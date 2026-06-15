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“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในห้วงเวลานี้คนไทยทุกคนต่างมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา นักแสดงชื่อดัง “ริต้า ศรีริต้า เจนเซ่น” และสามี “กรณ์ ณรงค์เดช” ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งนอกจากทั้งคู่ตั้งใจมาถวายความอาลัยแล้ว ยังเป็นจิตอาสาดูแลประชาชน ด้วยการแจกจ่ายอาหารจำนวน 1,000 กล่อง ให้กับคนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยด้วยเช่นกัน เป็นโมเมนต์ที่น่าชื่นชม และประทับใจเป็นอย่างมาก 

โดย กรณ์ ณรงค์เดช ได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า “น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 🙏🏻”












“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.
“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.
“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.
“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.
“ศรีริต้า-กรณ์” ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” พร้อมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร 1,000 กล่องให้ปชช.
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