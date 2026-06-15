"เจสสิก้า" เฉลยแล้ว! ดราม่าทำหน้าคล้ายอาเจียนกลางสนามบิน

หลังคลิป เจสสิก้า กลายเป็นไวรัลจากท่าทางคล้ายสำลักหรืออาเจียนระหว่างเดินผ่านสนามบินในเซี่ยงไฮ้ จนถูกวิจารณ์ว่าอาจรังเกียจกลิ่นหรือแฟนคลับ ล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริงของสีหน้าดังกล่าว
เจสสิก้า อดีตสมาชิกวง Girls' Generation ออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นหลังคลิปขณะเดินทางผ่านสนามบินหงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ โดยในคลิปดังกล่าวเธอถูกจับภาพขณะยกมือปิดจมูกและทำสีหน้าคล้ายกำลังจะอาเจียน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว่าปฏิกิริยาของเธออาจเกิดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในฝูงชน หรืออาจทำให้แฟนคลับรู้สึกไม่ดี ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการตัดสินจากคลิปสั้น ๆ โดยไม่มีข้อมูลครบถ้วน
ล่าสุดระหว่างไลฟ์สด เจสสิก้ายืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าว “ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลิ่นเลย” พร้อมเล่าว่าในตอนนั้นเธอกำลังพูดคุยกับแฟนคลับคนหนึ่งที่บอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมา เธอจึงถามอายุและรู้สึกตกใจเมื่อทราบว่าแฟนคลับคนนั้นมีอายุเพียง 21 ปี
เจสสิก้าเผยว่าเธอคิดในใจทันทีว่า “ยังเด็กมากเลย แล้วเขารู้จักฉันได้อย่างไร และเดินทางมาหาฉันถึงที่นี่ได้อย่างไร” ความประหลาดใจดังกล่าวจึงสะท้อนออกมาเป็นสีหน้าที่เกินจริง จนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการแสดงอาการรังเกียจหรือคลื่นไส้
นักร้องสาวย้ำว่าช่วงเวลาที่กลายเป็นไวรัลนั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาจากความตกใจเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงแฟนคลับ และไม่ได้เกิดจากกลิ่นหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในบริเวณนั้น
สำหรับ เจสสิก้า เดบิวต์ในปี 2007 กับวง Girls’ Generation ก่อนแยกทางกับวงในปี 2014 และปัจจุบันยังคงทำกิจกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวและนักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง