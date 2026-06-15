กระหึ่มเมืองมรดกโลก! “แอนนา-ฮาย อาภาพร” ร่วมงาน “Ayutthaya Pride 2026” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว-ส่งต่อพลังความเท่าเทียม

ยิ่งใหญ่กระหึ่มเมืองมรดกโลก! สำหรับงาน “Ayutthaya Pride 2026” เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นแบบจัดหนักจัดเต็ม ภายใต้แนวคิด “Pride Across Time” พลิกหน้าประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่าให้เป็นรันเวย์สีรุ้งเปิดเวทีแห่งความเท่าเทียม และส่งต่อความรักให้แก่ทุกเพศทุกวัย
โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมอย่างเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากการเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจแล้ว ในวาระนี้ชาว Ayutthaya Pride ยังรวมพลังกันเพื่อน้อมส่งเสด็จและถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในพิธีเปิดงานจะมีการจัดพิธีถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเคียงคู่ไปกับการแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมอย่างสร้างสรรค์ และงดงาม
ในงานยังได้ตัวแม่ขวัญใจชาว LGBTQ “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 และ “นารา เครปกะเทย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมสับขาโชว์ความเป็นตัวเองบนรันเวย์กรุงเก่า ร่วมด้วยเหล่าดารา และเซเลบริตี้ที่พร้อมใจกันมาแสดงพลังความเท่าเทียมให้โลกเห็น พร้อมเปิดตัว “น้องสายไหม” ทูตวัฒนธรรมคนใหม่ของอยุธยาอย่างเป็นทางการ
ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากตัวแม่ระดับตำนาน “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ที่มาร่วมถ่ายทอดพลังแห่งความรักพร้อมบทเพลงฮิตที่มาสร้างกำลังใจ และส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับชาวสีรุ้ง และผู้เข้าร่วมงานทุกคนอย่างอิ่มเอม สร้างความทรงจำครั้งใหม่ให้กับเมืองอยุธยาได้อย่างงดงาม และสมบูรณ์แบบ ตามสโลแกน “กรุงเก่าครั้งนี้…จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”
โดย “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2022 ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า
“สำหรับงานในวันนี้ แอนนารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอยุธยา พลังของผู้คนนับพันวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ‘ความเท่าเทียม’ ไม่มีกำแพงกั้น เมืองเก่าอันทรงคุณค่าของเราพร้อมเปิดรับความหลากหลาย และก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามค่ะ
แอนนาประทับใจแฟชั่นที่ทุกคนแต่งมาวันนี้มาก ทุกคนปล่อยของกันเต็มที่ ทั้งการหยิบ ‘ผ้าไทย’ มาดีไซน์ใหม่ให้ดูโก้หรูเป็น Soft Power ที่ทรงพลัง ไปจนถึงชุดแฟนตาซีที่จัดจ้านไร้ขอบเขต ทุกคนกล้าที่จะมั่นใจ และภูมิใจในแบบฉบับของตัวเอง แอนนาเชื่อว่าพลังงานบวก และสีสันเหล่านี้ คือ Soft Power ที่จะทำให้โลกหันมามองอยุธยา และประเทศไทยในมุมใหม่ที่เปิดกว้างและน่าสัมผัสค่ะ
งาน Ayutthaya Pride 2026 จึงไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองในวันเดียว แต่คือการปักหมุดหมายสำคัญว่า อยุธยาคือเมืองแห่งความเท่าเทียม ที่พร้อมต้อนรับทุกคน ทุกชาติ ด้วยมิตรภาพ และความรักอย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ”