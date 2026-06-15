xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดฉากการจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” ภายใต้แนวคิด “รวมใจภักดิ์ รักษ์ข้าวไทย สองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี พระพันปีหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน 2569 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีเกษตรกร ชาวนา นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคึกคักตลอด 3 วัน ตอกย้ำบทบาทของกรมการข้าวในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตข้าวสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทย และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

นายอานนท์ นนทรีย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกรมการข้าวในวาระครบรอบสองทศวรรษแห่งการดำเนินงาน โดยมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวไทยสู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่กรมการข้าว เกษตรกร และชาวนาไทยทั่วประเทศ สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยมาโดยตลอด

“ผลตอบรับที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเกษตรกรและประชาชนต่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตข้าว โดยเฉพาะแนวทางเกษตรอัจฉริยะ การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ และการเพิ่มมูลค่าจากข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาว” นายอานนท์ กล่าว

กิจกรรมที่สำคัญภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทย พร้อมนิทรรศการวิชาการด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์และต่อยอดพันธุ์ข้าวพื้นถิ่น ตลอดจนผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และนวัตกรรมด้านข้าว อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวคาร์บอนต่ำ กาแฟข้าวเบายอดม่วง ผงข้าวบริสุทธิ์ สครับจากข้าว เซลลูโลส ทรายแมว ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าว ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร ชาวนา และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน

ขณะเดียวกัน การจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล รถดำนาไร้คนขับ และโดรนการเกษตร ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก สะท้อนแนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับการทำนาไทยสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 35 ร้านค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากกลุ่มนาแปลงใหญ่สามบัณฑิต ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวปากท่า และผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำและข้าวพื้นถิ่นของกลุ่มข้าวสร้างสุขวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ ซึ่งสะท้อนศักยภาพการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยสู่ตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ โดยภายในงานมีการแจกคูปองสมนาคุณมูลค่า 200 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 400 ท่านแรกในแต่ละวัน ได้รับการตอบรับจากผู้มาร่วมงานอย่างล้นหลามช่วยกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่าย อย่างเห็นได้ชัด

ด้านกิจกรรมความบันเทิงที่สร้างสีสันและความสนุกสนานบริเวณเวที ที่มีการประกวด แข่งขัน และการแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ทั้งการประกวดวาดภาพ การประกวดธิดาชาวนา การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันทำหุ่นไล่กา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัย โดยในวันสุดท้ายของการจัดงานได้ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “พิม อุทุมพร” และ “ฟอร์ม ชลพิพรรธน์” ที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าวจะเดินหน้าพัฒนางานวิจัย พันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการผลิตข้าวคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรชาวนาไทย ในอนาคต

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงานภายในกรมการข้าวรวมกว่า 1,700 คน รวมทั้งผู้ร่วมชมการเสวนาทางวิชาการกว่า 300 คน และยังมียอดรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานผ่านทางเฟสบุ้ค กรมการข้าว Rice Department อีกกว่า 20,000 การเข้าชม โดยมียอดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวภายในงานรวมกว่า 910,000 บาท ซึ่งสะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรชาวนาไทยและประชาชนต่อการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมตอกย้ำบทบาทของกรมการข้าวในการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจนถึงสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรชาวนา เพื่อยกระดับข้าวไทยและคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้มั่นคง อย่างยั่งยืน


















ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
ปิดฉากยิ่งใหญ่ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” กรมการข้าวชูความสำเร็จ 20 ปีแห่งการพัฒนาข้าวไทย เดินหน้านวัตกรรม–เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
+4