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“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนช็อคกันถ้วนหน้าเมื่อมีรายงานว่า “โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังวัย 32 ปีเจ้าของเพลงฮิตอย่าง The Life Goes On และ Miss You เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันที่บราซิล ซึ่งเจ้าตัวยังอยู่ระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตด้วย

ตามรายงานระบุว่ามีเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ส่งให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า “กำลังทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่กำลังรอรายงานจากศูนย์สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน”

“ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง 6 รายจะได้รับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุตัวตน ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในบันทึกของศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ”

ระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของการชนกันของทั้ง 2 ลำ

ตามรายงานระบุว่าพบผู้เสียชีวิต 5 รายในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำ และอีก 1 รายในเฮลิคอปเตอร์อีกลำ

โดยลำแรกมีรายชื่อของ โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง, ลูคัส วิกเนล, ลูคัส บริโต ชาเวส และ แกสเปอร์ ปริม ยูทิวบ์เบอร์ดังชาวอาร์เจนตินาวัย 23 ปีที่มีชื่อช่องว่า Gaspi มียอดติดตามเกือบ 3 ล้าน  ส่วน อเล็กซานเดอร์ ซาวซา และ ชาร์ลส์ มาร์ซีแยค เป็นคนขับของทั้ง 2 ลำ

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า หน่วยดับเพลิงทหารของริโอเดจาเนโรระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกในลานจอดรถของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD และทำให้เกิดไฟไหม้มีรถเสียหายจำนวนมาก

ทางด้านของ โอลิเวอร์ ทรี นับเป็นการสูญเสียที่ทำให้แฟนๆช็อคอย่างมาก เนื่องจากเจ้าตัวอยู่ในระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต และเพิ่งเปิดการแสดงที่เซาเปาโล ไปเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจะเปิดการแสดงที่ ลิสบอน โปรตุเกส ในวันที่ 1 ก.ค. และยังมีตารางแสดงในอีกหลายประเทศทั้ง สเปน, ออสเตรีย, สหรัฐอเมริกา และ จีน

นักร้องหนุ่มที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 2 ล้านคนมีผลงานเดบิวต์อย่างอัลบัม Ugly is Beautiful เมื่อปี 2020 ก่อนจะตามมาด้วย Cowboy Tears และ Alone in a Crowd ล่าสุดเพิ่งปล่อยอัลบัม Love You Madly Hate You Badly เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา






















“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์
“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์
“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์
“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์
“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิตกะทันหันพร้อมยูทิวบ์เบอร์ เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนสนั่นกลางอากาศที่บราซิล ระหว่างเวิลด์ทัวร์
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