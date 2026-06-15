“ป๊ายปาย” ตกใจ! ขออย่าพาดหัวข่าวแรงลาออกจากวงการ แค่ลดงานดูแลธุรกิจ ลุ้นเจอรักแท้ในวัย 32

“ป๊ายปาย” โต้ข่าวลาวงการ แค่จะลดงานไปดูแลธุรกิจ เผยอยากแบ่งเบาภาระคุณแม่ หลัง “เจิดแคมป์” ฟีดแบ็กดีต่อเนื่อง ลุ้นคำทำนายเรื่องรัก หมอดูทักมีเกณฑ์เจอรักในวัย 32 ปี
ทำเอาแฟนๆ แอบใจหาย หลังมีข่าวลือว่า “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ เตรียมลดบทบาทในวงการบันเทิงเพื่อหันไปโฟกัสธุรกิจส่วนตัว แต่ล่าสุดได้เจอป๊ายปาย ในงานแถลงข่าวการแข่งขัน “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” เจ้าตัวก็ไม่รอช้าขอแก้ข่าวทันที พร้อมเผยถึงโมเมนต์ที่ได้เจอกับ “แม่มวย หมอดูผีฟ้า” หลังได้เจอกันในงานขึ้นบ้านใหม่
“แม่หมอบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน ก็เลยยังไม่ได้ดูครับ แค่บอกไปว่างวดนี้ขอให้ผมถูกหน่อยนะครับ ผมอยากรวย ขอตัวเลขก่อนเลย ถามว่าปกติดูดวงบ่อยไหม ก็มีดูบ้าง พอเป็นแนวทางการใช้ชีวิต ดวงมันจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน จริงๆ ติดตามหมอมวยมาพอสมควร เพราะว่าเป็นเพื่อนกับบูม บูมก็แนะนำมาตลอดว่าลองดูไหมเพื่อน (ถ้าเขาทักเรื่องอะไรแรงๆ จะแอบกลัวไหม?) ไม่ ก็ถือว่าเป็นการที่เราป้องกัน”
ดูดวงเรื่องงานเป็นหลัก ความรักเป็นลำดับสุดท้าย
“เรื่องการงานครับ ความรักเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งการงานในช่วงนี้ก็ดี ไม่แย่ ส่วนเรื่องความรักก็รอก่อนนะ ประมาณอายุ 32 น่าจะมีอะไร ที่เข้ามาผ่านมาในชีวิต ซึ่งปีนี้ 30 แล้วครับ ใกล้แล้วครับ อีก 2 ปี 32 แน่นอนครับ (หัวเราะ) แต่ต้องรอดูก่อน เดี๋ยวไปดูจริงๆ ก่อน เพราะว่าพูดบ่อยๆ เดี๋ยวดวงเราจะเคลื่อน”
ยอมรับอยากมีแฟน อยากมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กๆ
“ก็อยากมี อยากมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กๆ ก็รอดูก่อนว่าอะไรจะมาก่อนกันครับ แฟนจะมาไหม ถามว่าสเปกเป็นยังไง ก็ชอบคนน่ารักครับ แล้วก็ชอบคนที่เฟรนด์ลี่ เข้ากับเพื่อนฝูงได้ เฮฮาปาร์ตี้ครับ อยู่ด้วยไม่ซีเรียส เด็กกว่าหรือแก่กว่าได้หมดครับ ไม่ติด อ้อนก็น่ารักดีครับ (แต่ดูเราจะอ้อนเขาเก่งกว่า?) ใช่ เป็นเป็นหมา”
โต้ข่าวจะออกจากวงการ ไม่รับงานแล้ว แค่จะหาเวลาไปดูแลธุรกิจบ้าง
“ไม่ๆ ยังรับงานอยู่ ใจเย็นนะ อย่าเพิ่งไปพาดหัวข่าวอะไรขนาดนั้น คือตอนนี้ในช่วงหลังมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีงานอีเวนต์เข้ามาด้วยประปราย แล้วก็อยากไปโฟกัสธุรกิจ ตอนนี้แม่ไปดูแลเจิดแคมป์แบบเต็มตัว แล้วแม่ก็เริ่มมาบ่นแล้ว ว่าทำไมไม่ดูแลที่ตัวเองบ้าง ก็เลยรู้สึกว่า เดี๋ยวลองไปนั่งทำ แล้วก็ไปดูแลธุรกิจด้วย คือตอนนี้แม่ทำหลายหน้าที่ ตอนนี้ก็ขายทุเรียนด้วย แล้วก็ดูแล CNP House โรงงานขนมเพลิน แล้วก็มาดูแลเจิดแคมป์อีก แม่อยากให้เรามีรากฐานที่มั่นคง แม่ก็เลยวางทุกอย่างให้เราทั้งหมดเลย ซึ่งเราก็มีงานไปด้วยประปราย แต่แค่อยากโฟกัสตรงนี้ด้วย เพราะว่าตั้งแต่ยุคแรกๆ จับหลายอันเกิน แล้วมันล้นมือ บางทีเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่ ตอนนี้ก็แบ่งเวลา แต่ก่อนเราจะแบ่งเป็น 1 วันทำอะไรได้บ้าง คราวนี้จะแบ่งเป็นวีกละ 7 วัน 14 วันว่าเราทำอะไร แล้วก็โฟกัสตรงนั้นให้เต็มที่ครับ”
ยันยังรับงานอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ไปไหน
“ยังอยู่ๆ อย่าเพิ่งพาดหัวข่าวผมแรงขนาดนั้นนะ ป๊ายปาย ลาออกจากวงการ ยังไม่ลาออกครับ ยังอยู่ๆ (กลัวแฟนๆตกใจไหม มีข่าวเรื่องนี้ออกมา?) อย่าว่าแต่แฟนๆ ตกใจเลย ผมก็ตกใจครับ หรือไม่ถ้าคิดถึงกันมากๆ ก็ สนามแข่งทั้ง 5 สนาม ยังอยู่แน่นอนครับ”
ดีใจ “เจิดแคมป์” ฟีดแบ็กดี
“ช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นของแคมป์ปิ้ง ก็มีคนติดต่อเข้ามา แล้วก็มีการดูแล ดูแลบริการ ทุกๆ อย่าง เราก็เห็นว่าแม่ทำเหนื่อย ก็อยากแบ่งเบาภาระครับ ทีแรกซื้อเพราะว่าความชอบ หลังๆ มีคนมาติดแคมป์ ว่ามากางเต็นท์ที่นี่ดี เพราะว่ามันใกล้ตัวเมืองด้วย จุดขายคือเวลาเราเข้าไปในแคมป์ เราจะรู้สึกสงบจิตสงบใจ ได้เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อน บรรยากาศก็ดี แล้วก็มีเครื่องดื่มบริการพร้อมเต็มที่ครับ”
ปัดทำหลายอย่างรวยแล้ว
“คุณคิดว่าเจิดแคมป์ผมมาฟรีไหม ผมต้องซื้อที่ดินมานะ ก็คือเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นหมดแล้ว ผมไม่มีเงินแล้ว (แกล้งร้องไห้) ส่วนทุเรียนเป็นธุรกิจที่เติบโตตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะว่าปีที่แล้วสวนของเราก็มีทุเรียนออกเหมือนกัน แต่ออกมาแค่ 3 ลูก ตอนนี้มีประมาณ 2-3 ไร่ได้ ก็เลยออกมาเยอะ”