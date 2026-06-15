“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์

เป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนช็อคกันถ้วนหน้าเมื่อมีรายงานว่า “โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังวัย 32 ปีเจ้าของเพลงฮิตอย่าง The Life Goes On และ Miss You เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันที่บราซิล ซึ่งเจ้าตัวยังอยู่ระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
ตามรายงานระบุว่ามีเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ส่งให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า “กำลังทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่กำลังรอรายงานจากศูนย์สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน”
“ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง 6 รายจะได้รับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุตัวตน ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในบันทึกของศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ”
ระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของการชนกันของทั้ง 2 ลำ
ตามรายงานระบุว่าพบผู้เสียชีวิต 5 รายในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำ และอีก 1 รายในเฮลิคอปเตอร์อีกลำ
โดยลำแรกมีรายชื่อของ โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง, ลูคัส วิกเนล, ลูคัส บริโต ชาเวส และ แกสเปอร์ ปริม ยูทิวบ์เบอร์ดังชาวอาร์เจนตินาวัย 23 ปีที่มีชื่อช่องว่า Gaspi มียอดติดตามเกือบ 3 ล้าน ส่วน อเล็กซานเดอร์ ซาวซา และ ชาร์ลส์ มาร์ซีแยค เป็นคนขับของทั้ง 2 ลำ
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า หน่วยดับเพลิงทหารของริโอเดจาเนโรระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกในลานจอดรถของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD และทำให้เกิดไฟไหม้มีรถเสียหายจำนวนมาก
ทางด้านของ โอลิเวอร์ ทรี นับเป็นการสูญเสียที่ทำให้แฟนๆช็อคอย่างมาก เนื่องจากเจ้าตัวอยู่ในระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต และเพิ่งเปิดการแสดงที่เซาเปาโล ไปเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจะเปิดการแสดงที่ ลิสบอน โปรตุเกส ในวันที่ 1 ก.ค. และยังมีตารางแสดงในอีกหลายประเทศทั้ง สเปน, ออสเตรีย, สหรัฐอเมริกา และ จีน
นักร้องหนุ่มที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 2 ล้านคนมีผลงานเดบิวต์อย่างอัลบัม Ugly is Beautiful เมื่อปี 2020 ก่อนจะตามมาด้วย Cowboy Tears และ Alone in a Crowd ล่าสุดเพิ่งปล่อยอัลบัม Love You Madly Hate You Badly เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา