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ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MicMac (มิคแมค) โดย มิค - เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช และ แมค - สุภณัฐ พรวรวาณิช ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ชวนร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของคุณ” จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สยามพารากอน เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ พร้อมเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับผู้ป่วย

มิค - เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช เปิดเผยว่า “ปลื้มใจมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญในกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 กันนะครับ นอกจากจะได้ร่วมสร้างกุศลแล้ว ผู้ที่ร่วมกิจกรรมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วยครับ”

แมค - สุภณัฐ พรวรวาณิช เปิดเผยว่า “ผมขอชวนทุกคนชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาร่วมสนุกและใช้เวลาร่วมกันกับกิจกรรมโบว์ลิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 นอกจากจะได้ความสุขและความสนุกแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือครับ”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล













ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ชวนโยนโบว์ลิ่งการกุศล ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
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