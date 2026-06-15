"บรูคลิน" แฉพ่อแม่จัดฉาก! ส่ง "ฮาร์เปอร์" ถึงบ้าน-เรียกปาปารัสซีถ่ายภาพหวังสร้างภาพ ครอบครัว "เบ็คแฮม" สวนกลับ "ไร้สาระสิ้นดี"

ดราม่าตระกูลเบ็คแฮมเดือดไม่หยุด หลัง บรูคลิน เบ็คแฮม และทีมงานตั้งข้อสงสัยว่าการที่น้องสาวอย่าง ฮาร์เปอร์ เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเขาในลอสแอนเจลิสถูก “จัดฉาก” เพื่อให้สื่อถ่ายภาพ ขณะที่ฝั่งครอบครัวโต้กลับทันควัน ชี้เป็นข้อกล่าวหาที่ “ไร้สาระอย่างชัดเจน”
วามขัดแย้งภายในครอบครัวของ เดวิด เบ็คแฮม และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม ยังคงร้อนแรง เมื่อแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวออกมาตอบโต้คำกล่าวอ้างจากฝั่ง บรูคลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโต ที่ตั้งข้อสงสัยว่าการมาเยี่ยมบ้านของ ฮาร์เปอร์ น้องสาววัย 14 ปี ในลอสแอนเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อสร้างภาพต่อหน้าสื่อ
ก่อนหน้านี้ ฮาร์เปอร์ ถูกพบขณะเดินทางไปยังบ้านของบรูคลินและภรรยา นิโคลา เพลท์ซ หลังจากเข้าร่วมพิธีที่ เดวิด เบ็คแฮม ได้รับดาวบน Hollywood Walk of Fame อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่าเธอเดินทางกลับออกมาโดยไม่ได้พบบรูคลิน เนื่องจากทั้งคู่ไม่อยู่บ้าน ขณะที่บรูคลินโพสต์ผ่าน Instagram ว่าเขาอยู่ที่นครนิวยอร์กในช่วงเวลาดังกล่าว
ด้านตัวแทนของบรูคลินและนิโคลาให้สัมภาษณ์ว่า การที่มีช่างภาพรออยู่ในจุดเกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพการส่งจดหมายถึงบ้านของบรูคลิน
เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อสื่อมวลชนโดยระบุว่า “แค่มีช่างภาพไปรออยู่ตรงนั้นก็บอกทุกอย่างแล้ว นี่คือการจัดฉากเพื่อกล้อง”
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากฝั่งครอบครัวเบ็คแฮมปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมระบุว่าความคิดที่ว่าครอบครัวจะวางแผนเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเป็นเรื่อง “ไร้สาระอย่างชัดเจน”
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความบาดหมางที่ยืดเยื้อระหว่างบรูคลินกับครอบครัวหลังเจ้าตัวเคยออกแถลงการณ์สะเทือนวงการเมื่อต้นปี โดยยืนยันว่าเขา “ไม่ต้องการคืนดีกับครอบครัว” และกล่าวหาว่าพ่อแม่พยายามควบคุมภาพลักษณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ของครอบครัวผ่านสื่อมาโดยตลอด