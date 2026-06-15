“มิสเตอร์ดี” ปลุกตำนาน! กลับมาอีกครั้งในรอบ 20 ปี หลังหายหน้าไปบริหารธุรกิจครอบครัว

“เวลล์ ดิษย์กรณ์” ผู้บริหารกันตนา เตรียมปลุกตำนาน “มิสเตอร์ดี” ให้กลับมาอีกครั้งในรอบ 20 ปี แย้มเตรียมปล่อยเพลงใหม่ให้แฟนคลับหายคิดถึงภายในปีนี้ หลังมีคิวขึ้นโชว์ในงานเฟสติวัลรออยู่
นอกจากจะรับหน้าที่เป็นผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของบริษัทผลิตละครยักษ์ใหญ่อย่างกันตนาแล้ว หนุ่ม “เวลล์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก” หรือที่เคยรู้จักในชื่อศิลปินเด็กที่เคยโด่งดังเมื่อ 20 ปีก่อนอย่าง “มิสเตอร์ดี” ล่าสุดเจ้าตัวเป็นผู้จัดและยังเล่นละครเองด้วย ในละครเรื่อง ทุกอณูฤทัย ที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้ พร้อมเปิดใจว่ากำลังจะกลับมามีผลงานเพลงอีกครั้งในชื่อของมิสเตอร์ดีเหมือนเดิม
“ใจผมคือผมเป็นนักร้องครับ ผมรักการร้องเพลงมากๆ การบริหารคือธุรกิจครอบครัวที่ผมมุ่งมั่นอยู่แล้ว ผมชอบอยู่แล้ว แต่ความรักก็คือร้องเพลง แต่ไม่ใช่ว่าผมต้องเลือกอันใดอันหนึ่ง คือเป็นอะไรที่ผมสามารถบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ เดี๋ยวมีผลงานออกมาแน่ครับ ก็ห่างไปนานครับ ประมาณเกือบ 20 ปี ตอนเป็นมิสเตอร์ดีก็ 8 ขวบ ตอนนี้ผม 31 แล้ว ส่วนจะเป็นศิลปินเดี่ยวเหมือนเดิมไหม คือผมไม่วางตัวเองว่าเป็นอะไรก็แล้วกัน คือแค่จะมีผลงานเพลงออกมา และหวังว่าคนจะรอฟังกันก็แล้วกันครับ ตอนนี้เสร็จแล้วครับ ต้องปล่อยปีนี้ เพราะว่ามีติดต่อเรื่องขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเฟสติวัลมาแล้วครับ ก็เลยต้องมีผลงานหน่อย เพราะเดี๋ยวคนจำไม่ได้ว่าใคร (หัวเราะ)
ผมก็ทำเพลงควบคู่กันไปพร้อมกับการบริหารมาตลอดครับ มันก็ความสุขเนอะ มันเป็นการบาลานซ์ชีวิตด้วยแหละ ก็คือความสุขที่ได้บริหารธุรกิจครอบครัว แล้วก็ความสุขที่ได้ทำสิ่งที่รักด้วยครับ ก็อาจจะกินเวลาชีวิตหน่อย แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่รักครับ ก็ค่อยๆ ทำก่อนครับ เพราะการทำอัลบั้มเลยมันก็ลงทุนเยอะ มันต้องเทสตลาดด้วยแหละ ว่าถ้าคนจะยังกลับมาฟังมิสเตอร์ดีเนี่ย จะฟังมิสเตอร์ดีในแนวไหน ก็ต้องเป็นช่วงที่คอยเทสว่าเอาแบบไหน แต่ที่สำคัญคือเพลงที่ออกมาต้องเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวผมจริงๆ แต่ก็ยังคงใช้ชื่อมิสเตอร์ดีอยู่ครับ แต่จะใช้คำว่าคัมแบ็กหรือเปล่า ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกัน เพราะต้องดูว่ากระแสตอบรับจะดีหรือเปล่า ผมก็หวังว่าคนจะยังไม่ได้ลืมผม แล้วก็ยังคิดถึงผมอยู่”