ โดยมาพร้อม “เพิร์ช” เพื่อนฟารีดา, “เต๋า ลาดปลาเค้า”ที่ฉะเดือด “นีโอ” เพื่อนติณติณ เหตุอีกฝ่ายพาดพิงเรื่องเพิร์ช ขโมยเงิน 1.2 หมื่น และ “ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุรพงษ์”
วันนั้นฟังติณติณมาออกรายการใช่มั้ย?
ฟารีดา : ฟังอยู่ค่ะ
ยับใช่มั้ย?
ฟารีดา : ใช่ ยับเลยค่ะ
ยับก่อนเขามาแล้ว?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
มันเป็นยังไง?
ฟารีดา : วันนั้นมันมีจุดให้โต้หลายจุด แต่วันนี้ก็เข้าใจกันแล้วค่ะ
จุดให้โต้คืออะไร?
ฟารีดา : เรื่องไทม์ไลน์ และเรื่องที่เขาพูดในบางส่วนที่ไม่ใช่เรื่องจริง
เขาบอกมีสัมพันธ์กับหนูแค่ครั้งเดียว แต่หนูบอก 3 ครั้ง เขาบอกไม่แฟร์กับเขาเหมือนกัน เราเดินขึ้นบันไดไปเคาะห้องเขาด้วย?
ฟารีดา : ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เรื่องจริงคือ?
ฟารีดา : เพื่อนเขาที่อยู่ในร้าน บอกว่าให้หนูนอนในห้องเขาไปเลย ไม่ต้องกลับบ้านเพราะมันดึกแล้ว ไม่ได้เคาะประตู ไม่ได้เดินตามขึ้นไป
เขาบอกเขาเมามาก?
ฟารีดา : วันนั้นเขายังมีสติอยู่เลยค่ะ
วันต่อมา เขาบอกก็ไม่ใช่ มีหลักฐาน หนูพูดไปเองหรือเปล่า?
ฟารีดา : ไม่ได้พูดเองค่ะ มีวันอื่นที่หนูเจอเขาด้วยค่ะ
เขาบอกเขาไม่ใช่แฟนหนู?
ฟารีดา : ก็แล้วแต่เขาพูดค่ะ เพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติกับหนู มันคนละอย่างกับสิ่งที่เขาพูดเลย
ยังยืนยันว่าเป็นแฟน?
ฟารีดา : ก็...หนูไม่อยากโต้เรื่องนี้แล้วค่ะ ตอนนี้รอตรวจดีเอ็นเออย่างเดียวค่ะ
จะไปตรวจเมื่อไหร่?
ฟารีดา : วันที่ 20 มิ.ย. ค่ะ
เพื่อความเป็นธรรมกับทางโน้นและหลายฝ่าย เรื่องอัลตร้าซาวด์มันผลของเรามั้ย?
ฟารีดา : ของหนูค่ะ ยืนยันค่ะ
มีคนบอกเป็นผลของคนโน้นคนนี้ ไปเอามาจากอินเตอร์เน็ต?
ฟารีดา : เป็นเรื่องจริงที่หนูไปรพ.จริงๆ สามารถเอาชื่อนามสกุลหนูไปถามรพ.ได้ค่ะ หนูยืนยันเลยค่ะ หนูมีหลักฐานสมุดชมพู ทั้งของรพ.และคลินิกมาเป็นหลักฐานด้วย มีใบรับรองแพทย์ด้วย
กลัวหนูจะยับกลับไปอีก อันนี้คืออะไร?
ฟารีดา : อันนี้คือคลินิกที่ไปตรวจค่ะ
ชื่อใคร?
ฟารีดา : ชื่อหนูค่ะ หนูเปลี่ยนชื่อจริง แต่ชื่อเล่นใช้ฟารีดาเหมือนเดิม
จริงๆ หนูชื่ออะไร?
ฟารีดา : ชื่อฟารีดาเป็นภาษาอังกฤษ กับชื่อปัด เป็นชื่อเล่นภาษาไทย
เป็นลูกครึ่งเหรอ?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ แต่คนไม่เชื่อ คุณแม่เป็นแขกขาว
ชื่อเล่นคือลูกปัด ชื่อจริงคือฟารีดา?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ ฟารีดาเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษ ชื่อลูกปัดเป็นชื่อเล่นภาษาไทย
ชื่อจริงชื่อเอลิซ่า?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
เป็นชื่อตั้งแต่เกิดมั้ย?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ เป็นชื่อที่หนูเปลี่ยน ชื่อตั้งแต่เกิดเป็นชื่อภาษาแขกเลย แต่ไม่ค่อยชอบ ก็เลยไปเปลี่ยน เป็นชื่อเหมือนผู้ชายมากเลย ชื่อทีมาค่ะ หนูเปลี่ยนชื่อจริงหลายรอบด้วย
ไปตรวจมา?
ฟารีดา : ค่ะ อันแรกเป็นของคลินิก
เป็นฟิล์มของคุณ?
ฟารีดา : เป็นของหนูจริงๆ ค่ะ ยืนยันเลยค่ะ
ล่าสุดที่ซ้อลง คุณเอาที่ตรวจฉี่ส่งให้อีกคน คืออะไร?
ฟารีดา : อันนี้ยืนยันเลยว่าหนูไม่ได้ส่งหาพี่ชายเขา และไม่ได้ส่งหาเจ้าตัว เพราะหนูไม่ได้เป็นอะไรกัน
แล้วคุณส่งทำไม?
ฟารีดา : อันนี้เป็นของบุคคลที่สามค่ะ คนที่ส่งในแชตเป็นผู้หญิง ไม่ใช่ทั้งพี่ชายเขาและไม่ใช่ทั้งน้องชายเขาค่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ส่งไปหานักร้องชาย ฟ. บอกฟาท้องกับเขา เป็นภาพตรวจชุดเดียวกันที่ออกโหนกระแสว่าท้องกับติณติณ ในนั้นข้อความบอกว่า ฟามีอะไรจะบอก ฟาท้อง คุณส่งให้ใคร?
ฟารีดา : เป็นบุคคลที่สาม เป็นผู้หญิง ไม่ใช่เจ้าตัวค่ะ อันนี้หนูยืนยันได้
คุณส่งไปเพื่ออะไร?
ฟารีดา : มันมีความเข้าใจผิดด้วยค่ะ จริงๆ เจตนาไม่ได้จะส่งไปบอกเขาด้วยซ้ำ เพราะหนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาตั้งแต่แรก
ทนายพัฒน์ : ให้เราตอบไปให้ชัดเจน ถ้าเราตอบไม่ชัดเจน ทัวร์ก็ลงเราอีก
หนูพยายามไม่พูดความจริง หนูบิดไปบิดมา หนูต้องพูดความจริง?
ฟารีดา : พูดออกสื่อได้ใช่มั้ยเรื่องนี้
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้สังคมเขาเกิดความสงสัย แล้วเรื่องมันจะไม่จบ พูดความจริงว่าเราส่งให้ใครเพราะอะไร
การที่มานั่งตรงนี้อีกครั้ง หนูต้องการยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นหนูต้องพูดความจริง ถ้าจะมานั่งแล้วไม่กล้าพูด บิดโน่นบิดนี่ พูดได้หรือเปล่า คนจะยิ่งด่าหนู เอาข้อเท็จจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้น หนูต้องเข้าใจอย่างนึงว่าวันนี้หนูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว?
ฟารีดา : มันก็เสียไปแล้ว พูดได้ใช่มั้ย
พูดได้ ความจริงจะปกป้องหนู?
ฟารีดา : หนูยืนยันอีกรอบว่าหนูไม่ได้ส่งให้พี่ชายและน้องชายเขา ไม่ได้ส่งให้เขาเลย
เจตนาที่ส่งคืออะไร?
ฟารีดา : มันเป็นแค่เรื่องของบุคคลที่สามค่ะ สองเซ็ตนี้เป็นผู้หญิง ไม่ใช่เจ้าตัวเลย
พี่ถามว่าส่งไปทำไม?
เพิร์ช : พี่ฟาไม่ทราบว่าเล่นกับเพื่อน เขากลัวว่าคนหาว่าเขาแต่งเรื่อง หนูถามว่าที่พี่ไปคุยเม้าธ์กับเพื่อนแบบนี้ จะตอบเขายังไง พี่ฟาก็ไม่กล้าพูดว่าคุยเล่นกับเพื่อน
จะบอกว่าคุณคุยเล่นกับเพื่อนผู้หญิง แล้วคุณส่งอันนี้ไปให้เพื่อนผู้หญิงดูว่าฉันท้องกับคนนี้ เพื่ออวดเขาว่าคุณท้องกับน้อง ฟ.หรือโฟล์ค?
ฟารีดา : ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นความเข้าใจผิดของแชตสีดำ
คือนีโอ?
ฟารีดา : ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับนีโอนะคะ
แต่แชตสีดำคือนีโอนะ?
ฟารีดา : นีโอเหรอคะ อ๋อ หนูจำได้แล้ว แต่แชตชมพู ยืนยันว่าไม่ใช่ของน้อง ฟ.
ตอนนี้น้องสับสนมากเลยนะ ขวามือคุยกับนีโอ หนูส่งให้นีโอดูบอกว่าท้องกับติณติณ อย่าเพิ่งบอกติณติณนะ ซ้ายมือที่หนูบอกว่าท้องกับนักร้อง ฟ. พี่ถึงถามว่าซ้ายมือ คืออะไร?
ฟารีดา : หนูไม่ได้มีเจตนาจะให้น้องเขาเสียหาย คือ...มันเป็นเหตุผลที่ถ้าหนูพูด หนูกลัวมันจะโยง
เต๋า : โยงก็โยง ถ้าฟาไม่พูดมันจะเหนื่อยกันหมด
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้ต้องการความชัดเจน
ฟารีดา : หนูก็อยากพูดตรงๆ หนูพูดให้เพิร์ชฟังแล้ว
ตอนนี้ทุกคนโดนด่าไปหมดแล้ว คนไม่ได้เกี่ยวข้องทุกคนโดนลากมาหมดเลย วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น หนูต้องพูดข้อเท็จจริง แล้วทุกอย่างจะปกป้องหนูเอง?
ฟารีดา : ถ้าหนูพูดไปมันจะไม่โยงกันมั่วใช่มั้ย หนูไม่อยากให้โยงกันอีกแล้ว เป็นความจริงที่ไม่มีใครเชื่อหนู (ร้องไห้)
นานๆ จะมีเหตุแบบนี้สักครั้ง แขกรับเชิญเขากังวลใจว่าพูดออกไปจะไปพาดพิงคนอื่น แต่ผมฟังแล้วเมื่อกี้ ผมถามเขาตอนพักเบรก ไม่เห็นจะพาดพิงใครเลย มันเป็นมุมของเขา เรื่องวันนี้ง่ายๆ เลย ซ้อเปาเปิดเรื่องขึ้นมา บอกว่ามีภาพสองภาพ ภาพนึงส่งให้นีโอบอกว่าท้องกับติณติณ ส่วนอีกภาพ ซ้อตั้งคำถามว่าภาพนี้เหมือนกับน้องบอกคนอื่นว่าท้องกับนักร้อง ฟ. คือโฟล์ค ไมค์ทองคำ เขาเลยตั้งคำถามว่าตกลงท้องกับใครกันแน่ เอาง่ายๆ ท้องกับใครกันแน่ เพราะคุณส่งในเวลาไล่เลี่ยกัน เมื่อกี้ถามแล้ว ซ้ายมือส่งให้ใคร ส่งทำไม เขาบอกไม่ได้ส่งให้พี่ชายโฟล์คที่ชื่อฟอร์ม เขาส่งให้ผู้หญิงคนนึง ผมถามว่าส่งให้ด้วยเจตนาอะไร ทำไมบอกว่าคุณท้องกับทางโฟล์ค คุณตอบว่า?
ฟารีดา : (ร้องไห้) มีบุคคลที่สามสั่งให้หนูทำแบบนี้
เพราะอะไร ทำไมต้องสั่งให้เราทำ แล้วบอกท้องกับโฟล์ค?
ฟารีดา : เขาบอกผู้หญิงคนนั้นเป็นเหมือนซาแซงแฟนคลับ เขาไม่อยากให้มายุ่งกับน้อง ฟ. ยุ่งกับพี่ฟอร์ม บุคคลที่สาม ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน เขาเป็นคนให้ทำ หนูไม่รู้สองคนนั้นเขามีปัญหาอะไรกัน บุคคลที่สามคนนั้นบอกหนูว่าให้ไปบอกผู้หญิงคนนี้ เพราะเป็นเหมือนซาแซง ให้หนูส่งผลตรวจไปแบบนั้น ซึ่งผู้หญิงบุคคลที่สาม เขาทราบเรื่องตั้งแต่แรกว่าหนูท้องกับพี่ติณ (ร้องไห้)
คุณจะบอกว่าคุณเองท้องกับติณติณ ขณะเดียวกัน มีผู้หญิงคนนึงขอให้ช่วยเหลือฟอร์มกับโฟล์คหน่อย เพราะมีซาแซงมายุ่งกับเขา ให้คุณไปบอกซาแซงคนนี้ว่าเราท้องกับโฟล์ค เพื่อเขาจะได้รู้ว่าโฟล์คมีเมียแล้วนะ ท้องแล้วนะ เขาจะได้ไม่มายุ่งกับโฟล์ค?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
คุณส่งให้ซาแซงคนนั้น เขาเป็นแฟนคลับโฟล์ค?
ฟารีดา : เป็นทั้งบ้านเลยค่ะ
คุณไม่คิดว่าซาแซงนี้จะเอามาเปิดให้กับทางซ้อ?
ฟารีดา : ใช่ (ร้องไห้) ตอนแรกหนูไม่กล้าพูดเพราะหนูกลัวมันจะโยงมั่ว และกลัวโดนโจมตีหนักกว่านี้ หนูเลยไม่กล้าพูดในเบรกแรก มันกลัวไปหมด
สิ่งที่หนูพูด กำลังจะบอกว่าหนูส่งผลตรวจให้ซาแซงคนนี้เพื่อให้เขาไม่ยุ่งกับโฟล์ค ได้รับการไหว้วานจากเพื่อนเป็นผู้หญิง แต่พูดไปตรงนี้ ไม่กลัวซาแซงคนนี้จะออกมาเปิดเป็นเรื่องอื่นเหรอว่ามันไม่ใช่ เขาพิสูจน์ได้นะ?
ฟารีดา : หนูไม่กลัว เพราะเป็นแฟนที่บุคคลที่สามวางไว้แล้ว
ทนายพัฒน์ : บุคคลที่สามคือใคร
ฟารีดา : หนูถึงไม่อยากพูดตอนแรก หนูอยากให้มันจบ หนูกลัวเขาสาวต่อแล้วมันไม่จบ
เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณพูดในวันนี้ ทุกอย่างจะโดนพิสูจน์ออกมาใหม่ ต้องเข้าใจตรงนี้นะ เรื่องของคุณกลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ เขาอยากจับผิดว่าสิ่งที่คุณพูดแต่ละอย่าง มีข้อเท็จจริงอะไรบ้าง พอคุณบอกว่าคุณส่งภาพนี้ให้ซาแซง ถ้าซาแซงเขาเปิดว่าไม่ใช่นะ ฉันไม่ใช่ซาแซงของบ้านนี้ด้วย จบอีกนะ?
ฟารีดา : หนูรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเข้าข้างตัวเอง หนูพูดความจริง หนูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ตอนนี้ทุกคนก็มองว่าหนูไม่โอเคไปแล้ว ตอนนี้หนูกลัวไปหมด
หนูรู้ตั้งแต่เดือนแรกใช่มั้ย แต่หนูไปโกหกติณติณว่าเพิ่งรู้?
ฟารีดา : หนูรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับ หนูเลยเลือกที่จะบอกนีโอว่าให้เก็บเป็นความลับ
หนูเคยโทษตัวเองบ้างมั้ยว่ากูไม่น่าทำแบบนี้เลย จริงๆ กูรู้ตั้งแต่แรก แต่กูมีเหตุผลไม่กล้าที่จะบอก ขอโทษติณติณด้วยนะ เคยมีความคิดแบบนี้มั้ย?
ฟารีดา : มีค่ะ
กับการที่หนูบอกคนทั้งประเทศว่าหนูยืนยันคำเดิมค่ะ จริงๆ หนูไม่เคยรู้ มันผิดเพี้ยนไปหมดนะลูก ชีวิตคนๆ นึงผิดบ้างก็ไม่แปลกนะ เพราะถ้าไม่ผิดบ้างจะไม่รู้ว่าถูกคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกในความรู้สึกของเราเอง แต่มันอาจผิดกับคนอื่นก็ได้นะลูก?
ฟารีดา : ค่ะ วันนี้หนูเลยจะพูดความจริงให้ฟัง แต่ไม่รู้ใครจะเชื่อหนูมั้ย
ไม่เป็นไร ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขา อยู่ที่หนูจะพูดความจริงยังไง แต่ต้องเป็นความจริงที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจริงๆ?
ฟารีดา : ค่ะ
ผิดบ้างก็ได้ลูก ชีวิตคนเราคงไม่ได้ถูกทุกเรื่อง วันนี้ทุกคนอยากฟังความจริงจากปากหนู?
ฟารีดา : จริงๆ รู้ตั้งแต่สองเดือนแล้ว แต่หนูเลือกบอกนีโอ เพราะรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาคงไม่รับผิดชอบ หนูเลยเลือกเก็บความลับในตอนนั้น แต่ด้วยความที่แต่ละอย่างกดดันให้หนูต้องพูดกับพี่เขาโดยตรง มันก็ล่วงเวลามา 3 เดือนกว่า ก็เลยตัดสินใจบอกพี่เขาว่ามีน้องค่ะ
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ติณติณเขาก็พังเหมือนกันนะ หนูมองไง?
ฟารีดา : หนูอยากจะขอโทษฝั่งพี่ติณทุกคน ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่พี่เขา รวมถึงตัวพี่เขา ทุกคนเลยที่อยู่ฝั่งพี่เขา อยากขอโทษที่ตอนนั้นหนูทำไปก็ยอมรับว่าขาดสติด้วยตอนนั้น (เสียงสั่นเครือ) แล้วหนูอยากขอโอกาสสังคมให้หนูได้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม ซึ่งอาจเป็นเรื่องยาก (ร้องไห้) แต่หนูอยากขอโอกาสนี้จริงๆ เพราะหนูเองก็อยากหาเงินมาดูแลตัวเอง และตัวลูกหนูด้วยค่ะ สิ่งสำคัญตอนนี้คือลูกหนูค่ะ หนูเลยอยากมาพูดความจริงวันนี้ ไม่อยากให้ทุกคนสาวต่อแล้ว หนูอยากพูดความจริงจริงๆ เพราะตอนนี้หนูใช้ชีวิตปกติไม่ได้ (ร้องไห้) หนูโดนคนตามถึงบ้านด้วย
ตามยังไง?
ฟารีดา : ก่อนหนูมาออกโหนกระแสสองวันก่อนหน้านี้ คนในบ้านหนูเล่าให้ฟังว่าหนูนอนอยู่แล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดสีดำ มาซุ่มๆ มองๆ อยู่หน้าบ้านหนู หนูเลยระแวง (ร้องไห้)
ตอนนี้กลัวไปหมด?
ทนายพัฒน์ : มีกระแสสังคมมองว่าเขาอยากได้ความจริง ทุกคนต้องการความจริงจากน้อง ถ้าน้องพูดความจริงออกมาแล้วมีเหตุมีผล น้องขอโทษทุกคนก็พร้อมให้อภัย ไม่มีใครใจดำหรอก พูดกันตรงๆ ว่าสงคมไทยไม่มีใครใจดำ แต่เราต้องพูดความจริงก่อน เพียงแต่ความจริงนั้นต้องฟังได้ สังคมจะต้องตีความกันเอง อย่างน้องบอกมีบุคคลที่สามมาบังคับให้น้องพูด เขาก็ถามต่อว่าคือใคร แต่พอน้องพูดแบบนี้ สังคมเขาก็มองแล้วว่าตกลงใครเป็นพ่อเด็ก สองคนนั้นเหมือนเป็นผู้ต้องหา เหมือนผู้กระทำความผิด
ฟารีดา : หนูก็ไม่คิดว่าคนที่เป็นซาแซงจะเอามาปล่อยด้วย หนูไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับคนในบ้านนั้นเลย
หนูรู้จักเขามั้ย?
ฟารีดา : รู้จักค่ะ เป็นพี่น้องในวงการด้วยกัน เคยเจอกันในเวิร์คพ้อยท์เฉยๆ ค่ะ
คุณไปทำงานอยู่ที่นั่น อยู่ในโมเดลลิ่งบุ้ง?
ฟารีดา : ค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ เราเหมือนถ่ายซิตคอมด้วยกัน เล่นละครเพลงด้วยก็เลยได้เจอ แต่ไม่ได้สนิทถึงขั้นมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว เป็นเพื่อนร่วมงานปกติค่ะ
เคยกิ๊กๆ กับฟอร์มมั้ย?
ฟารีดา : ไม่เคยค่ะ
โฟล์คล่ะ?
ฟารีดา : แค่มีไปงานวันเกิด แล้วซื้อไมโครโฟนให้น้องเขาเฉยๆ ค่ะ เหมือนที่น้องเขาพูด อันนี้คือเรื่องจริงค่ะ
การที่คุณส่งไปบอกซาแซงหรือคนอื่นๆ ว่าคุณท้องกับโฟล์ค ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าโฟล์คทำหนูท้อง?
ฟารีดา : หนูก็กลับมาคิดตอนที่เป็นเรื่อง หนูไม่น่าเชื่อคำพูดคนนั้นเลย บุคคลที่สามที่สั่งให้หนูทำแบบนั้น
เขาสั่งคุณทางไหน?
ฟารีดา : ในงานค่ะ
เจอหน้าแล้วเขาสั่งเหรอ?
ฟารีดา : ค่ะ
ถ้าหนูไม่พูด เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด?
ฟารีดา : หนูไม่ได้รู้ชื่อคนนั้นโดยตรง เขาเหมือนแฟนคลับในนั้นด้วย
แฟนคลับใคร?
ฟารีดา : ไม่รู้แฟนคลับใคร มันเป็นงานวันเกิดที่รวมกันหลายคน
หนูส่งให้ใคร เอาไลน์มาให้ดูหน่อย อย่าบอกว่าลบไปแล้วนะ อยากเห็น อย่าหาว่านั่งจับผิดในรายการนะ เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย?
ฟารีดา : หนูพูดความจริงได้มั้ย พอหนูรู้ว่าเป็นคนนั้น หนูก็บล็อกเขาไปหมดทุกช่องทาง และลบแชตไปแล้ว
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้ไม่ต้องตั้งเลยว่าหนูพูดความจริงได้มั้ย ตอนนี้สังคมต้องการให้หนูพูดความจริง สิ่งเดี่ยวที่จะปกป้องหนูได้คือความจริงเท่านั้น แค่นั้นเอง แล้วมันก็จะจบครับ
ฟารีดา : พอหนูรู้ว่าเป็นคนนั้นทำ หนูก็ไม่อยากเห็นแชตเขาแล้ว หนูก็ลบแชตหมดแล้วก็บล็อกทางเขาไปหมดแล้วค่ะ
เต๋า : จริงๆ จากที่คุยกันผมคิดว่าน้องน่าจะมีหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ อีกอย่างคือเขากลัวเป็นกระแสเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้ แต่ผมได้คุยกับน้องฟาแล้วว่าเราต้องแถลงตามความเป็นจริง เอาความจริงมาคุยกัน อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ตอนนี้กระแสสังคมโจมตีน้องฟา 100 เปอร์เซ็นต์ อยากให้น้องฟาพูดตามความจริงหลายๆ อย่าง แต่น้องฟาตอนนี้กลัว หวาดระแวงทุกอย่าง ผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีแชต ไม่มีหลักฐาน
ฟารีดา : หนูลบไปหมดแล้ว หนูไม่อยากเห็นการเคลื่อนไหวเขาอีกต่อไป
ถ้าถามตัวพี่เอง ขอโทษจริงๆ นะฟา พี่ไม่รู้จักน้อง ไม่มีอะไรกับน้องมาก่อนด้วย สิ่งที่น้องพูด พี่บอกตรงๆ เลยว่าพี่ไม่เชื่อ มันเชื่อไม่ได้ ตัวพี่เองนะ พี่ขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ มันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้น อยู่ดีๆ หนูจะไปบอกว่าหนูท้องกับผู้ชายคนนึง ซึ่งเป็นนักร้อง โดยไปจัดการซาแซงให้เขา โดยหนูไม่รู้จักด้วยคนสั่งเป็นใคร มันจะมีใครที่ไหนวะ ที่อยู่ดีๆ ... หนูรู้มั้ยสิ่งที่น้องทำ มันไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายจากโลกนี้นะ มันฆ่าชีวิตเขาออกจากสังคมที่เขาทำงานอยู่ เหมือนฆ่าเขาทั้งเป็น แล้วหนูจะบอกว่าหนูไม่รู้หรอกว่ามือจ้างวานฆาตกรเป็นใคร หนูส่งให้ใคร หนูยังไม่รู้เลย?
ฟารีดา : หนูรู้ว่าหนูส่งให้ใคร แต่...
ซ้อมันคุยกับคนนี้อยู่ ซ้อก็ต้องไปตามเรื่องอีกว่า เขาบอกมึงเป็นซาแซงจริงหรือเปล่า เขาลบแชตมึงจริงหรือเปล่าวะ แล้วทุกอย่างจะถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าคุณไม่พูดความจริง คุณต้องอย่าลืมนะว่าอันดับแรก คนที่เอาไปให้ซ้อมีตัวตนจริงๆ จะบอกว่าเขาเป็นซาแซง ถ้าเขาตอบว่าไม่ใช่ซาแซง?
ฟารีดา : เขาก็สามารถปกป้องตัวเองได้
เขาก็ต้องมีหลักฐานว่าเขาเป็นใคร ทำไมหนูถึงส่งให้เขา มันอาจไม่ได้มีแค่นั้น มันอาจมีไลน์อื่นๆ ที่หนูคุยกับเขาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ ต้องอย่าลืมนะ?
ฟารีดา : มันมีค่ะ
ต้องมีอยู่แล้วหนู เขาเป็นบุคคลที่หนูรู้จัก?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
แล้วเขาไม่ใช่ซาแซงด้วย?
ทนายพัฒน์ : นอกจากคนนี้หนูได้ส่งให้คนอื่นอีกกี่คน
ฟารีดา : แค่สองคนนี้ค่ะ
พี่บอกหนูแล้วกัน เขาไม่ใช่ซาแซง แต่หนูกำลังนั่งโกหกออกรายการ ซึ่งสังคมไม่โอเค พี่ไม่ได้คาดคั้นหนูนะ พี่แค่อยากให้หนูเล่าความจริง แล้วจะเป็นประโยชน์กับหนูมากกว่า ฟาเอ้ย จริงๆ พี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น พี่ไม่อยากให้ฟาโกหกอีกแล้ว ฟาสามารถพูดข้อเท็จจริงได้นะ พี่ว่าคนไทยเขาเข้าใจเราได้ ฟาอาจรู้สึกว่าเป็นความคึกคะนองของตัวฟาเอง เป็นสิ่งที่ขอโทษนะฟา มันอาจไม่ผิดด้วยซ้ำไป ถ้าวันนึงฟาบอกว่าอ๋อ ฉันมีความสัมพันธ์กับทั้งสองคน แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันท้องกับใคร ฉันเลยจำเป็นต้องโยนหินถามทาง มันก็ไม่แปลก ถ้าฟาจะพูดข้อเท็จจริง ถ้ามันเป็นเรื่องจริง แต่เท่าที่ทราบมา ฟาบอกว่าไม่ได้มีอะไรกับทางฝั่งโฟล์ค ฉะนั้นมันไม่ใช่โฟล์คแน่ๆ คำถามคือถ้าฟาไม่เคยมีอะไรกับโฟล์ค แล้วฟาจะส่งไปเพื่ออะไร?
ฟารีดา : หนูรู้ว่าคนนั้นเป็นใคร
เขาไม่ใช่ซาแซง?
ฟารีดา : เขาไม่ยอมรับตัวเองหรอก หนูใช้คำนี้ดีกว่า แต่หนูไม่อยากพูดเยอะ หนูระแวง (เสียงสั่น) หนูกลัวไปหมด ไม่รู้หนูจะโดนอะไรบ้างตอนนี้
มีอะไรจะพูดต่อ หรือให้พี่เปิดต่อไป?
ฟารีดา : อยากพูดเองมากกว่า
อาจดูพี่กดดัน หรือโหดร้าย พี่ขอโทษจริงๆ แต่มันคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนอีกคนเหมือนกัน คุณต้องเข้าใจนะ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจทำร้ายเขาได้ มันอาจทำให้คนๆ นึงหมดอาชีพไปเลย ติณติณบอกเลยว่าวันนี้มันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับมาได้ หรือแม้กระทั่งโฟล์ค หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่รู้จะมีคนอื่นๆ มาเกี่ยวพันหรือเปล่าด้วยซ้ำ อาจดูเหมือนพี่ใจร้ายนะ แต่พี่ต้องเด็ดขาดจริงๆ?
ฟารีดา : หนูเข้าใจพี่ค่ะ
พี่ต้องคืนความเป็นธรรมให้เขา เรื่องนี้หนูจะว่ายังไง?
ฟารีดา : หนูก็อยากพูด แต่มัน...
เต๋า : ถ้าฟาไม่พูด มันจะดูไม่ใช่
ทนายพัฒน์ : คนทุกคนมีทั้งผิดและถูกแหละในชีวิต ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ไม่มีใครผิดตลอดครับในชีวิตนี้
เต๋า : เป็นไงเป็นกัน ถ้าฟาไม่พูดความจริง ฟาจะดูไม่ดีมากๆ เลยนะ พี่ขอพูดตรงๆ พูดเลย ไม่ต้องกลัว
เพิร์ช : ผิดพลาดได้ แต่ขอแค่พูดความจริง
ขอถามตรงๆ เลยแล้วกัน หนูกลัวติณติณเขาไม่รับ เลยพยายามหาคนอื่นมาสวมรอยแทนหรือเปล่า?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ
แล้วหนูส่งไปทำไม?
ฟารีดา : จะอธิบายยังไงดี
อยากโชว์ว่าฉันคบคนนี้อยู่ อยากให้คนอื่นได้รู้ว่าคบกับผู้ชายคนนี้ ซึ่งเธอชอบใช่มั้ย แต่ฉันท้องกับเขาไง หรือยังไง?
ฟารีดา : จะไม่โดนด่าใช่มั้ย (หันไปถามเพิร์ช)
เพิร์ช : ตอบไปตามความจริง
สามเบรกแล้วนะลูก?
เต๋า : ถ้าฟาไม่พูด พี่อึดอัดมากเลยนะ
ฟารีดา : หนูเข้าใจพี่ มันก็...
มันยังไง หนูชอบเขา เลยต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราท้องกับเขา หรือยังไง มันอาจดูไม่ค่อยสุภาพ ขอโทษจริงๆ แต่เพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วย ไม่งั้นก็จะมีคนที่ไปเชื่อไง?
ฟารีดา : กำลังคิดคำพูดที่จะไม่โยงหาใคร
เราจะสู้ไปด้วยกัน คนดูในยูทูป 2 แสน เข้าใจแหละเราอยากเสืxก อยากรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ผมก็อยากรู้เหมือนกัน?
ฟารีดา : หนูจะพูดให้มันหมด อันดับแรกหนูต้องพูดความจริงก่อน
ใช่ๆ (ดมยาดม)?
ฟารีดา : นอกจากที่หนูเล่าไปเมื่อกี้ มันมีความที่หนูตงิดใจกับบุคคลที่หนูส่งแชตไปส่วนตัวด้วย ตงิดใจกับเขา พูดความจริงแล้วกัน หนูก็ไม่โอเคกับเขา กับนิสัยของเขาบางส่วน หนูเลยทำแบบนั้นลงไป เพื่อไม่ให้เขามายุ่งกับชีวิตหนูด้วย
คืออะไรลูก ไม่เข้าใจ?
ฟารีดา : ส่วนตัวหนูไม่โอเคกับคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้ว เพราะพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นจริงๆ (ซาแซง) แม้ส่วนตัวเขาจะพูดว่าเขาไม่ได้เป็น แต่ว่าพฤติกรรมเขามันใช่ คนอื่นเห็นก็ว่าใช่หมด คนอื่นที่ร่วมงาน หนูก็ไม่อยากให้เขามายุ่งในส่วนนี้ด้วย
ทนายพัฒน์ : คุณชอบโฟล์คเหรอครับ
ฟารีดา : ไม่ค่ะ
คุณเคยชวนเขาไปดูหนังมั้ย?
ฟารีดา : อันนี้เคยชวน แต่ชวนไปบ้านที่เขาพูด ที่เพื่อนส่งคลิปมาให้ดู ไม่เป็นความจริงค่ะ ไม่เคยชวนเขาไปบ้าน
เอางี้ดีกว่า พี่ถามแล้วหนูตอบตามคำถามพี่ได้มั้ย เอาใหม่ รีเซ็ตสมอง รีเซ็ตเครื่องใหม่หมดเลยค่ะ ตกลงว่าหนูส่งข้อความว่าหนูท้องกับโฟล์คไปให้กับทางซาแซงที่คุณอ้าง เพื่ออะไร?
ฟารีดา : หนูพูดความจริง 90 เปอร์เซ็นต์เลยแล้วกัน
ทนายพัฒน์ : ต้องการความจริง 100 เปอร์เซ็นต์
ฟารีดา : เมื่อกี้หนูพูดไปแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิงคนนั้นชอบพูดขิงหนู ขิงหนูในทุกเรื่อง
หนูอยากขิงเขาคืน?
ฟารีดา : หมั่นไส้ด้วย หนูพูดตรงๆ อันนี้ใครอยากด่าหนูก็แล้วแต่ หนูพูดความจริงแล้ว เพราะทุกคนอยากให้หนูพูด (ร้องไห้) หนูพูดความจริงเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
หนูอยากโชว์เขาแหละ เพราะเขาชอบโฟล์คกับฟอร์ม?
ฟารีดา : มันมีประเด็นอื่นที่เขาขิงหนู จนหนูรู้สึกด้อยกว่าเขา นั่นคือความจริงที่หนูพูดไปตอนแรก มันเป็นความหมั่นไส้ส่วนตัวที่รวมกับอะไรหลายๆ อย่าง เลยทำไปแบบนั้น แต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไปคุยกับเพื่อนหนูว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับหนู
แสดงว่าผู้หญิงคนที่หนูส่งไปหาเขา น่าจะชื่นชอบ ฟอร์มกับโฟล์ค หนูเลยส่งไปขิงว่าหนูท้องกับเขานะเว้ย?
ฟารีดา : มันมีเรื่องหน้าที่การงานด้วย ที่เขาชอบถ่มทับหนู
หนูต้องการโชว์ให้เห็นว่าหนูท้องกับคนที่เขาชอบ?
ฟารีดา : หนูหมั่นไส้เขาเฉยๆ ค่ะ
ฟังคำถามพี่หน่อย ถูกใช่มั้ย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ หนูหมั่นไส้เขาเฉยๆ หนูพูดตรงๆ ทุกคนอยากให้หนูพูดความจริง หนูก็พูดแล้ว ใครจะด่าหนูก็แล้วแต่ หนูพูดความจริงแล้ว (ร้องไห้) เขาชอบทับถมหนูทุกเรื่อง ทุกอย่าง
แล้วยังไง?
ฟารีดา : พูดตรงๆ ว่าหมั่นไส้
ไม่เข้าใจว่าเขาส่งให้ซ้อทำไมงี้เหรอ?
ฟารีดา : หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่พี่เข้าใจนะ เพราะอยู่ดีๆ หนูส่งมาว่าพี่หนุ่ม หนูท้องกับทนายพัฒน์นะ อีกพักนึงหนูบอกว่าหนูท้องกับเม่นนะ พี่ก็อ้าวเฮ้ย ท้องกับใครกันแน่วะ พี่ก็ต้องหาคำตอบเหมือนกัน มันไม่แปลกหรอก ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่แปลกนะที่ส่งให้ซ้อ เพราะหนูบอกว่าท้องติณติณ แต่ขณะเดียวกันเอารูปนี้ส่งให้อีกคน?
ฟารีดา : หนูรู้ตัวแต่แรกแล้วว่าหนูท้องกับพี่ติณ แต่ด้วยความหมั่นไส้คนนั้นมากๆ บวกกับมีคนมาไซโคเรื่องผู้หญิงคนนี้เยอะด้วย
ทนายพัฒน์ : ตอนที่คุณส่ง คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ส่งไปจะทำให้โฟล์คได้รับความเสียหายมั้ย
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูคิดแค่จะเอาชนะผู้หญิงคนนี้เฉยๆ แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ด้วย ไม่คิดว่าจะต้องมีเรื่องทะเลาะกัน เรื่องที่ใหญ่จนเป็นข่าวขนาดนี้ค่ะ ตอนนั้นหนูคิดน้อย หนูยังไม่ได้ทะเลาะหรือมีปัญหากับใครเลย
ทนายพัฒน์ : การท้องมันเป็นเรื่องสำคัญนะ สำคัญมากด้วย พอโฟล์คถูกบุคคลที่สามมองว่าไม่ดี โฟล์คเสียหาย
ฟารีดา : จริงๆ หนูอยากมาขอโทษเขาด้วย
ทนายพัฒน์ : พูดตรงๆ ว่าไม่ใช่เรื่องสนุก สองไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าพี่เป็นโฟล์คพี่ก็ไม่สนุกเรื่องนี้
ใช่ ซวย?
ทนายพัฒน์ : ถ้าเรื่องนี้มีการพูดกัน นินทากัน หน้าที่การงานของโฟล์คก็พัง
ฟารีดา : หนูเลยเลือกพูดความจริงดีกว่า หนูไม่อยากกั๊กอะไรไว้แล้ว
แต่ผลตรวจอันนั้นของหนูเองใช่มั้ย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตอนนี้กี่สัปดาห์?
ฟารีดา : 18 สัปดาห์แล้วค่ะ หนูสามารถตรวจโชว์ทางรายการได้ ตรวจโชว์ในนี้ได้เลย